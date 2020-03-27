12 крутых вещей, которые умеют делать младенцы, а взрослые об этом не догадываются

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Новорожденный малыш кажется беспомощным комочком, которому требуется непрерывная забота взрослых. Это правда, но только отчасти. На самом деле младенцы гораздо крепче, чем мы думали: они умеют манипулировать мамой с помощью химических импульсов, спят с открытыми глазами и совсем не боятся высоты.

AdMe.ru изучил факты о новорожденных и тех малышах, которые только готовятся появиться на свет. Оказалось, наши дети — те еще супергерои.

Новорожденные чувствуют вкус лучше, чем взрослые (по необычной причине)

На языке, слизистой оболочке рта и нёбе младенца больше вкусовых рецепторов, чем у взрослого: 30 тысяч против 10 тысяч. Некоторые ученые считают, что такая уйма рецепторов нужна для познания окружающего мира. Облизывая предметы, малыши, возможно, чувствуют не только вкус, но и многое другое. Согласно теории синестезии, сигналы одной сенсорной системы могут оказаться в другой системе. Например, человек видит цвет музыки или чувствует запах слов. Нечто похожее происходит и с новорожденными. Из-за огромного количества нейронов и вкусовых рецепторов, просто облизывая игрушки, руки, окружающие предметы, дети получают куда больше информации, чем взрослые. А становясь старше, мы обрезаем ненужные нейронные связи и воспринимаем мир по-обычному.

Ребенок может восстанавливать внутренние органы матери

Ученые заметили, что некоторые женщины со слабостью сердечной мышцы вскоре после родов чувствуют себя лучше. А благодарить за это нужно плод в утробе: сердечная деятельность матери может наладиться благодаря стволовым клеткам из пуповины малыша. То же самое относится и к другим органам. В поврежденных легких, сердце или мозге беременных женщин обнаруживаются клетки эмбриона. Так плод пытается починить организм своей матери, чтобы выжить.

Некоторые младенцы спят с приоткрытыми глазами. Иногда эта манера может пугать родителей

Врачи говорят, что в этом нет ничего страшного: приоткрытые глаза говорят о том, что малыш находится в фазе быстрого сна (именно в ней мы видим сновидения и обрабатываем полученную информацию о мире). Взрослые проводят в этой фазе 25 % времени за ночь, а дети — целых 50 %. Так малыши тренируют свою память и совершенствуют нервную систему. Именно из-за преобладания быстрой фазы сна молодым родителям бывает сложно уложить младенца в кроватку.

Новорожденные не потеют и плачут без слез

В первые недели жизни дети плачут без слез и почти не потеют. Все это происходит из-за неразвитости слезных протоков и потовых желез. В нашем организме есть два типа желез, выделяющих пот: апокриновые активируются только в подростковом возрасте, а эккриновые — через несколько недель после рождения. Поэтому родителям так важно следить за тем, чтобы новорожденный не перегрелся. Укутывать ребенка в несколько пеленок опасно — малыш еще не умеет охлаждать сам себя.

Только что родившиеся дети способны улавливать тепловые сигналы своих мам

Природа снабдила новорожденных своеобразными термодатчиками. Если сразу после родов малыша положить на грудь матери, то он доползет до соска и начнет есть. Итальянские врачи провели небольшое исследование и выяснили, что температура губ малыша ниже, чем температура груди матери. Благодаря этой разнице ребенок может найти источник пищи. Ученые предполагают, что женщины подают тепловые сигналы своим детям, а те способны их воспринимать.

У младенца больше нейронных связей, чем у взрослого человека

Дети рождаются со 100 млн нейронных связей в головном мозге. Это в 2 раза больше, чем у взрослых людей, притом что объем мозга детей гораздо меньше. Так что малыши в какой-то степени думают больше своих родителей: в 1-й год жизни младенцам нужно усвоить огромный массив информации. Правда, к 3 годам мозг обрезает лишние синаптические связи, чтобы оптимизировать свою работу. Если обрезка синапсов происходит не по плану, то перед миром может предстать как гений, так и аутист или даже шизофреник.

Когда взрослому холодно, он дрожит, а младенец — нет

Новорожденные не дрожат, если им холодно. У них особый способ терморегуляции: 5 % организма маленького человека занимает бурая жировая ткань. Она защищает младенца от переохлаждения, поэтому малыши менее восприимчивы к холоду, чем взрослые. У взрослых такой механизм терморегуляции отсутствует. Если вы заметили, что ребенок дрожит, это может сигнализировать о неврологических проблемах либо о том, что малыш попросту голоден.

Дети способны менять цвет глаз, но это случится не со всеми

Младенцы умеют менять цвет глаз. Некоторые малыши рождаются с голубыми или синими глазами, но это ненадолго. Цветовой пигмент меланин в нашем организме вырабатывается не сразу. Родители могут только догадываться, какой цвет глаз будет у ребенка. За одним исключением. Кареглазые малыши не изменят цвет своих глаз — меланина в их организме достаточно. А голубоглазые в четырех случаях из пяти станут зеленоглазыми или кареглазыми.

Малыши манипулируют матерями с помощью химических импульсов

Природа устроила так, что дети напрямую воздействуют на центры удовольствия в мозге матери. Когда женщина вдыхает запах ребенка, запускается сложная химическая реакция. В кровь попадает дофамин — вещество, отвечающее за удовольствие. Фактически тот же тип удовлетворения мы испытываем, когда наедаемся после того, как проголодались, или утоляем сильную жажду. Малыши могут манипулировать не только своими мамами: младенческий запах влияет даже на не рожавших женщин. Правда, не так сильно.

Дети не боятся высоты до определенного возраста

Ученые говорят, что до 9 месяцев малыши не боятся упасть с высоты. Страх приходит лишь тогда, когда младенец уже научился ползать. В случае с детьми такая отвага — продукт недостатка информации. Когда ребенок начинает самостоятельно передвигаться в пространстве, мозг получает данные от периферического зрения и учится корректировать баланс. Когда ребенок лежит на месте, его мир устойчив и предсказуем, поэтому и страха нет.

Все младенцы — золото. В буквальном смысле слова

В крошечных количествах золото есть в почве, воде, растениях и даже в теле человека. В среднем мы являемся гордыми обладателями 0,2 мг чистого золота в организме. Но наши малыши в прямом смысле золотые: в их волосах концентрация благородного металла в 2 раза выше, чем в земной коре. Специалисты считают, что такая концентрация золота образуется из-за грудного вскармливания, а к 3 месяцам содержание металла приходит в норму.

У половины детей при рождении есть особые отметины

Красные пятна на переносице, у глаз и на затылке встречаются почти у половины новорожденных. В народе они называются «укус аиста» или «поцелуй ангела». Такие пятна становятся ярче, когда ребенок кричит или плачет. Это расширенные кровеносные сосуды, которые не представляют опасности для здоровья. В большинстве случаев они проходят самостоятельно. «Укус аиста» может проявляться в жару и в более взрослом возрасте. Делать с этим ничего не нужно.