12 оптических иллюзий, которые докажут, что глазам и мозгу не всегда можно доверять

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Люди безоговорочно доверяют своим глазам и даже иногда доказывают другим: «Я видел это сам!» Но далеко не всегда это утверждение может быть веским аргументом в споре. Бывают ситуации, когда то, что мы видим, и то, что есть в реальности, — совершенно разные вещи.

Не верите? Мы в AdMe.ru тоже не верили, пока не увидели эти оптические иллюзии. Некоторые из них настолько странные, что заставляют воскликнуть: «Да ладно!»

Это отражение. Не верите? Посмотрите видео

Тот случай, когда оптические иллюзии решают многое

На этой фотографии есть 500 овец. Сможете найти хотя бы одну?

— Сделайте мне такую прическу, как будто она обработана в фотошопе. — Ни слова больше.

Выглядит так, будто на поле есть холмы. Но на самом деле это всего лишь тени

Смотрится жутковато. Хорошо, что это просто грим

Это что, портал в другой мир?

С такой татуировкой точно не останешься незамеченным

Это магазины от автомата. И они абсолютно одинакового размера

Пол идеально ровный. Эту иллюзию создали, чтобы дети не бегали в коридоре

Эти машины одинакового размера

Бонус: посмотрите 30-40 секунд на цветные точки под глазом женщины, а потом переведите взгляд на крестик на правой половине фото. Ваш мозг «дорисует» цветную картинку

Какая иллюзия впечатлила вас больше всего?