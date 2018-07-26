12 малоизвестных фактов о Луне, которые вас удивят (Не ожидали такого подвоха от Колумба)
Космос манит мечтателей, но совсем не обязательно тратить световые годы на то, чтобы добраться до таинственных планет. Даже ближайшее небесное тело, Луна, таит в себе немало загадок и открытий. Например, вам известно, что лунная пыль токсична, на поверхности спутника есть могила, а на Земле растут деревья, которые побывали на Луне?
В ночь с 27 на 28 июля 2018 года состоится полное и самое длительное в XXI веке лунное затмение. И к этой дате AdMe.ru решил вспомнить наиболее интересные и необычные факты о нашем ближайшем космическом соседе.
1. Лунная пыль
Астронавты миссии «Аполлон-17» столкнулись с неожиданной проблемой. Лунная пыль забивала оборудование, приводя его в неисправность, портила скафандры и вызывала «лунную сенную лихорадку» у членов экипажа. Опасность лунной пыли в том, что она при своих крошечных размерах — в 50 раз меньше диаметра человеческого волоса — обладает очень острыми краями, ведь на Луне нет ни ветров, ни дождей, чтобы сглаживать их. Еще она глубоко проникает в легкие.
Из-за низкой гравитации частицы дольше зависают в воздухе, создавая целые облака острых осколков, а на поверхности слой пыли достигает 15 см. Астронавты говорят, что внутри корабля эта пыль пахнет как порох. Сегодня ученые взялись за изучение пыли с целью оценить уровень ее опасности и токсичности.
2. Могила на Луне
Американский ученый Юджин Шумейкер мечтал стать астронавтом-геологом, но не смог исполнить свою мечту из-за проблем со здоровьем. И тогда он посвятил свою жизнь наземной науке, помогал готовить астронавтов миссий «Аполлон». Он внес огромный вклад в исследование Луны и других небесных тел, основал новое направление науки — астрогеологию.
Шумейкер погиб в автокатастрофе, и тогда его близкие решили исполнить заветную мечту ученого. Капсулу с его прахом отправили на борту Lunar Prospector на поверхность Луны. Так он стал первым человеком, захороненным на Луне. Супруга ученого сопроводила капсулу цитатой из Шекспира: «Когда же он умрет, возьми его и раздроби на маленькие звезды: тогда он лик небес так озарит, что мир влюбиться должен будет в ночь и перестанет поклоняться солнцу».
3. Магнетизм без магнитного поля
Когда советские аппараты и американские астронавты доставили пробы грунта Луны на Землю, ученые обеих стран с удивлением обнаружили, что некоторые камни проявляли магнитные свойства, хотя до этого было установлено, что на Луне нет магнитного поля.
Дальнейшие исследования привели ученых к гипотезе о том, что магнитное поле у Луны когда-то все же было. И теперь обсуждаются теории о том, почему оно исчезло: из-за воздействия метеоритов или из-за смещения железного ядра Луны.
4. «Лунное безумие» и сон
С древних времен ходит немало мифов о «лунном безумии», которое якобы вызывают полнолуния. Греки, например, объясняли это тем, что раз Луна может влиять на приливы и отливы Мирового океана, то и на человека, в теле которого высокий процент жидкости, тоже.
Нынешние ученые доказали, что никакого «лунного безумия» не существует, а если в полнолуние и повышается количество преступлений, то только из-за того, что на улице становится светлее. А вот на сон человека фазы Луны могут влиять, и в полнолуние действительно одних мучает бессонница, а других — кошмары. Это подтверждает исследование, которое провели в Университете Базеля в Швейцарии.
5. Мы до сих пор не знаем, как появилась Луна
Наука до сих пор не может ответить на вопрос о том, как появился спутник Земли. Сегодня существует множество гипотез, у каждой из которых есть и доказательства, и опровержения. Раньше лидировали «теории большой тройки»: гипотеза центробежного отделения Луны от Земли, гипотеза захвата Луны Землей и теория совместного возникновения.
Интересно, что в эпосе многих народов мира есть указания на появление нового светила на небе, то есть истории этих народов говорят о том, что в их времена Луны на небе не было. Эти предания говорят в пользу теории захвата и одновременно подпитывают многочисленные «теории заговора» о том, что Луна была создана искусственно.
6. Тени на Луне
Еще одна неожиданная проблема, с которой столкнулись астронавты при высадке на Луну. Из-за отсутствия атмосферы тени на Луне абсолютно черные. Астронавты переставали видеть свои ноги, ступая в тень, не могли выполнять многие работы по обслуживанию коробля, потому что в тени не видели, что делают их руки.
Естественно, экипажу удалось приспособиться к новым условиям, но кто бы мог подумать, что столько проблем способны создать обычные тени.
7. Лунотрясения
Очередная загадка нашего спутника — лунотрясения. Если на Земле они вызываются движением тектонических плит, то на Луне это невозможно из-за отсутствия последних. Как и многое другое, лунотрясения объясняются только на стадии гипотез. Они могут быть вызваны метеоритными столкновениями, подвижками в грунте, перепадами температуры или даже воздействием приливных сил Земли.
8. Теория пустотелости
В 1982 году ядерный инженер Уильям Брайан выдвинул теорию о том, что Луна полая внутри. Сегодня некоторые ученые называют это антинаучным бредом, другие же рассматривают эту гипотезу всерьез и строят на ее основе иные теории об обратном формировании Луны: от оболочки к ядру.
На фоне гипотезы пустотелости процветают все те же излюбленные теории о том, что Луна — искусственный объект, внутри которого находится не то база инопланетян, не то колония рептилоидов. А поднимаются на поверхность они, естественно, на темной стороне Луны, которую мы с Земли не видим.
9. «Лунные деревья»
На борту корабля миссии «Аполлон-14» на Луну отправились 500 семян земных деревьев. Идея этого эксперимента принадлежала Эдварду Клиффу. Он хотел узнать, повлияют ли полет и пребывание на Луне на какие-нибудь свойства растений.
Из 500 семян получилось около 450 саженцев, которые успешно прижились и выросли. Никаких признаков отличия «лунные деревья» не проявили, так что они стали достопримечательностями и подарками, которые всегда готовы напомнить: это дерево побывало на Луне, а ты — нет.
10. Луна постоянно отдаляется
Союз Земли и ее спутника кажется неизменным, но на самом деле Луна постоянно отдаляется от нас. Незначительно, конечно, в космических масштабах, всего 4 см в год, но факт остается фактом.
Ученые объясняют это отдаление естественной центробежной силой и воздействием приливной силы океанов, которая каждый раз как бы отталкивает Луну.
11. Кровавая Луна
Кроваво-красный цвет Луны на небосклоне наводил ужас на древних людей и послужил причиной возникновения множества мистических предрассудков и жутких мифов. На самом деле Луна приобретает такой цвет только в двух случаях: во время полного затмения в фазу полнолуния или из-за высокой задымленности воздуха, например во время лесных пожаров.
В ночь с 27 на 28 июля 2018 года нас как раз ждет полнолуние. Спутник попадет в тень Земли, но земная атмосфера все равно преломит часть лучей, идущих от Солнца, и длинные волны красной части спектра окрасят Луну в кровавый цвет.
12. Колумб «украл» Луну у индейцев
Во времена четвертой экспедиции Христофора Колумба его команда год прожила на Ямайке и получала провизию от туземцев. Со временем индейцы стали приносить все меньше воды и еды, так что людям грозила голодная смерть. И тогда Колумб воспользовался знанием астрономии и пригрозил туземцам, что его боги разгневаны и заберут у них Луну.
1 марта 1504 года состоялось полное лунное затмение, и индейцы решили, что угроза сбылась. Они пришли с мольбами о прощении и обязались восстановить поставки провизии в полном объеме. Затмение длилось 45 минут, и члены экспедиции сказали туземцам, что Колумб готов простить их и молится об их спасении.
С тех пор у экспедиции не было проблем с провизией.
А вы знали об этих занимательных фактах?
Фото на превью Nestek / Wikipedia