12 фактов, которые кажутся вымыслом, несмотря на веские аргументы

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Мир вокруг нас настолько удивителен, что некоторые вещи кажутся вымыслом, несмотря на вескую доказательную базу. Именно такие факты сегодня подготовил AdMe.ru. Запомните пару штук, чтобы блеснуть эрудицией в пятницу вечером. А в конце статьи мы подготовили бонус-загадку и ждем вашего результата в комментариях.

12. Глупостью можно заразиться

Ученые обнаружили в человеческом организме вирус глупости (ATCV-1), которым можно заразиться в воде или через нее. Инфицированные люди (примерно половина обследуемых) более медленно обрабатывают поступающую информацию, с трудом концентрируются, тормозят с выполнением поставленных задач.

11. Когда мы смущаемся, наш желудок краснеет

При смущении наш организм начинает усиленно вырабатывать адреналин. Этот гормон активирует кровообращение, в результате чего краснеет не только лицо, но и слизистая желудка.

10. Площадь легких равна площади трехкомнатной квартиры

Альвеолы, находящиеся в легких, — это маленькие пузырьки, количество которых может достигать 300 миллионов. Если представить, что из них можно выпустить воздух и расправить ткань, то получится площадь примерно в 75 квадратных метров.

9. Отпечатки пальцев коалы идентичны человеческим

Разницу между папиллярным узором на лапах коалы и руках человека сложно выявить даже при помощи супермощного микроскопа. Ученые считают, что такой узор увеличивает цепкость конечностей коалы, что важно, ведь животные питаются листьями.

8. У улитки больше зубов, чем у акулы

В зависимости от вида акула может иметь от 180 до 400 зубов. А вот обычная садовая улитка может похвастать наличием радулы — хитиновой ленты, по виду напоминающей терку, на которой рядами могут располагаться от 12 000 до 20 000 зубов.

7. У богомола 5 глаз и одно ухо

У этого грациозного насекомого 5 глаз: 2 больших и 3 маленьких, которые находятся в центре головы. А вот одно-единственное ухо находится на животе, между задними лапками. И крылья — у богомолов есть весьма симпатичные крылья. Невероятные насекомые, что тут скажешь.

6. 9 из 10 людей страдают синдромом фантомного звонка

Синдром фантомного звонка — это состояние, при котором человеку кажется (чаще при стрессе), что он слышит звонок или чувствует вибрацию мобильного телефона. Интересно, что это явление было предсказано еще в 1996 году в комиксе «Гилберт», правда, там речь шла о синдроме фантомного пейджера.

5. Айфон мощнее компьютеров НАСА

На момент выпуска первая модель айфона была мощнее, чем компьютерная техника НАСА, которая использовалась в 1969 году для легендарного полета на Луну. Вспомните об этом, когда в следующий раз будете смотреть мимимишное видео с телефона.

4. Вендинги убивают больше людей, чем акулы

Согласно статистике, торговые автоматы, например когда падают, становятся причиной летального исхода примерно для 2 человек в год. А вот нападений акул на год приходится меньше 1. От падающих с пальм кокосов, кстати, тоже погибает больше людей, чем от акул.

3. Домохозяйки Индии владеют 11 % мировых запасов золота

Ношение золотых украшений — часть культуры Индии, поэтому страна является крупнейшим в мире потребителем этого металла. В частных руках тут сосредоточено примерно 18 000 тонн золота — это больше, чем в США, Швейцарии и Германии вместе взятых.

2. В Китае перед перевоплощением нужно получить одобрение правительства

Если человек вдруг запланировал реинкарнацию, ему нужно подать заявки в 4 государственных органа и только после их разрешения можно выполнить задуманное. И закон этот был принят не так давно, в 2007 году. Таким образом правительство хочет знать место перерождения следующего Далай-ламы.

1. Оксфордский университет старше Империи ацтеков

Ацтекский город-государство Теночтитлан был построен примерно в 1325 году. Точная дата основания Оксфордского университета неизвестна, однако уже в 1096 году в нем велось обучение. Кстати, в одной из лабораторий Оксфорда есть колокольчик, который непрерывно (!) звонит с 1840 года.

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