12 крутых изобретений, в которых вся любовь к этому миру

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Каждый день в мире появляется масса новых гаджетов, которые призваны делать нашу жизнь удобнее. И очень здорово, когда появляются изобретения, в которых заключены вся нежность и забота людей о мире и друг о друге. AdMe.ru сегодня расскажет вам именно о таких вещах.

Гравитационный свет

Необычную лампу, которая работает на силе земного притяжения, изобрели английские дизайнеры. Чтобы включить ее, нужно подвесить маленький мешок с балластом (им могут быть и земля, и песок, и камни, неважно). Эта разработка решает одну из важнейших проблем стран Африки и Азии, ведь там электрическое освещение пока не так развито.

Пакеты, которые растворяются в воде

Интересный способ избавиться от обычных пластиковых пакетов придумал Кевин Кумала из Индонезии. Он создал съедобные биоразлагающиеся пакеты, которые не наносят никакого вреда природе.

Солнечная микроволновка

Solar Cookers International — организация, внедряющая солнечные плиты в страны третьего мира. Вместо энергозатратных способов разогрева еды эти плиты используют солнечные лучи, которые имитируют работу микроволновой печи.

Умный перцовый балончик, который запоминает лицо напавшего

Умный перцовый спрей Defender совместим с операционными системами Android и iOS. Если на вас кто-то нападет, нужно распылить аэрозоль в лицо обидчику, одновременно телефон делает снимок незнакомца и отправляет его в полицейский участок вместе с координатами вашего местонахождения.

«Думающий» протез

Протез BeBionic 3 — одно из лучших изобретений биокибернетики. Он может считывать импульсы мозга и служить полноценной заменой конечности.

Походный фильтр для очистки воды

LifeStraw Personal — это небольшой походный фильтр для воды. Благодаря бактерицидным свойствам его можно использовать в любом водоеме. Этот девайс активно используется в проектах ООН.

Рекламный щит, который вырабатывает воду из воздуха

Единственный в своем роде билборд был установлен в городе Лима (Перу). Инженерно-технический институт (UTEC) совместно с Mayo Publicidad (рекламное агентство) создали рекламный щит, способный перерабатывать влажный воздух в питьевую воду благодаря системе фильтров и емкости для накопления уже очищенной воды.

Уличные ветряные мельницы

Уникальные уличные фонари придумали дизайнеры студии IgenDesign. Сама конструкция сделана из бамбука и светодиодов. Работают они за счет аккумулятора и энергии ветра. И никаких проводов и энергозатрат.

Воротник, который может спасти жизнь велосипедистам

Замечательное изобретение HÖVDING придумали шведские специалисты. Воротник самостоятельно приводит в действие подушку безопасности, которая защищает шею и голову благодаря работе встроенных датчиков.

Плоский удлинитель

Невероятно — плоский удлинитель. На наш взгляд, гениальное изобретение. Особенно оно придется по вкусу тем, кто часто спотыкается об обычные удлинители.

Очки, которые возвращают зрение слабовидящим

Очки eSight 3, которые изобрели в Великобритании в 2017 году, благодаря своей современной электронной начинке помогают увидеть мир людям с сильными проблемами со зрением.