12 иллюзий, которые подорвут вашу веру в реальность
Вы верите в чудеса? Мы верим. И именно эта вера привела нас в мир иллюзий. Оптических. Кажется, это скопление земных загадок и тайн — давно нашедших научное объяснение, и тех, что еще туманят наши головы.
Чтобы заразить вас этой верой, AdMe.ru собрал самые сливки. Наслаждайтесь, но не забывайте иногда отрываться от экрана, чтобы не потерять связь с реальностью.
Вы видите здесь голубые сердца?
Просто карнавальная маска?
Эти сердца пульсируют?
Видите, как колышутся волны?
Какого цвета эти сердца?
В какую сторону движется картинка?
Верхний или нижний текст темнее?
Иллюзия выгнутая или вогнутая?
Иллюзия становится ярче или тусклее?
Что не так с этой иллюзией?
Эта фигура движется?
Какое из сердец красного цвета?
Фото на превью Akiyoshi Kiotaka
По материалам Akiyoshi Kiotaka, Illusion of The Year