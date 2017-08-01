12 доказательств того, что наша жизнь — ложь

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Вот так живешь всю жизнь и веришь стереотипам, а на самом деле все вокруг обман и провокация. Осторожно! Редакция AdMe.ru собрала факты, которые могут вызвать у вас бурю эмоций, но не волнуйтесь, только положительных.

12. В космосе есть гравитация

Гравитация на МКС есть, но она чуть слабее, чем на поверхности планеты. По сути, космонавты вместе со своим кораблем очень медленно падают вперед со скоростью 7,9 км/с, от чего и появляется невесомость.

11. Наполеон был высоким

Во Франции в то время средний рост составлял 162–164 см, поэтому император был скорее дылдой, чем коротышкой. Император не любил высокие шляпы, а предпочитал небольшие головные уборы, отчего казался ниже остальных. Из-за неверного представления психолога и ошибки переводчика на свет появился термин «Комплекс Наполеона», который, по сути, не имеет ничего общего с Бонапартом.

10. Кока-кола в бутылках и банках разного вкуса

На вкусовые ощущения каждого человека влияет ряд факторов, включая тактильные ощущения и запахи. Если вы будете пить напиток из разной тары, то вкус действительно покажется разным, хотя это один напиток. Биохимик Сара Риш считает, что полимеры, покрывающие изнутри алюминиевую банку, могут поглощать часть вкуса и запаха. А вот стекло химически инертно, то есть не имеет ни вкуса, ни запаха, и, наверное, поэтому кока-кола в стеклянных бутылках считается самой вкусной. А вы какую больше любите?

9. Земля не круглая

Земля имеет форму геоида, но это информация только для тех, кто не является сторонником Общества плоской Земли.

8. Hello Kitty не кошка

Антрополог Кристина Р. Яно, которая в течение нескольких лет исследовала Hello Kitty как явление в массовой культуре, утверждает, что это не кошка, а девочка — самостоятельный мультипликационный персонаж. Доказательством этого является то, что вы никогда не увидите Hello Kitty на четырех ногах, а еще у нее питомец — кошка.

7. Бриллианты — дешевый углерод в избытке

Компания De Beers является монополистом на рынке бриллиантов — еще в 1888 году в Южной Африке основатели корпорации выкупили первые шахты с залежами алмазов и дальше год за годом выкупали места, где находили не такие уж драгоценные, как оказывается, камни. Баснословные цены на бриллианты обусловлены только умелой маркетинговой кампанией и прижимистостью ее владельцев.

6. Не все чипсы на 100 % из картофеля

Секрет ровных, одинаковых чипсин в том, что они только на 40 % состоят из картофельных хлопьев, остальные 60 — это крахмал, мука и вода. При изготовлении этих чипсов все ингредиенты перемешиваются и прессуются специальными автоматами. Традиционный вариант — это тонко нарезанные картофельные слайсы, поджаренные в масле, их можно узнать по неровным краям и неоднородному цвету.

5. Летающая моль не делает дырки в одежде

Взрослая особь не ест одежду, и на самом деле в дырках виноваты только личинки. Моль рождается и живет только ради того, чтобы отложить их в шерстяных вещах. Из личинок потом появляются маленькие прожорливые гусенички, вот они-то и портят вещи.

4. У сов длинные ноги

Все знают, что совы могут поворачивать голову на 270 градусов, но что у них такие длинные ноги — стало известно недавно, благодаря тому, кто додумался немного приподнять птичку.

3. У золотых рыбок память больше, чем 3 секунды

15-летний австралийский школьник развеял миф о том, что у рыбок плохая память и они помнят лишь последние три секунды. Как показало исследование, ассоциативная память у рыбок сохраняется минимум 6 дней, кроме того, они могут решать простые задачки (например, они соображают, что нужно плыть к другому маяку, если возле первого их не покормили).

2. Чупа-Чупс не американский бренд

Всемирно известную конфету на палочке придумал итальянец Энрике Бернат, а логотип рисовал сам Сальвадор Дали. Интересно, что только на испанском и русском языках название читается через «у», а на англоязычном рынке это Чапа-Чапс.

1. Невозможно засунуть большой палец в нос

А это была проверка. На самом деле можно, и вы только что это сделали.