12 оптических иллюзий, которые докажут, что глазам и мозгу не всегда можно доверять
Люди безоговорочно доверяют своим глазам и даже иногда доказывают другим: «Я видел это сам!» Но далеко не всегда это утверждение может быть веским аргументом в споре. Бывают ситуации, когда то, что мы видим, и то, что есть в реальности, — совершенно разные вещи.
Не верите? Мы в AdMe.ru тоже не верили, пока не увидели эти оптические иллюзии. Некоторые из них настолько странные, что заставляют воскликнуть: «Да ладно!»
Это отражение. Не верите? Посмотрите видео
Тот случай, когда оптические иллюзии решают многое
На этой фотографии есть 500 овец. Сможете найти хотя бы одну?
— Сделайте мне такую прическу, как будто она обработана в фотошопе.
— Ни слова больше.
Выглядит так, будто на поле есть холмы. Но на самом деле это всего лишь тени
Смотрится жутковато. Хорошо, что это просто грим
Это что, портал в другой мир?
С такой татуировкой точно не останешься незамеченным
Это магазины от автомата. И они абсолютно одинакового размера
Пол идеально ровный. Эту иллюзию создали, чтобы дети не бегали в коридоре
Эти машины одинакового размера
Бонус: посмотрите 30-40 секунд на цветные точки под глазом женщины, а потом переведите взгляд на крестик на правой половине фото. Ваш мозг «дорисует» цветную картинку
Какая иллюзия впечатлила вас больше всего?
Фото на превью pilgrimfarms / twitter