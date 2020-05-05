12 доказательств того, что наш организм — все еще неизведанная вселенная

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Человеческий организм все еще таит в себе немало загадок, разгадать которые подчас невозможно, но порой ученым это все-таки удается. Знали ли вы, что женская грудь работает по принципу верблюжьего горба, а сердце человека, который пренебрегает физическими нагрузками, становится похожим на обезьянье? У нас в рукаве припасено немало и других интересных фактов-фокусов.