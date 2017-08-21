12 неопровержимых доказательств того, что наша жизнь — сплошной обман

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Бывает, живешь себе, никого не трогаешь, и тут бац — в 30 узнаешь, что манку из пшеницы делают. А «манту» можно мочить. AdMe.ru сегодня расскажет о 12 фактах, которые если не разделят вашу жизнь на «до» и «после», то точно сильно удивят. А бонус в конце статьи еще и порадует.

12. Гориллы вьют гнезда

В зависимости от места проживания гориллы строят гнезда на деревьях или под ними для ночлега. Интересно, что одно и то же гнездо никогда не используется дважды.

11. Вместо меда в рекламе используют моторное масло

И это не все. Вместо мороженого в рекламных роликах нам показывают картофельное пюре, молоко — это клей, а гамбургеры смазывают кремом для обуви.

10. Беби-морковки делают из обычной моркови: обрезают и обтачивают до нужных размеров

Идея посетила фермера из Калифорнии еще в 1986 году. Таким образом он решил проблему моркови, которую не мог продавать обычным способом из-за того, что корнеплоды были кривыми, подгнившими или поломанными.

9. Страусы не прячут голову в песок

Это зрительная иллюзия. Когда птица с большим телом наклоняет свою голову вниз в поисках пищи — издалека кажется, что она зарылась в песок.

8. Египет не страна пирамид

Самое большое количество пирамид в мире находится в Судане, сообщают ученые. В целом на территории этой страны расположено не менее 255 таких объектов, что почти в 2 раза больше, чем в Египте.

7. Ньютону не падало на голову яблоко

В Лондоне была обнародована рукопись друга и биографа Исаака Ньютона, которая пролила свет на легендарную историю с яблоком. Фрукт действительно был, но упал он не на макушку ученого, а недалеко от него.

6. Золотых олимпийских медалей не существует

Последняя золотая медаль была вручена в 1912 году. С тех пор тем, кто занял 1-е место, вручают медали, сделанные из серебра с тонким золотым покрытием, вес которого от общей массы равен примерно 1 %.

5. Мыши не любят сыр

По словам ученых, мыши предпочитают богатое углеводами питание типа зерна и фруктов и буквально воротят носы в сторону от сыра и схожих продуктов.

4. Октоберфест празднуют в сентябре

Датой рождения крупнейшего в мире фестиваля пива является 12 октября 1810 года, но спустя несколько десятилетий его перенесли на сентябрь, потому что в этом месяце погода значительно лучше.

3. Дефибриллятор не запускает остановившееся сердце

Дефибриллятор применяется в случае нарушенной проводимости сердца, что может быть исправлено благодаря этому самому разряду. При остановке же сердца используется массаж и экстренная медикаментозная терапия.

2. У пингвинов есть колени

Задние конечности пингвинов состоят из бедра, колена, голени и малоберцовой кости. Просто всего этого не видно из-за толстого слоя оперения.

1. Для дорожной разметки используется полимерная лента

Срок службы у разметки из полимерной ленты выше обычной в 2–3 раза, а процесс нанесения занимает меньше времени.

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