12, казалось бы, простых вопросов, ответы на которые знают только люди семи пядей во лбу

Маленькие дети, начинающие исследовать мир, постоянно спрашивают взрослых обо всем на свете. На некоторые вопросы мы отвечаем не задумываясь, а другие, даже простые, могут загнать нас в угол. Мы можем знать, что такое сингулярность, но не вспомнить, для чего муха трет лапки и зачем огурцам пупырышки.

Мы в AdMe.ru считаем, что знать абсолютно все невозможно, но пополнить копилку любопытными фактами никогда не поздно.

Сколько золота в олимпийской медали?

Как бы грустно это ни звучало, но в действительности самая желанная спортивная награда изготовлена из серебра и лишь покрыта золотом. По правилам Международного олимпийского комитета, золотая медаль должна содержать не менее 92,5 % серебра и 6 г золота.

Почему на огурцах есть пупырышки?

В зависимости от сорта эти водянистые зеленые овощи имеют разную степень «колючести». У некоторых бугорки весьма заметные, а у других кожура почти гладкая, лишь с небольшими выпуклостями. Эту особенность овощ унаследовал от своих предков родом из Индии. Вероятнее всего, пупырышки нужны были огурцам, чтобы защищаться от животных, которые могли нанести вред растению.

Почему кукушка не высиживает свои яйца?

Эта пернатая хитрюга пробирается в чужие гнезда, откладывает там яйца и со спокойной совестью улетает, оставляя потомство на воспитание «приемным родителям». Таким образом кукушка заботится о себе. Ей не нужно постоянно добывать еду для птенцов и охранять их от нападений хищников, рискуя жизнью. Вылупившийся кукушонок ведет себя еще хуже своей непутевой мамы. Он намеренно выталкивает из гнезда яйца других птиц, желая остаться единственным птенцом. Ведь так он получит гораздо больше пищи.

Почему зубы мудрости прорезываются так поздно?

Позднее появление зубов мудрости связано с тем, что челюсть ребенка до определенного момента просто не способна их вместить. По мере роста человека его челюсть увеличивается, формируя место для последних зубов. Но это происходит не всегда. У многих людей челюсть увеличивается недостаточно, и зубы мудрости не появляются вовсе или начинают расти неправильно. Дело в том, что наши предки питались более твердой пищей, чем мы. Их рацион состоял из орехов, жесткого мяса и сырых овощей. Дополнительные зубы были необходимы для пережевывания такой еды. Сейчас же мы в основном питаемся продуктами, которые прошли тепловую обработку и смягчились в процессе готовки.

Зачем змеи постоянно высовывают язык?

Высовывая язык, змея вовсе не пытается кого-то напугать: так она «нюхает» воздух. У этих рептилий плохо развиты зрение и слух, что они успешно компенсируют превосходным обонянием. С помощью языка змея улавливает мельчайшие частицы влаги, присутствующие в воздухе. Потом она помещает кончики языка в специальные отверстия, расположенные внутри неба. Так рецепторы информируют мозг о том, что поблизости может находиться подходящий для змеи обед, например мышь.

Почему аквалангисты плюют в маску перед тем, как ее надеть?

Возможно, вы слышали о том, что перед погружением аквалангисты плюют в маску и на занятиях по дайвингу рекомендуют начинающим ныряльщикам сделать то же самое. Сперва может показаться, что это какая-то сомнительная шутка или странный ритуал водолазов. Однако на самом деле слюна защищает маску от запотевания, когда аквалангист находится под водой. Конечно, для этого можно использовать и специальные средства, но слюна всегда доступна, не требует специальных кармашков на гидрокостюме и абсолютно бесплатна.

Почему кончик столового ножа закругленный?

В Средние века в Европе гости нередко приносили собственные столовые приборы с собой в специальных футлярах. Только в XVII веке хозяева богатых французских домов стали выкладывать приборы на стол, но ножи тогда были похожи на кухонные и имели застроенную форму. Плотно поев, вельможи начинали ковырять кончиками ножей в зубах, чем сильно раздражали кардинала Ришелье. Чтобы отучить гостей от этой неприятной привычки, Ришелье распорядился закруглять кончики столовых ножей. Позже Людовик XIV велел подданным использовать подобные ножи на улице и дома, надеясь, что это поможет снизить уровень жестокости, присущей тому времени.

Почему осы не делают мед, хотя тоже питаются нектаром?

При всей своей внешней схожести осы и пчелы разительно отличаются друг от друга. Пчелы делают мед и благодаря этому высоко ценятся в сельскохозяйственной сфере. В отличие от этих неутомимых трудяжек, подавляющее большинство ос не делает мед, потому что он им попросту не нужен. В отличие от пчел, которым запас меда необходим, чтобы пережить зиму, осы в этом не нуждаются. В умеренном климате в холодное время года осы впадают в спячку, а в тропических странах они вполне способны пережить голод, охотясь на мелких насекомых. Справедливости ради следует отметить, что среди ос тоже есть исключения. К примеру, мексиканская медоносная оса, как и пчела, тоже производит и накапливает мед.

Зачем муха трет лапки?

Приземляясь на ту или иную поверхность, муха исследует ее с помощью лапок. Рецепторы на них позволяют определить, съедобен ли объект, на который села муха, или нет. Мелкие частицы, такие как пыльца, омертвевшие клетки или пыль, прилипают к ножкам насекомого и снижают остроту восприятия. Чтобы сохранить чувствительность рецепторов, мухе приходится постоянно поддерживать чистоту лапок. Она трет их друг о друга, чтобы «помыть» и скинуть налипшие частицы грязи.

Как высоко может подняться воздушный шарик с гелием?

Обычные гелиевые шарики, которые мы отпускаем в свободный полет, могут подняться на высоту около 10 км над поверхностью Земли, прежде чем лопнут. Согласно закону Архимеда, это случится, когда плотность газа внутри шарика сравняется с плотностью окружающего воздуха.

Почему мы не можем вспомнить слово, которое вертится на языке?

Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда у них не получается вспомнить очень знакомое слово или имя. Причем это ощущение может быть настолько навязчивым, что иногда человек не может успокоиться, пока все же не вспомнит нужное слово или не воспользуется поисковиком. У этого явления даже есть научное название — «прескевю», от французского presque vu — «почти увиденное». Нейробиологи считают, что это связано с причудами памяти и системы распознавания образов. Этот феномен еще носит название «на кончике языка» и часто встречается у совершенно здоровых людей.

Почему кошки такие чистоплотные?

Кошки не просто неимоверные чистюли, которым хочется всегда быть ухоженными. Вылизывание играет для них куда более важную роль. За счет постоянного распределения слюны по поверхности шерсти и ее последующего испарения происходит естественное охлаждение организма животного. Еще одним любопытным фактом является то, что вылизывание помогает кошкам легче переносить психологический дискомфорт, будь то тревога, конфликт с другим животным или просто скука. Уход за шерстью отлично успокаивает нервных мурлык. Но если вылизывание становится чрезмерно навязчивым, то следует насторожиться: это может указывать на наличие заболеваний, паразитов или сильный стресс. В этому случае стоит показать питомца ветеринару.

На какой из этих вопросов вам было особенно интересно узнать ответ?