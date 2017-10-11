12 фактов, которые кажутся вымыслом, несмотря на веские аргументы
Мир вокруг нас настолько удивителен, что некоторые вещи кажутся вымыслом, несмотря на вескую доказательную базу. Именно такие факты сегодня подготовил AdMe.ru. Запомните пару штук, чтобы блеснуть эрудицией в пятницу вечером.
А в конце статьи мы подготовили бонус-загадку и ждем вашего результата в комментариях.
12. Глупостью можно заразиться
Ученые обнаружили в человеческом организме вирус глупости (ATCV-1), которым можно заразиться в воде или через нее. Инфицированные люди (примерно половина обследуемых) более медленно обрабатывают поступающую информацию, с трудом концентрируются, тормозят с выполнением поставленных задач.
11. Когда мы смущаемся, наш желудок краснеет
При смущении наш организм начинает усиленно вырабатывать адреналин. Этот гормон активирует кровообращение, в результате чего краснеет не только лицо, но и слизистая желудка.
10. Площадь легких равна площади трехкомнатной квартиры
Альвеолы, находящиеся в легких, — это маленькие пузырьки, количество которых может достигать 300 миллионов. Если представить, что из них можно выпустить воздух и расправить ткань, то получится площадь примерно в 75 квадратных метров.
9. Отпечатки пальцев коалы идентичны человеческим
Разницу между папиллярным узором на лапах коалы и руках человека сложно выявить даже при помощи супермощного микроскопа. Ученые считают, что такой узор увеличивает цепкость конечностей коалы, что важно, ведь животные питаются листьями.
8. У улитки больше зубов, чем у акулы
В зависимости от вида акула может иметь от 180 до 400 зубов. А вот обычная садовая улитка может похвастать наличием радулы — хитиновой ленты, по виду напоминающей терку, на которой рядами могут располагаться от 12 000 до 20 000 зубов.
7. У богомола 5 глаз и одно ухо
У этого грациозного насекомого 5 глаз: 2 больших и 3 маленьких, которые находятся в центре головы. А вот одно-единственное ухо находится на животе, между задними лапками. И крылья — у богомолов есть весьма симпатичные крылья. Невероятные насекомые, что тут скажешь.
6. 9 из 10 людей страдают синдромом фантомного звонка
Синдром фантомного звонка — это состояние, при котором человеку кажется (чаще при стрессе), что он слышит звонок или чувствует вибрацию мобильного телефона. Интересно, что это явление было предсказано еще в 1996 году в комиксе «Гилберт», правда, там речь шла о синдроме фантомного пейджера.
5. Айфон мощнее компьютеров НАСА
На момент выпуска первая модель айфона была мощнее, чем компьютерная техника НАСА, которая использовалась в 1969 году для легендарного полета на Луну. Вспомните об этом, когда в следующий раз будете смотреть мимимишное видео с телефона.
4. Вендинги убивают больше людей, чем акулы
Согласно статистике, торговые автоматы, например когда падают, становятся причиной летального исхода примерно для 2 человек в год. А вот нападений акул на год приходится меньше 1. От падающих с пальм кокосов, кстати, тоже погибает больше людей, чем от акул.
3. Домохозяйки Индии владеют 11 % мировых запасов золота
Ношение золотых украшений — часть культуры Индии, поэтому страна является крупнейшим в мире потребителем этого металла. В частных руках тут сосредоточено примерно 18 000 тонн золота — это больше, чем в США, Швейцарии и Германии вместе взятых.
2. В Китае перед перевоплощением нужно получить одобрение правительства
Если человек вдруг запланировал реинкарнацию, ему нужно подать заявки в 4 государственных органа и только после их разрешения можно выполнить задуманное. И закон этот был принят не так давно, в 2007 году. Таким образом правительство хочет знать место перерождения следующего Далай-ламы.
1. Оксфордский университет старше Империи ацтеков
Ацтекский город-государство Теночтитлан был построен примерно в 1325 году. Точная дата основания Оксфордского университета неизвестна, однако уже в 1096 году в нем велось обучение. Кстати, в одной из лабораторий Оксфорда есть колокольчик, который непрерывно (!) звонит с 1840 года.
Бонус-загадка: На каком фото цветок орхидеи?
Фото на превью depositphotos