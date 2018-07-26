12 малоизвестных фактов о Луне, которые вас удивят (Не ожидали такого подвоха от Колумба)

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Космос манит мечтателей, но совсем не обязательно тратить световые годы на то, чтобы добраться до таинственных планет. Даже ближайшее небесное тело, Луна, таит в себе немало загадок и открытий. Например, вам известно, что лунная пыль токсична, на поверхности спутника есть могила, а на Земле растут деревья, которые побывали на Луне?

В ночь с 27 на 28 июля 2018 года состоится полное и самое длительное в XXI веке лунное затмение. И к этой дате AdMe.ru решил вспомнить наиболее интересные и необычные факты о нашем ближайшем космическом соседе.

1. Лунная пыль

Астронавты миссии «Аполлон-17» столкнулись с неожиданной проблемой. Лунная пыль забивала оборудование, приводя его в неисправность, портила скафандры и вызывала «лунную сенную лихорадку» у членов экипажа. Опасность лунной пыли в том, что она при своих крошечных размерах — в 50 раз меньше диаметра человеческого волоса — обладает очень острыми краями, ведь на Луне нет ни ветров, ни дождей, чтобы сглаживать их. Еще она глубоко проникает в легкие. Из-за низкой гравитации частицы дольше зависают в воздухе, создавая целые облака острых осколков, а на поверхности слой пыли достигает 15 см. Астронавты говорят, что внутри корабля эта пыль пахнет как порох. Сегодня ученые взялись за изучение пыли с целью оценить уровень ее опасности и токсичности.

2. Могила на Луне

Американский ученый Юджин Шумейкер мечтал стать астронавтом-геологом, но не смог исполнить свою мечту из-за проблем со здоровьем. И тогда он посвятил свою жизнь наземной науке, помогал готовить астронавтов миссий «Аполлон». Он внес огромный вклад в исследование Луны и других небесных тел, основал новое направление науки — астрогеологию. Шумейкер погиб в автокатастрофе, и тогда его близкие решили исполнить заветную мечту ученого. Капсулу с его прахом отправили на борту Lunar Prospector на поверхность Луны. Так он стал первым человеком, захороненным на Луне. Супруга ученого сопроводила капсулу цитатой из Шекспира: «Когда же он умрет, возьми его и раздроби на маленькие звезды: тогда он лик небес так озарит, что мир влюбиться должен будет в ночь и перестанет поклоняться солнцу».

3. Магнетизм без магнитного поля

Когда советские аппараты и американские астронавты доставили пробы грунта Луны на Землю, ученые обеих стран с удивлением обнаружили, что некоторые камни проявляли магнитные свойства, хотя до этого было установлено, что на Луне нет магнитного поля. Дальнейшие исследования привели ученых к гипотезе о том, что магнитное поле у Луны когда-то все же было. И теперь обсуждаются теории о том, почему оно исчезло: из-за воздействия метеоритов или из-за смещения железного ядра Луны.

4. «Лунное безумие» и сон

С древних времен ходит немало мифов о «лунном безумии», которое якобы вызывают полнолуния. Греки, например, объясняли это тем, что раз Луна может влиять на приливы и отливы Мирового океана, то и на человека, в теле которого высокий процент жидкости, тоже. Нынешние ученые доказали, что никакого «лунного безумия» не существует, а если в полнолуние и повышается количество преступлений, то только из-за того, что на улице становится светлее. А вот на сон человека фазы Луны могут влиять, и в полнолуние действительно одних мучает бессонница, а других — кошмары. Это подтверждает исследование, которое провели в Университете Базеля в Швейцарии.

5. Мы до сих пор не знаем, как появилась Луна

Наука до сих пор не может ответить на вопрос о том, как появился спутник Земли. Сегодня существует множество гипотез, у каждой из которых есть и доказательства, и опровержения. Раньше лидировали «теории большой тройки»: гипотеза центробежного отделения Луны от Земли, гипотеза захвата Луны Землей и теория совместного возникновения. Интересно, что в эпосе многих народов мира есть указания на появление нового светила на небе, то есть истории этих народов говорят о том, что в их времена Луны на небе не было. Эти предания говорят в пользу теории захвата и одновременно подпитывают многочисленные «теории заговора» о том, что Луна была создана искусственно.

6. Тени на Луне

Еще одна неожиданная проблема, с которой столкнулись астронавты при высадке на Луну. Из-за отсутствия атмосферы тени на Луне абсолютно черные. Астронавты переставали видеть свои ноги, ступая в тень, не могли выполнять многие работы по обслуживанию коробля, потому что в тени не видели, что делают их руки. Естественно, экипажу удалось приспособиться к новым условиям, но кто бы мог подумать, что столько проблем способны создать обычные тени.

7. Лунотрясения

Очередная загадка нашего спутника — лунотрясения. Если на Земле они вызываются движением тектонических плит, то на Луне это невозможно из-за отсутствия последних. Как и многое другое, лунотрясения объясняются только на стадии гипотез. Они могут быть вызваны метеоритными столкновениями, подвижками в грунте, перепадами температуры или даже воздействием приливных сил Земли.

8. Теория пустотелости

В 1982 году ядерный инженер Уильям Брайан выдвинул теорию о том, что Луна полая внутри. Сегодня некоторые ученые называют это антинаучным бредом, другие же рассматривают эту гипотезу всерьез и строят на ее основе иные теории об обратном формировании Луны: от оболочки к ядру. На фоне гипотезы пустотелости процветают все те же излюбленные теории о том, что Луна — искусственный объект, внутри которого находится не то база инопланетян, не то колония рептилоидов. А поднимаются на поверхность они, естественно, на темной стороне Луны, которую мы с Земли не видим.

9. «Лунные деревья»

На борту корабля миссии «Аполлон-14» на Луну отправились 500 семян земных деревьев. Идея этого эксперимента принадлежала Эдварду Клиффу. Он хотел узнать, повлияют ли полет и пребывание на Луне на какие-нибудь свойства растений. Из 500 семян получилось около 450 саженцев, которые успешно прижились и выросли. Никаких признаков отличия «лунные деревья» не проявили, так что они стали достопримечательностями и подарками, которые всегда готовы напомнить: это дерево побывало на Луне, а ты — нет.

10. Луна постоянно отдаляется

Союз Земли и ее спутника кажется неизменным, но на самом деле Луна постоянно отдаляется от нас. Незначительно, конечно, в космических масштабах, всего 4 см в год, но факт остается фактом. Ученые объясняют это отдаление естественной центробежной силой и воздействием приливной силы океанов, которая каждый раз как бы отталкивает Луну.

11. Кровавая Луна

Кроваво-красный цвет Луны на небосклоне наводил ужас на древних людей и послужил причиной возникновения множества мистических предрассудков и жутких мифов. На самом деле Луна приобретает такой цвет только в двух случаях: во время полного затмения в фазу полнолуния или из-за высокой задымленности воздуха, например во время лесных пожаров. В ночь с 27 на 28 июля 2018 года нас как раз ждет полнолуние. Спутник попадет в тень Земли, но земная атмосфера все равно преломит часть лучей, идущих от Солнца, и длинные волны красной части спектра окрасят Луну в кровавый цвет.

12. Колумб «украл» Луну у индейцев

Во времена четвертой экспедиции Христофора Колумба его команда год прожила на Ямайке и получала провизию от туземцев. Со временем индейцы стали приносить все меньше воды и еды, так что людям грозила голодная смерть. И тогда Колумб воспользовался знанием астрономии и пригрозил туземцам, что его боги разгневаны и заберут у них Луну. 1 марта 1504 года состоялось полное лунное затмение, и индейцы решили, что угроза сбылась. Они пришли с мольбами о прощении и обязались восстановить поставки провизии в полном объеме. Затмение длилось 45 минут, и члены экспедиции сказали туземцам, что Колумб готов простить их и молится об их спасении. С тех пор у экспедиции не было проблем с провизией.

А вы знали об этих занимательных фактах?