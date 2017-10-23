12 фактов о еде, которые стоит знать каждому

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Кажется, мы знаем все или почти все о том, что мы едим, особенно если внимательно читаем этикетки. Но так ли это на самом деле? AdMe.ru предлагает вам подборку любопытных фактов, которые позволят взглянуть по-новому на привычную еду.

12. Выращивание ГМО разрешено в большинстве стран мира

В большинстве стран мира генно-модифицированные растения выращиваются без каких-либо ограничений, так как на сегодняшний день не найдено убедительных доказательств вреда таких культур по сравнению с немодифицированными. Самые распространенные ГМО — это соя, кукуруза, хлопчатник, рапс и сахарная свекла.

11. Настоящий бальзамический уксус не может быть дешевым

Настоящий бальзамический уксус изготавливается из сока свежего винограда, который уваривают до густоты, пока он не превратится в густой темный сироп, а затем выдерживают в бочках как минимум 3 года (лучшие сорта — до 100 лет). Разумеется, это не может не отразиться на цене, поэтому не стоит ожидать, что в бутылочке стоимостью пару долларов окажется настоящий бальзамик.

10. Печенье с предсказаниями родом не из Китая

Эти милые печеньки традиционно ассоциируются у нас с китайской кухней, но это не более чем миф, и в Китае вы вряд ли их найдете. На самом деле печенье с предсказаниями было создано в Сан-Франциско американцами японского (а вовсе не китайского) происхождения.

9. Поддельный васаби

Настоящий васаби можно найти только в Японии, где его выращивают в особых условиях: в проточной воде и при температуре 10-17 °C. Корни васаби готовы к употреблению в пищу в возрасте 3-4 лет и стоят более 200 евро за 1 кг. Поэтому за пределами Японии часто используют имитацию васаби на основе хрена, специй и пищевых красителей.

8. Сами того не желая, мы едим насекомых

Пищевой краситель кармин, также известный как E120, используется для придания продуктам красного цвета. Но не всем известно, что его получают из карминовой кислоты, производимой самками кошенильных червецов.

7. Кетчуп может быть сделан не из томатов

Несмотря на то что томаты вовсе не так дороги (в отличие от того же васаби), их тоже порой заменяют более дешевыми ингредиентами, в числе которых яблочное пюре, загустители, красители и прочие добавки. Подделку распознать поможет прежде всего цвет — он должен быть красным или темно-красным, а также консистенция: настоящий кетчуп не должен быть слишком жидким.

6. Для чего нужны дырочки в крекере

Дырочки на поверхности крекера проделывают не в декоративных целях, а для того, чтобы выпустить из теста лишний воздух. В противном случае печенье не выйдет тонким и хрустящим. Кстати, в самых первых крекерах, которые начали изготавливать в США, дырки проделывали вручную в количестве 13 штук — по числу штатов, входивших в то время в состав государства.

5. Канола и рапсовое масло — один и тот же продукт

Название «канола» (canola) образовано от словосочетания Canadian Oil, Low Acid, что означает «канадское масло пониженной кислотности». От обычного рапсового масла канола отличается лишь пониженным (не более 2 %) содержанием эруковой кислоты, которая не только негативно влияет на вкусовые качества продукта, но еще и является токсичной для сердечной мышцы.

4. Калорийность, указанная на упаковке, может быть неточной

Дело в том, что методы подсчета калорийности в продуктах устарели и не учитывают таких факторов, как содержание клетчатки или особенности переваривания того или иного продукта. Так, например, ученые выяснили, что целые миндальные орехи на 20 % менее калорийны, чем было принято считать раньше, а фисташки — на 5 %.

3. Некоторые продукты могут скоро исчезнуть

К сожалению, из-за глобального потепления и других факторов некоторым видам продуктов грозит исчезновение. Среди них можно выделить: Отдельные сорта яблок , которым необходимы более холодные зимы.

, которым необходимы более холодные зимы. Авокадо — в основном потому, что его выращивание нерентабельно, так как для сбора всего лишь 1 кг этих плодов требуется более тонны воды.

— в основном потому, что его выращивание нерентабельно, так как для сбора всего лишь 1 кг этих плодов требуется более тонны воды. Бананы — их поразила эпидемия грибкового заболевания, в результате которой растения быстро погибают.

— их поразила эпидемия грибкового заболевания, в результате которой растения быстро погибают. Мед — из-за изменения климата активизируются паразиты, вредящие пчелам. Также пчелы гибнут из-за воздействия гербицидов и инсектицидов, которыми фермеры обрабатывают свои поля.

— из-за изменения климата активизируются паразиты, вредящие пчелам. Также пчелы гибнут из-за воздействия гербицидов и инсектицидов, которыми фермеры обрабатывают свои поля. Шоколад — по заявлениям ученых, качество какао-бобов через несколько десятилетий значительно ухудшится, а урожай может сократиться вдвое.

2. В состав жевательных конфет входит тот же воск, которым полируют автомобили

Кроме желатина, пищевых красителей и других компонентов в состав жевательных конфет входит еще и карнаубский воск, который получают из листьев пальмового дерева. Точно такой же воск используется для полировки автомобилей, мебели, а также в косметической промышленности.

1. Куры-бройлеры сильно увеличились в размерах

За последние 60 лет куры сильно «подросли», особенно увеличились их отдельные части — бедра и грудь. Многие считают, что причина таких изменений заключается в гормонах, которыми «накачивают» цыплят. Но по утверждению производителей, дело тут не в «запрещенных препаратах», а в улучшенном содержании, правильном питании, уходе и своевременной вакцинации кур

Бонус: Самая дорогая пицца в мире

В начинку пиццы входят трюфели, черная икра, английский сыр стилтон с голубой плесенью, а также тонкие листочки 24-каратного съедобного золота. Не совсем понятно, стоит ли вкус этой пиццы затраченных средств, но если у вас есть лишние $ 2 700, то вы можете попробовать это блюдо ресторане Industry Kitchen в Нью-Йорке.