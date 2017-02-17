12 иллюзий, которые подорвут вашу веру в реальность

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Вы верите в чудеса? Мы верим. И именно эта вера привела нас в мир иллюзий. Оптических. Кажется, это скопление земных загадок и тайн — давно нашедших научное объяснение, и тех, что еще туманят наши головы.

Чтобы заразить вас этой верой, AdMe.ru собрал самые сливки. Наслаждайтесь, но не забывайте иногда отрываться от экрана, чтобы не потерять связь с реальностью.