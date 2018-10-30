12 доказательств того, что с вашим здоровьем все в порядке, даже если вам так не кажется

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый из нас хотя бы раз находил у себя симптомы какого-нибудь заболевания, оставаясь при этом вполне здоровым человеком. Неудивительно, ведь к признакам болезни можно отнести что угодно — и легкую тошноту после слишком сытного обеда, и головную боль, вызванную элементарным недосыпом. А что насчет признаков здоровья? Оказывается, выявить их еще проще, а главное, им можно доверять.

AdMe.ru расскажет, на что следует обратить внимание, чтобы удостовериться в собственном здоровье.

1. У вас достаточно энергии

Если вы чувствуете бодрость всего пару часов в день, а после работы обессиленно падаете на диван, это может свидетельствовать о разных проблемах со здоровьем — от хронической усталости до болезней сердца. А вот если вам хватает энергии, чтобы выйти на утреннюю пробежку, сходить на работу и выгулять собаку перед сном, то, скорее всего, вы совершенно здоровы.

2. У вас нет запаха изо рта

Неприятный запах изо рта может быть признаком многих заболеваний, к примеру, такого распространенного, как кислотный рефлюкс, когда кислота, которая должна находиться в желудке, забрасывается в пищевод. Время от времени обращайте внимание на свое дыхание, и если оно свежее, то с вами все в порядке.

3. После щипка ваша кожа возвращается в прежнее состояние

Эластичность кожи является показателем не только молодости, но и, что гораздо важнее, здоровья. Проведите короткий тест: ущипните себя за руку, голень или лодыжку: если после щипка кожа не сразу вернулась в прежнее состояние, то у вас, скорее всего, обезвоживание. Ну а если кожа мгновенно пришла в норму, значит, вы здоровы.

4. Вы не испытываете постоянного чувства голода

Если через полчаса-час после приема пищи вы чувствуете, что снова голодны, и это повторяется изо дня в день, у вас явные проблемы. Причиной постоянного голода может быть низкий уровень сахара в крови или нездоровое отношение к еде, что ничем не лучше. Если же пища насыщает вас и придает сил, можете не волноваться — с вами все хорошо.

5. Ваше лицо выглядит полным

Полнота и округлость мягких тканей лица свойственна молодым и здоровым людям, так что из-за того, что у вас «щечки», комплексовать не стоит, а вот если лицо выглядит осунувшимся, а кожа дряблой, то пора задуматься о состоянии своего организма.

6. Вы регулярно посещаете туалет

Частота посещения туалета — показатель здоровья, который не стоит игнорировать. Нерегулярный стул свидетельствует о сбое в работе пищеварительной системы, тогда как ежедневный поход в туалет означает, что с пищеварением у вас все в порядке.

7. У вас ясный взгляд

Глаза — это не столько зеркало души, сколько зеркало вашего самочувствия. Белки с желтизной или покраснениями могут сигнализировать об опасных заболеваниях, но если у вас чистый и ясный взгляд, то волноваться не о чем.

8. У вас редко болит голова

Частые головные боли — повод незамедлительно обратиться к врачу, но если голова болит редко, то оснований для беспокойства нет. Редкие головные боли чаще всего вызваны стрессом или усталостью, свойственными всем здоровым людям.

9. Вы болеете простудой раз в год

Как и в случае с головной болью, частые простудные заболевания могут означать более серьезные проблемы со здоровьем, например синусит. Зато если вы простужаетесь примерно раз в год, значит, с вашей иммунной системой все нормально.

10. Вы умеете говорить «нет»

Умение устанавливать границы в общении и отвечать отказом на предложения и просьбы нередко воспринимается окружающими как эгоизм, но именно четкое «нет» защищает психически здорового человека от эмоционального выгорания.

11. Вы принимаете помощь, когда она вам нужна

Яркий признак того, что психическое здоровье пошатнулось, — неспособность просить и принимать помощь от других людей. Если же человек в трудный момент позволяет себе опереться на близких, то беспокоиться особо не о чем: все дело в том, что тот, кто просит о помощи, уже ищет решение своей проблемы, а значит, трезво оценивает ситуацию и не поддается страху.

12. Вы можете расстаться с близкими людьми, когда приходит время

Одним из главных показателей того, что ваша психика в порядке, остается умение расставаться с токсичными людьми. Неважно, кто на вас давит: родственник, друг или партнер, если вы можете прервать нездоровые отношения, то вы в порядке.