15 изобретений, которые делают наш мир отличным местом

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Какие, к черту, селфи-палки, когда в путешествие можно взять с собой собственный дрон-фотограф, который будет просто летать за своим хозяином и снимать фото и видео? Мир меняется со скоростью света, так что поднимите указательный палец, коснитесь им подбородка, аккуратно приведите отвисшую от удивления челюсть в исходное положение и наслаждайтесь всем богатством современных технологий на полную катушку!

AdMe.ru делится подборкой крутых штуковин, которые делают наш мир удобнее, красивее и добрее. А в конце статьи вас ждет бонус: секретный проект волшебного зеркала от компании Amazon, о котором недавно стало известно всему миру.

Селфи-дрон

Такой дрон — это легкий и прочный летающий фотоаппарат, который следует за хозяином и снимает все происходящее со скоростью 20 снимков в секунду. Он позволяет оставить глаза и руки свободными и заняться чем угодно, например скалолазанием или серфингом.

Круглосуточный магазин на колесах без водителей, продавцов и кассиров

В Шанхае появился автоматизированный магазин на колесах, где нет ни кассиров, ни продавцов. Пока идет тестирование, им управляет водитель, но вскоре магазин будет передвигаться самостоятельно, с помощью специальной программы выбирая улицы, где в данный момент больше людей. Для входа в магазин нужно отсканировать QR-код на двери магазина, а с выбором покупок поможет консультант-голограмма. Чтобы купить выбранный товар, нужно отсканировать его штрих-код смартфоном, и деньги автоматически спишутся с вашего банковского счета. За тем, чтобы никто не вынес неоплаченный товар, наблюдает видеокамера. В будущем такой магазин научится сам приезжать на склад, чтобы пополнить запас товаров, а клиенты смогут вызывать его прямо к своему дому. Посмотреть видео о магазине Moby Mart можно здесь.

Кружка, которая сохраняет идеальную температуру кофе

Слишком горячий кофе обжигает, остывший не хочется пить. Керамическая кружка Ember способна сохранять идеальную температуру напитка — от 49 до 63 °С — целый час или столько, сколько понадобится, если поставить ее на специальное блюдце-зарядку.

«Самопаркующиеся» тапочки

Отель в Японии предоставляет свои гостям тапочки, которые после использования возвращаются на место. В них вмонтированы датчики, моторчик и крошечные колеса, которые прячутся в подошву, стоит кому-нибудь надеть чудо-обувь. Вот бы домой такие, кот с ума сойдет!

Низкокалорийное мороженое для тех, кто на диете

Мороженое Halo Top содержит от 280 до 360 ккал на пинту (около 0,5 литра) — примерно в 5 раз меньше, чем традиционный пломбир. Производители призывают «не бояться и съесть всю порцию целиком». Вместо сахара в мороженое добавляют экстракт стевии, который содержит 0 калорий. Для тех, кто сидит на диете, просто праздник какой-то.

Кроссовки со встроенным проездным

Берлинское управление транспорта и Аdidas выпустили кроссовки со встроенным в язычок проездным, который дает право безлимитного проезда на год. Кроссовки, повторяющие по дизайну обивку сидений берлинского метро, расхватали как горячие пирожки — их было выпущено всего 500 пар.

Очки для полицейских, которые распознают лица преступников

В китайском городе Чжэнчжоу полицейские начали использовать «умные» очки с системой распознавания лиц. В очки встроена видеокамера, а сами они связаны с базой данных, где хранится информация о нарушителях. Для проверки личности полицейский должен посмотреть на человека с расстояния не дальше 5 метров и так, чтобы было видно 70 % лица. Если сканирование определит, что совпадение есть, система сообщает имя и адрес человека. С помощью очков уже поймано 7 преступников.

Пассажирский дрон-беспилотник

Первый в мире беспилотный дрон на электрической батарее прошел удачные испытания в Китае. Для того чтобы полететь на нем, достаточно пристегнуться и нажать на кнопку. Дрон может летать в жару, туман и ночью при порывистом ветре. Он поднимается на 500-метровую высоту и без подзарядки пролетает 15 км со скоростью 130 км/ч. Пока рано говорить о массовом производстве таких дронов, но их уже планируют использовать как воздушные такси, а также для доставки пациентов в больницу и развлечения туристов.

«Умные» стельки с подогревом, которые считают шаги и калории

Температуру стелек можно регулировать с помощью специального приложения, а фитнес-трекер, встроенный в них, по уверениям создателей, гораздо более точен, чем обычные фитнес-браслеты: он считает пройденные шаги и потраченные калории. От покорения мира с этими суперстельками удерживает только их цена: стоят они как пара брендовой кожаной обуви.

«Пузырь тишины», подавляющий звуки улицы

Muzo, или «пузырь тишины» — гаджет, который крепится к вертикальной поверхности и блокирует нежелательные звуки. Например, он поможет оставаться в тишине в квартире, окна которой выходят на дорогу. Устройство также умеет воспроизводить специальные звуки, которые помогают лучше спать.

Виляющая хвостом подушка, которая заменяет домашнего питомца

Для тех, у кого аллергия на шерсть и тех, кто не может позволить себе завести животное, японцы придумали подушку, которая вибрирует, имитируя мурлыканье, и виляет хвостом, когда ее гладят.

Экзоскелет для работников физического труда

Если вы хоть раз в жизни вешали шторы или прибивали полочку, то знаете, что работать с поднятыми руками долгое время трудно. А тем, чья работа связана с поднятием тяжестей или другими физическими усилиями, приходится сталкиваться с болью в спине и руках. Для них был придуман экзоскелет, который поддерживает тело и бережет его от травм. Рабочие в экзоскелетах для верхней части тела уже трудятся на конвейерах заводов Ford.

Светильник с датчиком движения, работающий на солнечной батарее

Теперь каждый из нас может внести лепту в сохранение окружающей среды, установив на даче или у подъезда энергосберегающий уличный фонарь: днем он накапливает солнечную энергию, а в темное время благодаря датчику движения включается только тогда, когда кто-то приближается к нему.

Очки дополненной реальности, которые выглядят как обычные

«Умные» очки Vaunt проецируют изображение прямо на сетчатку: маломощный лазер передает информацию (например, названия улиц) в нижний правый угол поля зрения. Vaunt весят 50 граммов, а на вид почти не отличаются от обычных, разве что дужки у них чуть толще. Очки управляются с помощью приложения на смартфоне, в них можно вставить стекла с диоптриями и носить целый день — без подзарядки они работают до 18 часов. Пока очки лишь продемонстрировали журналистам, точная дата их появления в продаже неизвестны.

Пакет для собачьих какашек с клипсой, которая крепится на хвост

Все домашние питомцы делают это. Чтобы после вашей собаки газон остался чистым, а вы не возились с уборкой «результата» прогулки, придумали гигиенические пакеты, которые с помощью мягкой клипсы крепятся на основание собачьего хвоста. После того, как пес сделает все свои дела, можно просто отстегнуть клипсу и выкинуть пакет.

Бонус: зеркало дополненной реальности, которое само примеряет на вас одежду

В начале января компания Amazon запатентовала зеркало дополненной реальности, которое сканирует фигуру человека, а затем точно «надевает» на его реальное тело выбранную виртуальную одежду. Как бы вы ни повернулись, платье или брюки будут выглядеть естественно. Освещение и изображение в зеркале могут изменяться, чтобы показать, как вы выглядите в этом наряде в ночном клубе или на пляже. Когда появится зеркало, пока никто не знает.