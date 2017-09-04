Давайте раз и навсегда определимся с этими 12 мифами про зрение

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Существуют неизменные традиции, которые свято чтятся всеми родителями мира и бережно предаются из поколения в поколение. Например, такие вечные хиты, как «не смотри на сварку — ослепнешь», «не надевай чужие очки — ослепнешь», «не сиди долго у телевизора — ослепнешь». Мы в AdMe.ru решили проверить самые частые опасения родителей касательно слепоты. А так ли уж это все и верно?

Давайте рассмотрим 4 варианта: В ванной лучше не увлекаться нырянием. Хлор, с чьей помощью обеззараживается водопроводная вода, и изношенные трубы (если дом старый), из-за которых в воде могут содержаться вредные микроорганизмы, могут вызвать раздражение или привести к реактивному конъюнктивиту.

Хлор, с чьей помощью обеззараживается водопроводная вода, и изношенные трубы (если дом старый), из-за которых в воде могут содержаться вредные микроорганизмы, могут вызвать раздражение или привести к реактивному конъюнктивиту. В бассейне нырять стоит в маске. Все потому, что хлора в воде общественных бассейнов еще больше, чем в воде из-под крана.

Все потому, что хлора в воде общественных бассейнов еще больше, чем в воде из-под крана. C пресноводными водоемами ситуация двоякая : в чистых водоемах природных зон открывать глаза можно совершенно спокойно, а вот в реках и озерах в черте города лучше не стоит. Вода в таких местах обычно содержит повышенную концентрацию болезнетворных бактерий, которые могут «подарить» вам нежелательное инфекционное заболевание.

: в чистых водоемах природных зон открывать глаза можно совершенно спокойно, а вот в реках и озерах в черте города лучше не стоит. Вода в таких местах обычно содержит повышенную концентрацию болезнетворных бактерий, которые могут «подарить» вам нежелательное инфекционное заболевание. В морской воде открывать глаза можно, правда, комфорт этого процесса зависит от уровня концентрации соли в отдельных морях. К примеру, в Балтийском и Черном море открыть глаза гораздо легче, а вот в Средиземном и Красном будет некомфортно, открывать надо постепенно (вот так).

Это один из самых распространенных мифов детства. На самом деле от сварки ослепнуть не получится. А вот получить ожог глаза — пожалуйста. Недаром сварщики закрывают лицо — это не только защита от искр, но и от сильного ультрафиолетового излучения.

Вы когда-нибудь наблюдали за геймерами? Они моргают примерно раз в 2 минуты, когда как норма — раз в 15–20 секунд. При сидении перед экраном мы грешим тем же самым, даже не замечая этого. Из-за редкого моргания слезная пленка обновляется реже, роговица глаза постоянно подсыхает, и мы жалуемся на усталость, напряжение глаз, головную боль и нечеткость зрения. И это пока единственный выявленный вред для глаз, исходящий от современных экранов. Если вас беспокоит такая проблема, просто пользуйтесь увлажняющими каплями, делайте гимнастику для глаз (как тут); правильно располагайте и настраивайте мониторы устройств и, конечно же, периодически делайте перерывы.

Заблуждением является также то, что плохое зрение передается по наследству. Предрасположенность к заболеваниям передаваться может, но это совершенно не значит, что она реализуется в жизни. Это уже зависит от вашего образа жизни, профессии, вредных привычек и зрительных нагрузок. А вообще, если у ваших родителей есть проблемы со зрением и вы боитесь их развития у вас — обратитесь к офтальмологу, дабы пресечь такую возможность.

Многие считают, что очки — это знак того, что ты проиграл битву плохому зрению и смирился со своей судьбой. На самом деле оптика лишь помогает настроить глазу нужную четкость. То есть очки — это не тренажер, не лекарство, а просто инструмент, чтобы видеть с тем дефектом зрения, что у вас есть именно сейчас. Люди привыкают к четкому изображению в очках и отвыкают от мутного мира без них, отчего считают, что очки лишь усугубляют ситуацию, что на деле совсем не так.

Многие полагают, что если постоянно закидываться черникой и морковью, то зрение будет идеальным. Это правда, если съедать около 6 кг морковки и несколько ведер черники в день. Поэтому лучше отдать предпочтение витаминам, которые изготавливаются из концентратов этих продуктов.

«Если сведешь глаза к носу, и в этот момент тебя напугают, ты навсегда останешься таким» — знакомая нетленка детства? Так вот, это неправда. Сведя таким образом глаза (к слову, у этого даже есть научное название — конвергенция), вы вызовете лишь неприятные ощущения, которые обычно списывают на усталость глаз. Возможно, вы этого не замечаете, но, когда вы рассматриваете что-то на близком расстоянии, ваши глаза всегда чуть-чуть съезжаются к носу. И пугай вас или не пугай — они такими не останутся.

Совсем недавно в одном медицинском журнале был описан любопытный случай: 2 девушки жаловались на временное ухудшение зрения одного глаза. Оказалось, что перед сном они обе лежат в темноте со своими гаджетами таким образом, что один их глаз уже «утопает» в подушке, а второй смотрит на экран. Поэтому один глаз был более адаптирован к свету, а другому нужно было всегда привыкать к изменению освещения. Но на здоровье глаз такая привычка в целом не сказалась.



Можно сделать вывод, что в целом это не вредная привычка, но во избежание излишнего напряжения глаз на телевизоры, компьютеры и прочие гаджеты лучше смотреть хотя бы с минимальным освещением.

Можно. В недавнем исследовании даже было доказано, что у людей со склонностью к близорукости заболевание прогрессирует медленнее, если читать лежа на спине.

От простой примерки, конечно же, зрение резко не ухудшится. Но если вы будете ходить в чужих очках продолжительное время, это может привести к разным нарушениям, начиная от усталости и заканчивая близорукостью или амблиопией.

У вас вряд ли получится ослепнуть, а вот получить ожог роговицы глаза — очень даже (это называется фотокератит). Для этого даже не обязательно смотреть прямо на солнце, достаточно любоваться светоотражающими поверхностями, такими как снег, песок или вода — так человек получает дополнительное воздействие ультрафиолетового излучения и рискует навредить глазам.

Как было сказано в предыдущем пункте, снег благодаря своему светоотражающему свойству является довольно опасным для глаз (например, может развиться катаракта или дегенерация желтого пятна, что в старости приведет к потере зрения). Он может отражать до 80 % ультрафиолетового излучения. Так что как бы мы ни смеялись над «модниками», которые в солнечную зиму носят солнцезащитные очки, они скорее правы. Возможно, солнцезащитные очки даже более актуальны именно зимой, так как избежать взглядов на снег вы не сможете. К примеру, этим правилом никогда не пренебрегали северные народы: издревле у них были свои солнцезащитные очки из слоновой кости с узкой прорезью вместо стекол.

И напоследок: если вас беспокоит хоть малейшее недомогание, связанное с глазами, лучше прослыть паникером и обратиться к врачу. Подозрительные состояния организма или заболевания вроде сахарного диабета или опухолей головного мозга часто первыми выявляют именно офтальмологи.