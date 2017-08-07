12 «фактов» о Средневековье, которые неожиданно оказались ложью

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Когда мы говорим о Средневековье, то невольно рисуем в воображении определенную картину, которая, скорее всего, не верна. А все потому, что существует множество распространенных мифов об этом времени. AdMe.ru разобрался, к каким историям о Средних веках стоит подходить скептически.

12. Люди считали, что Земля плоская

Если быть точными, то идея о плоской Земле существовала в дохристианской Скандинавии (IX–XII вв.) и исчезла вместе с приходом христианства в этот регион. В остальной же Европе и странах Средиземноморья уже в Средние века люди (как минимум образованные) знали наверняка, что Земля круглая. Это следует из множества дошедших до нас карт тех времен и из выдержек в различных текстов того времени.

11. Колумб хотел доказать, что Земля круглая

Как понятно из предыдущего пункта, ко времени Колумба люди были в курсе, что планета шарообразная, и доказывать это было не нужно. Своим путешествием Колумб лишь доказал, что Земля гораздо больше, чем считалось: мореплаватель полагал, что сможет достичь богатых рынков Восточной Азии, поплыв на Запад, таким образом открыв новый торговый путь. А вместо этого Колумб обнаружил Багамские острова.

10. Викинги носили рогатые шлемы

На самом деле такие шлемы были бы очень непрактичными и неудобными для сражений. Лишь в XIX веке скандинавские художники стали добавлять эту деталь к своим изображениям викингов.

9. Мужья надевали на своих жен пояса верности

Всем нам известный жуткий «факт», будто средневековые дворяне, отправляясь в поход, надевали на своих жен страшную железную конструкцию, закрывающую нижнюю часть тела, всего лишь миф. Это не более чем эротическая выдумка Нового времени и аллегория в произведениях искусства.

8. В Средние века люди не доживали до 30 лет

Показатели средней продолжительности жизни в то время были такими низкими из-за крайне высокой детской смертности от болезней. Но если человек доживал до совершеннолетия и не случалось никаких эпидемий болезней, это означало, что он с высокой долей вероятности сможет дожить до 60–70 лет.

7. Люди не мылись и их тела источали жуткое зловоние

Конечно, они были менее чистыми, чем мы, в эпоху горячей водопроводной воды, но представители всех слоев общества ежедневно мылись, ценили гигиену и сторонились людей, от которых плохо пахло. Именно в это время широко распространяется мыло, и мыловары даже имели собственные гильдии в крупных городах.

6. Женщины были бесправны

Разумеется, жизнь средневековых женщин была менее свободной, чем сейчас: большинство из них имели 2 жизненных пути: замужество или монастырь. Тем не менее женщины помогали своим отцам и мужьям в разных профессиях и ремеслах, могли наследовать, покупать имущество или управлять семейным делом. Кроме того, существовало немало влиятельных женщин, например настоятельницы монастырей и, конечно, королевы.

5. Люди Средневековья не пользовались столовыми приборами

На самом деле в это время уже широко использовались столовые приборы. Например, вилка появилась в Византийской империи к VI веку, а в Италии — к XI.

4. Церковь тормозила развитие науки и сжигала ученых на костре

Большинство ученых Средневековья сами были церковниками. Многие из них не только не притеснялись за свою деятельность, но и были удостоены наград за знания и мудрость. К тому же нет ни одного доказательства сжигания церковью кого бы то ни было за его научную деятельность. История с Галилеем случилась гораздо позже и была связана больше с Контрреформацией, нежели с отношением церкви к науке.

3. Миллионы женщин были объявлены ведьмами и сожжены на костре

Такое явление, как «охота на ведьм», не было феноменом Средних веков, а появилось позже (его пик приходился на XVI–XVII вв.). Средневековая же церковь не только не обращала внимания на ведьм, но и отрицала их существование вплоть до XIV века. Позже так называемых ведьм в своем большинстве преследовали не столько церковники, сколько вполне светские люди. И кстати, мужчин среди жертв таких гонений также был немалый процент.

2. Феодалы могли воспользоваться «правом первой ночи» с невестой вассала

На самом деле подтверждений факта существования такого правила нигде не найдено, и большинство историков сходятся во мнении, что это выдумка либо неверное трактование исторических текстов.

1. Рыцари непременно были благородны и учтивы

Увы, это далеко не так. Конечно, все люди разные, и среди рыцарей наверняка встречались люди пристойного поведения, но часто реальность была такова: когда рыцари не были заняты очередным сражением, они принимались дебоширить и терроризировать население, зачастую насилуя женщин.