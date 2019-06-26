12 новых фактов о здоровье, которые доказывают, что тело человека — это неизведанная Вселенная

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Новости о медицинских исследованиях часто проходят мимо обычных людей, далеких от мира науки. Мы считаем такое положение дел неправильным, ведь здоровье человека полностью зависит от его образа жизни. И его будет сложно скорректировать в правильную сторону, если не знать, например, что свет от экранов смартфонов старит кожу, а пищу есть желательно сидя или даже лежа.

Мы в AdMe.ru с большой серьезностью относимся к своему здоровью, поэтому отыскали 12 недавних открытий, о которых важно знать всем нам.

1. Приятные запахи могут подавить тягу к курению

Специалисты из Американской психологической ассоциации выяснили, что вдыхание приятных ароматов может уменьшить желание курить. В исследовании участвовали 232 курильщика, которых перед началом эксперимента попросили отказаться от сигарет на 8 часов. Затем в специальной комнате испытуемым дали вдохнуть ароматы шоколада, мяты, ванили, лимона, яблока, а также химический и табачный дым. После этого им нужно было зажечь свою сигарету, не курить и при этом по шкале от 1 до 100 оценить свое желание сделать затяжку. Оказалось, что после вдыхания приятных запахов тяга к курению ослабевала. «Этот способ может помочь тем, кто пытается бросить курить», — заявили ученые.

2. Гипноз может заменить обезболивающие

Эксперты из Университета Гринвича провели исследование с участием 3,5 тыс. человек, в результате которого выяснили, что гипноз может уменьшить болевые ощущения. Особенно он эффективен в отношении легко внушаемых людей. Гипнотерапия может дать уменьшение боли на 30–40 %. Таким простым способом можно справиться с болью даже в домашних условиях. Для этого достаточно в течение 20 минут слушать аудиозапись с гипнотерапией.

3. «Совы» за 3 недели могут стать «жаворонками»

Исследователи из Бирмингемского и Суррейского университетов смогли доказать, что переделать «сов» в «жаворонков» возможно. Они провели эксперимент с участием 22 полностью здоровых добровольцев, чей режим дня был сильно сдвинут: ложились спать они около 3:00 и просыпались примерно в 10:00. В течение 3 недель участники должны были отправляться в постель и просыпаться на 2–3 часа раньше обычного. Также по вечерам они не включали яркий свет, а после пробуждения приступали к завтраку в одно и то же время. Таким образом всего за 3 недели эксперимента «совы» смогли перевести свои биологические часы и стать «жаворонками». При этом они стали лучше себя чувствовать, работоспособность повысилась и уменьшилось ощущение стресса.

4. Электронные сигареты тоже вызывают кашель курильщика

Специалисты из Медицинского центра Университета Канзаса выяснили, что никотин, содержащийся в электронных сигаретах, оседает в легких, со временем образуя густую слизь. Таким образом, эти курительные гаджеты с той же вероятностью, что и обычные сигареты, могут вызвать кашель курильщика и сделать человека более восприимчивым к болезням. Бронхи станут более уязвимыми перед лицом различных инфекций, при этом возрастет риск возникновения астмы или хронического бронхита.

5. Поклонники фитнеса перешли на рассол

Среди американских поклонников фитнеса все большую популярность набирает обычный рассол. По словам менеджера одного из магазинов Нью-Йорка, клиенты употребляют рассол после тренировок. 35-летний боец ММА Джейсон Марклэнд утверждает, что огуречный рассол отлично помогает восстановиться после тренировок. Терапевт Теодор Стрэндж говорит: «В рассоле содержится большое количество натрия и калия. Употребление рассола помогает решить проблему дисбаланса, который возникает при спазмах, когда мышцы чрезмерно напрягаются». При этом доктор Стрэндж не рекомендует пить рассол людям с заболеваниями сердца.

6. Для поддержания здоровья необязательно делать ровно 10 тыс. шагов

Американские ученые выяснили, что для поддержания здоровья необязательно делать минимум 10 тыс. шагов в день. В исследовании приняли участие почти 17 тыс. женщин, чей средний возраст составлял 72 года. После всех подсчетов и поправок на некоторые факторы ученые пришли к выводу, что показатель смертности заметно снижается, если в день проходить не менее 4,4 тыс. шагов. Можно и больше, но положительная тенденция уже не такая выраженная, а после 7,5 тыс. шагов вообще не меняется. Стоит отметить, что эти выводы справедливы по отношению к пожилым американкам. Сколько шагов в день нужно проходить более молодым людям, ученые пока не выясняли.

7. Свет от экрана смартфона ускоряет старение кожи

Компания Avon провела исследование и выяснила, что синий свет, излучаемый экранами смартфонов, проникает в глубокие слои кожи и вызывает ухудшение ее состояния. Согласно опросу косметического бренда, 25 % молодых людей проводят перед экранами телефонов минимум по 7 часов в день. По словам косметолога Сьюзен Майу, под воздействием света синтез гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина нарушается, и дерма становится тонкой и хрупкой. В заключение эксперты советуют пользоваться смартфонами как можно реже.

8. Первый год практики отнимает у врачей 6 лет жизни

Эксперты из Мичиганского университета провели исследование, в ходе которого они проанализировали ДНК 250 интернов, впервые приступивших к практике. Оказалось, что сокращение их теломер (концевых участков хромосом) за первый год ускорилось в 6 раз по сравнению с обычной прогрессией. Как известно, длину теломер связывают с продолжительностью жизни, и с возрастом они укорачиваются. Таким образом, молодые врачи, особенно те, кто работает сверхурочно, в первый год своей практики на клеточном уровне стареют на 6 лет. Ученые считают, что это связано с постоянным стрессом, который медики испытывают на работе.

9. Насытиться запахом еды и похудеть вполне реально

Ученые из Университета Южной Флориды провели исследование с участием американских школьников и обнаружили, что запах может непосредственно удовлетворить желудок. Все дело в том, что наш мозг не всегда правильно дифференцирует источник сенсорного удовольствия. Во время испытаний участники вдыхали ароматы как полезных, так и нездоровых продуктов питания (клубника, яблоко, печенье, пицца). В первые 30 секунд желание полакомиться вредной едой перевешивало, но уже через 2 минуты интерес к такой еде пропадал и испытуемые выбирали фрукты и ягоды. Исследователи считают, что простым вдыханием запахов высококалорийной еды можно насытить желудок и уменьшить тягу к вредной пище, уступив место более здоровым продуктам.

10. У людей с лишним весом снижен объем серого вещества

Специалисты из Американской академии неврологии провели исследование с участием 9 652 человек, чей средний возраст составлял 55 лет. 19 % из них страдали ожирением (индекс массы тела выше 30). С помощью МРТ ученые изучили мозг участников, отдельно исследовав объем серого и белого веществ. Оказалось, что объем серого вещества в мозге людей с избыточным весом был на 2 % меньше, чем у людей обычного телосложения. «Мы пока не знаем, приводит ли ожирение к изменениям в структуре мозга или уменьшение серого вещества вызывает ожирение», — заключили ученые.

11. Люди, которые едят быстро, съедают больше

Люди, которые привыкли есть быстро, как правило, едят больше и имеют более высокий индекс массы тела. Оказывается, к тем, кто ест не спеша, быстрее приходит чувство насыщения, и в итоге они съедают меньше. Дело в том, что нашему мозгу нужно 20–30 минут для получения сигналов от пищеварительной системы. Следовательно, если человек съедает все за 5–10 минут, его мозг просто не успевает осознать это, поэтому чувство голода не проходит, хочется добавки. Ученые советуют считать до 10 перед тем, как положить в рот очередную ложку с едой.

12. Вкус еды зависит от позы человека

Ученые из Университета Южной Флориды провели интересный эксперимент и обнаружили, что наш вестибулярный аппарат тесно связан со вкусовыми рецепторами. 350 добровольцев попробовали несколько блюд. Те, кто испытывал в тот момент какую-либо физическую нагрузку (стоял, держал тяжелый пакет), дали вкусу еды менее благоприятную оценку, чем те, кто сидел в мягком кресле. Что самое интересное, невкусная еда (пересоленная) показалась не такой уж неприятной как раз тем, кто стоял. Получается, что неудобное положение тела, вызывающее физическое напряжение, притупляет вкусовые сенсоры.

Интересно, может, именно поэтому древние греки и римляне ели в положении лежа, когда тело полностью расслаблено? Кстати, а сколько времени в среднем у вас уходит на прием пищи?