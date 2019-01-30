12 наивных убеждений, которые дорого нам обходятся при покупке ювелирных украшений

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Готовы ли вы отдать крупную сумму за вещь, в которой вы не понимаете ровным счетом ничего? Звучит безумно, однако, увы, именно по такому принципу большинство из нас приобретают ювелирные изделия. К счастью, нам удалось заглянуть «за кулисы» ювелирной индустрии и узнать, какие ошибки чаще всего совершают несведущие любители украшений.

Чтобы как следует разобраться в теме, AdMe.ru обратился за помощью к Сергею Воробьеву — потомственному геологу, посвятившему ювелирному бизнесу более 20 лет.

Миф № 1: Большая скидка — это выгодно

Действительно, скидки в 50–70 % выглядят очень привлекательно, однако предпочтение стоит отдавать магазинам, делающим небольшие скидки — до 20 %. В себестоимость самого скромного изделия входят расходы на таможню, государственную сертификацию, доставку, аренду помещения, зарплату продавца, упаковку и ряд налогов. Чтобы хоть что-то заработать, владелец добавляет минимальную чистую прибыль и только потом возможную скидку. Скидка — это всегда дополнительная наценка на товар: какая бы она ни была, продающий все равно получит свой чистый заработок. Если магазин может позволить себе сбросить цены на 50 % и больше, несложно догадаться, с какой накруткой продаются изделия без скидки.

Миф № 2: Дешево — значит адекватно

Некоторые считают, что, покупая дешевый товар, имеют дело с адекватным продавцом, не делающим бешеных накруток. На самом деле нередко под видом природных камней в магазинах продают даже не искусственные, а просто имитацию. Например, крупный ограненный кусок стекла с легкостью выдадут за аквамарин. Отличить подделку по внешнему виду невозможно, однако достаточно понимать, что крупный драгоценный камень не может стоить дешево. Цена изделий с крупными натуральными камнями исчисляется десятками тысяч и никак не меньше.

Миф № 3: В ювелирных магазинах нет подделок

Несмотря на регулярные проверки, к сожалению, есть. Цельную бирюзу могут заменить или на клеенную крошку, или даже на крашеный пластик. В первом случае подделку можно отличить на вид, во втором — по весу. Однако, если вы столкнулись с тонированным стеклом, кварцем или цирконом, которые выдают за драгоценный камень, определить имитацию на глаз не сможет даже профессионал.

Миф № 4: Оправа может быть любой

Камни вроде рубина, сапфира, аквамарина, александрита или изумруда высокого качества никогда не оправляются в серебро, так как дорогая вставка требует дорогого обрамления. В серебряных изделиях подобные камни могут использоваться, только если они низкого качества: просвечивают на свету, содержат различные включения и т. д. Если продавец убеждает вас в обратном или не делает разницы в цене этих изделий, это обман чистой воды.

Миф № 5: Украшения излучают радиацию

Это правда, что для получения определенного оттенка некоторые камни, например топаз, подвергают облучению. В природе этот камень абсолютно прозрачен либо имеет легкий голубой оттенок, а вырастить его искусственно невозможно. Зато возможно придать насыщенный цвет с помощью радиации. После облучения камень «вылеживается» 1,5–3 года, чтобы исчез радиационный фон, и только после этого поступает в продажу. Носить его абсолютно безопасно.

Миф № 6: Природные камни не теряют цвета

Большинство природных камней действительно сохраняют неизменный оттенок, однако некоторые из них могут утратить его под воздействием внешних факторов. Так, золотистый топаз становится бесцветным под воздействием прямых солнечных лучей. Малахит, перламутр, жемчуг, бирюза не переносят воздействия различных кремов, духов, чистящих средств и т. д. Внешний полировочный слой растворяется, и камень становится матовым, теряя свою красоту.

Миф № 7: Синтетические камни хуже природных

Любой синтетический камень выращивается из натуральной основы. Как правило, это низкокачественное сырье, брак, который не годится ни для ювелирного производства, ни для коллекционного. Стоят такие куски породы дешево и продаются на развес. Затем основу дробят в порошок, переплавляют и используют как затравочный материал для выращивания. В итоге получается натуральный, но искусственно выращенный камень. Главное отличие «синтетики» от «природы»: «синтетика» всегда идеального качества, ведь она не подвергалась влиянию никаких сторонних явлений. Тем не менее ювелирный рынок платит за редкость и природность, поэтому неидеальный природный камень с трещинами или включениями ценится выше любого искусственно выращенного. Впрочем, если вы не ценитель и не коллекционер, особого смысла переплачивать за изделие с природным камнем нет.

Миф № 8: Советские изделия высоко ценятся

Довольно частая история: «Мне от бабушки досталось кольцо вот с таким вот настоящим александритом / сапфиром / рубином. Наверняка оно стоит бешеных денег». Придется разочаровать наследников: с XIX века Александровский завод в Петербурге выращивает синтетические корунды (сапфиры, рубины, александриты), которые в советское время массово использовались при создании ювелирных изделий. Так что стоимость даже самых крупных из них не так уж высока.

Миф № 9: Украшение всегда можно купить онлайн

Выбирая изделие в интернет-магазине, вы не просто приобретаете кота в мешке, но и всерьез рискуете. Посредством онлайн-магазинов на рынок попадает значительная часть контрабандного товара. Минуя таможню, такие украшения избегают также необходимых сертификаций и проверок. Полбеды, если вам придет драгметалл не той пробы. Гораздо страшнее то, что под его видом могут продавать самые разные сплавы, в том числе опасные для здоровья.

Миф № 10: Украшения выгодно покупать на выставках и ярмарках

Если уж магазины, в которых проводят обязательные проверки, находят способы обманывать покупателей, что говорить о приезжих выставках или сезонных ярмарках? Самыми отъявленными мошенниками зарекомендовали себя индийцы: они покупают материалы у поставщиков, руководствуясь низкой ценой, а потом тонируют и всячески облагораживают грошовое сырье. К счастью, их подделки обычно не отличаются качеством: например, «рубиновые» бусы можно запросто снова превратить в кварцевые, если потереть их теплой спиртовой салфеткой.

Миф № 11: Азиатские изделия — ширпотреб

Многие клиенты воротят нос, как только узнают, что украшение было изготовлено, например, в Китае. Действительно, в Поднебесной делают множество низкопробных и фальшивых украшений, которые туристы по незнанию приобретают на внутреннем рынке. На внешний же поступает качественный товар, проходящий всю необходимую по нашему законодательству сертификацию. При несоответствии нормам его просто не пустят в продажу. Сейчас Россия — единственная стана в мире, в которой сохранился государственный орган контроля качества ювелирных изделий. В других странах гарантией может служить, например, частное клеймо мастера или фирмы, но единого государственного стандарта не существует. Именно поэтому наши ювелирные изделия до сих пор очень высоко ценятся. При этом сердце современной ювелирной промышленности находится в Таиланде. Там очень «мягкое» законодательство и крайне выгодные условия для всех этапов производства ювелирной продукции, с чем не в состоянии конкурировать ни одна другая страна. Так что даже если вы привезли украшение из Европы, прямиком из бутика Elle или Bvlgari, знайте: оно было спроектировано, изготовлено и огранено в Таиланде или, возможно, Гонконге.

Миф № 12: Ювелир — любой человек, работающий с драгоценностями

Для начала следует различать ювелиров и геммологов. Ювелиры занимаются исключительно дизайнерской частью или технической сборкой и зачастую не способны не только отличить камень от стекляшки, но даже разные виды камней друг от друга. Если вам требуется анализ изделия или детальная оценка камня, обратитесь к геммологу. Продавцы магазинов и нередко сами владельцы, увы, не относятся ни к первым, ни ко вторым и крайне редко имеют геологическое образование. По большей части они разбираются в торговле, а не в ювелирном производстве. Поэтому иногда вам могут продать некачественный товар не из непременного желания обмануть, а по собственному незнанию.

Базовые правила, которые помогут избежать неудачной покупки и неприятных ситуаций

Не покупайте украшения у магазинов / фирм, названия которых вы никогда не слышали и не смогли найти ни одного отзыва на них. Отдайте предпочтение ювелирным магазинам со стажем и репутацией.

Украшения онлайн безопасно приобретать только на официальных сайтах проверенных магазинов.

Никогда не покупайте ювелирные изделия во время туристических экскурсий по местным фабрикам (особенно актуально для Азии). Туристы думают, что делают выгодную покупку, приобретая непосредственно у производителя, однако это часто далеко от истины. Даже если украшение будет качественным, его цена будет раза в 2 выше, чем в России.

Постарайтесь определиться с типом изделия и его вставкой, прежде чем отправляться в магазин. Почитайте о цвете, размере и, главное, соответствующей стоимости желаемого камня. Так меньше шансов «выгодно» купить имитацию.

Если вы сомневаетесь в качестве своего украшения, можете обратиться за экспертизой в государственную пробирную палату. Ее филиалы обычно есть в региональных центрах. В среднем экспертиза обойдется в 200–1 000 рублей.

Если вас все-таки обманули, обратитесь в общество защиты прав потребителей с письменной претензией. До судебного разбирательства и закрытия магазина дело едва ли дойдет, однако деньги вам обязательно вернут.

А у вас были случаи неудачной покупки ювелирных украшений? Что бы вы могли посоветовать в такой ситуации?