12 доказательств того, что настоящими хозяевами нашей планеты являются не люди

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Мы, люди, привыкли считать себя наиболее разумным и совершенным видом на Земле и свысока относиться к животным, не говоря уже о растениях, грибах или прочих малозначительных созданиях. Однако даже одноклеточные организмы без мозга могут с успехом решать задачи, которые под силу лишь опытным инженерам, и не хуже нашего передают опыт своим собратьям.

AdMe.ru убедился в том, что за внешней примитивностью организма или растения могут скрываться поразительные возможности. И подготовил 12 фактов, которые доказывают, что эти «недоросли» мало чем отличаются от нас, а в чем-то и превосходят.

1. Акация нанимает себе телохранителей и неплохо платит им за работу

Богатые люди, политики и знаменитости нанимают охрану для собственной безопасности. Африканская акация нанимает телохранителей для защиты от млекопитающих.

Чтобы привлечь к своей растительной особе муравьев, акация предоставляет им комфортабельное жилище в шипах и подкармливает их нектаром. За это муравьи служат ей личными охранниками, бросаясь на подступающих к дереву млекопитающих животных и яростно кусая их.

При этом акация строго держит профессиональную дистанцию, не позволяя муравьям ползать, где им вздумается, и отпугивать маленьких насекомых-опылителей. Для этого в период выработки пыльцы она разносит повсюду свой великолепный аромат. Он привлекает пчел, но отталкивает муравьев, заставляя их держаться от распустившихся цветов на расстоянии.

2. Грибы и паразиты контролируют разум животных и насекомых

Люди легко заражаются эмоциями и поддаются информационному контролю, исходящему от телевизора и интернета. Насекомые, грибки и даже вирусы успешно контролируют других существ.

До трети всех людей — носители токсоплазмоза. Считается, что он не представляет опасности для человека, хотя некоторые ученые все же связывают его с повышенным риском невротизма и шизофрении. Люди заражаются этим паразитом от кошек, а они — от мышей. Пораженная токсоплазмой мышь перестает испытывать страх перед запахом когтистого хищника и смело выходит навстречу своей гибели. Причем эти изменения в мозге являются необратимыми: даже чудом выжив и выздоровев, мышь отныне считает запах кошки привлекательным, а не пугающим. Не менее коварен гриб кордицепс. Он проникает в тело муравья и начинает контролировать его мышцы. Некоторое время муравей ведет себя как обычно, а потом покидает муравейник в поисках влажного места, зажимает лист живого растения в зубах и так висит, пока не погибает. А безжалостный грибок пускает из его головы свое плодовое тело и готовится выпустить свои споры, чтобы заразить новых муравьев.

3. Плесень обладает разумом

Мы считаем себя самым разумным видом на планете и признаем некоторый интеллект только у млекопитающих и отдельных видов птиц. Но уступаем в способности решать логические задачи куску плесени. Слизевик Physarum polycephalum (желтая слизистая плесень), который получил название блоб — «капля» — в честь одноименного фильма ужасов 1988 года, не относится ни к царству растений, ни животных, ни грибов. Состоит из всего одной клетки со множеством ядер. Но при этом умудряется ползать со скоростью 4 см в час и вести себя на удивление разумно.

В начале 2000-х годов профессор из Японии Тосиюки Нагасаки взял кусок этой плесени и разбросал его части по пластиковому лабиринту. Пятна слизи стали расти и находить друг друга, чтобы заполнить весь лабиринт. Потом профессор разложил на обоих концах лабиринта для своего подопытного лакомство — куски агара. За 4 часа плесень убрала свои ветви из всех тупиков лабиринта, проложив кратчайший путь между 2 кусками пищи. Когда блоб натренировался, профессор воссоздал для него карту Токио в миниатюре, обозначив населенные пункты овсяными хлопьями. Вскоре блоб проложил между частичками пищи путь столь же эффективный, как и железнодорожная сеть города. И, заметьте, университет для этого плесени оканчивать не пришлось.

4. Слизевик предпочитает сбалансированное питание

Наши вкусовые рецепторы легко обмануть специями и усилителями вкуса, и многие из нас предпочитают сладости или фастфуд полезной еде. То ли дело слизевик: когда ему предоставляют сразу несколько блюд, он выбирает самую здоровую пищу.

Одри Дюссутур из Университета Поля Сабатье поместила уже знакомую нам желтую слизистую плесень в центр круга, вокруг которого разложила, как по циферблату, 11 кусочков разной пищи. Сколько бы раз Одри ни повторяла опыт, блоб каждый раз выбирал пищу, содержащую 2/3 белков и 1/3 углеводов.

5. Желтая плесень может предсказывать события и чувствовать течение времени

Ребенок, который набедокурил, обычно понимает свою вину. И, чтобы не получить наказание, старается не попадаться на глаза родителям и проявляет осторожность в словах. Слизевик в этом смысле мало отличается от ребенка. Ученые поместили кусочек блоба в виде канавки на пластине агара и создали для него благоприятную влажную и теплую среду. Довольная плесень поползла вдоль канавки. Однако исследователи каждые 30 минут резко понижали температуру и уменьшали влажность, создавая неприятную для блоба сухость. Плесень стала ползти медленнее, экономя энергию. После нескольких экспериментов микробиологи перестали менять среду обитания, но слизевик все равно из осторожности каждые 30 минут замедлял свою скорость.

«Ученые уже ушли? Ну, тогда я пополз».

Лишь убедившись, что ученые-обидчики прекратили свои негуманные эксперименты над разумным существом, он перестал спонтанно замедляться.

6. Блоб может обучаться и передавать свой опыт другим

Представьте, насколько быстрым был бы процесс обучения, если преподаватели могли бы просто перекачать всю накопленную информацию из своего мозга в мозг студентов. Не приходилось бы добрую четверть жизни тратить на учебу в школе, а потом в университете. Вот сгусток желтой слизи легко может слиться с другим блобом и, получив от него опыт, снова отделиться.

Слизевик не любит соль, хинин и кофе. Но ученые приучили его преодолевать свое отвращение к этим веществам, заставляя переползать через них за пищей. Потом они создали пары из блобов, в одной из которых были 2 сгустка слизистой плесени, приученных к соли, 2 неопытных блоба и пара из опытного и неопытного слизевиков. Пары неопытных переползали мост из соли к желанному лакомству неохотно и медленно. Зато пары опытных и тандемы из необученных и обученных блобов ползли к пище с одинаковой скоростью.

7. Деревья стараются быть на связи

Люди используют мобильные телефоны и интернет-соединение, чтобы передавать друг другу сообщения. Уже знакомая нам африканская акация может посылать сигналы сама, без подручных средств.

Зоолог из Претории Воутер Ван Ховен обнаружил, что если антилопы куду все-таки добирались до дерева и начинали грызть его листья, то оно выделяло танин в смертельно опасных дозах. В результате животное или умирало, или переставало обгрызать акацию. Одновременно дерево выбрасывало этилен в воздух на расстояние 45 м, чтобы предупредить другие акации о приближении куду. А деревья, получив сигнал, за 5–10 минут тоже повышали содержание танина в своих листьях до смертельно опасного.

8. Муравьи выращивают урожай на своих огородах

Люди начали выращивать растения где-то 11,5 тыс. лет назад. Дачный опыт муравьев намного богаче человеческого: эти насекомые освоили земледелие 55–60 млн лет назад.

Муравьи Attina не едят листья, которые срезают. Этими листьями, а также мертвыми насекомыми и отходами жизнедеятельности они подкармливают свои сады из грибов. Иногда они специально перетаскивают куски грибницы ближе к своему муравейнику, чтобы вырастить хороший урожай недалеко от дома. И, как известно, животноводством муравьи тоже с удовольствием занимаются, разводя жирную откормленную тлю.

9. Обычный сорняк вызывает беспощадных мстителей, если нужно постоять за растение-друга

Помните поговорку «Враг моего врага — мой друг»? Паточная трава Melinis minutiflora, по-видимому, хорошо ее знает.

Этому сорняку нравится селиться между кукурузой или бобовыми. А чтобы гусеницы моли не вредили ее растениям-друзьям, она расправляется с вредителем быстро и беспощадно: привлекает своим ароматом ее врага — паразитическую осу, которая уничтожает личинки.

10. Грибы ведут войны за ресурсы

Стремясь забрать себе больше богатств и перекроить территории, народы ведут между собой войны. К сожалению, грибы не уступают людям в готовности истреблять себе подобных.

В ходе своих исследований профессор микробной экологии Линн Бодди выяснила, что грибы борются между собой, когда исследуют лесную поляну. Более того, во время сражений они производят химические вещества, которые могут передаваться по воздуху. По словам Линн Бодди, субстанция, которую они выделяют, подобна ядовитому газу, который использовался во время Первой мировой войны.

11. Муравьи превращают чужих детей в своих рабов

Муравьи Formica sanguinea (кровавые муравьи) оказались не лучше грибов. Эти шестилапые Наполеоны не только ведут захватнические войны, но и порабощают других представителей своего племени.

Вначале захватчики посылают на разведку нескольких муравьев, которые химическими веществами из желез помечают путь. После этого потенциальные рабовладельцы приходят в гнездо своих жертв. Если они захватывают жилища мелкого черного муравья, они действуют одним строем, а в случае войны с более крупным рыжим лесным делят силы на атакующие и обороняющие подразделения. Во время нападения кровавые муравьи выделяют своего рода феромон пропаганды — вещество, которое сеет панику среди врагов. После победы муравьи действуют с циничностью османов, превращавших порабощенных детей в своих преданных слуг-янычар. Они переносят чужие яйца в родное гнездо и выращивают из них послушных своей воле работников. Есть среди кровавых муравьев и свои леди Макбет, ослепленные жаждой власти. Некоторые царицы забираются в чужое гнездо, избавляются от настоящей королевы и, замаскировавшись ее феромонами, заставляют новых слуг заботиться о своих потомках.

12. Насекомые и вирусы успешно контролируют популяцию населения (и своего, и нашего)

Люди искусственно сокращали рождаемость в Китае, Сингапуре, Индии и Иране, а сейчас продолжают то же делать в Таджикистане. И в результате столкнулись с кучей проблем: от массовой гибели женщин в Индии из-за неудачной стерилизации до недостатка женского населения в Китае.

А такие социальные насекомые, как пчелы и муравьи, делают пассивную стерилизацию, не нанося никакого вреда членам своих коллективов. С помощью феромона царица дает сигнал своим рабочим, что продолжать род будет только она. В результате воздействия этих веществ у многих рабочих пчел или муравьев даже не развиваются яичники, они не могут откладывать яйца. Что касается человечества, то нашу популяцию уже контролируют за нас. Вирусы-бактериофаги обычно мирно и даже с пользой для нас живут в наших организмах. Но если наступит перенаселение и голод, то они, не слишком церемонясь, сократят часть населения и вернут нашу популяцию в допустимые рамки.

Что из прочитанного поразило вас больше всего? Какой из способностей организмов или растений вы бы хотели обладать?