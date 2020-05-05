12 доказательств того, что наш организм — все еще неизведанная вселенная
Человеческий организм все еще таит в себе немало загадок, разгадать которые подчас невозможно, но порой ученым это все-таки удается. Знали ли вы, что женская грудь работает по принципу верблюжьего горба, а сердце человека, который пренебрегает физическими нагрузками, становится похожим на обезьянье? У нас в рукаве припасено немало и других интересных фактов-фокусов.
Мы в AdMe.ru готовы поспорить, что среди найденных нами фактов всенепременно отыщется такой, который западет вам в самое сердце.
- По одной из теорий, женская грудь может функционировать как верблюжий горб: поскольку она состоит в основном из жира, в голодные времена организм может брать оттуда питательные вещества.
- Некоторые люди могут управлять грохочущей мышцей, которая находится в глубине уха и отвечает за напряжение барабанной перепонки. Когда человек приводит эту мышцу в движение, он слышит громкий звук в ушах, похожий на гром.
- Ученые выяснили, что рыжеволосые менее восприимчивы к анестетикам: в среднем им требуется на 20 % больше анестезии во время врачебного вмешательства. Кроме того, люди с огненным цветом волос не седеют: яркость оттенка с течением времени просто исчезает, а волосы становятся белыми без примеси желтого или серого.
- Объем груди соответствует материнскому потенциалу девушки. По одной из гипотез, размер бюста говорит о готовности женщины стать матерью: чем он больше, тем больше шансов, что она выносит и выкормит детей. Кроме того, исследователи выяснили: в организме женщины с большой грудью и узкой талией высокий уровень женских гормонов, что гарантирует благоприятное течение беременности.
- Люди от природы биолюминесцентны и светятся в темноте, подобно светлячкам. Но интенсивность этого излучения слишком низка, чтобы наши глаза могли его заметить.
- В первобытных обществах Европы существовало достаточно много людей со стеатопигией — повышенным количеством жира в ягодицах. Это явление до сих пор встречается, но, как правило, в районах Южной Африки. Предполагается, что женский организм так адаптируется к высоким температурам: ему необходимо много жира, чтобы выносить детей.
- Ученые обнаружили взаимосвязь между избыточным весом детей и использованием их матерями косметики с содержанием парабенов. Всего в исследовании принимали участие 629 женщин и их малыши. Дети большинства дам, применяющих таких средств, в течение первых 8 лет жизни могут страдать ожирением.
- Если человек не выполняет физические упражнения, его сердце становится похожим на обезьянье. Эти приматы много спят и в целом не слишком активны. Их сердце адаптировалось к такому образу жизни: имеет толстые мышечные стенки и почти круглую форму. У человека же этот орган вытянутый. Специалисты изучили сердца людей, которые занимались разными видами деятельности (бегуны на дальние дистанции, футболисты, фермеры и простые горожане), и пришли к выводу: сердце человека, пренебрегающего спортом, постепенно округляется, то есть приближается по форме к обезьяньему.
- Некоторые люди в силу редкой генетической мутации вообще не испытывают боль. В мире их насчитывается всего несколько сотен. Несмотря на кажущуюся привлекательность, эта «суперсила» имеет немало минусов: человек может запросто пропустить тревожные звоночки организма и не заметить начала опасного заболевания.
- Нос, вопреки устоявшемуся мифу, не растет в течение всей жизни человека. Однако он может изменить размер и форму из-за возрастных трансформаций в костях и хрящах. Одно из наиболее частых изменений — это обвисание кончика носа, что в конечном счете приводит к его визуальному удлинению.
- В человеческом мозге есть обонятельная луковица, которая отвечает за различение запахов. Оказывается, у женщин эта луковица значительно больше, чем у мужчин. Это объясняет, почему дамы различают большее количество ароматов.
- В ходе эволюции женщины потеряли больше волос, чем мужчины. Предполагается, что это произошло из-за того, что отсутствие сплошного волосяного покрова делает дам более привлекательными и внешне молодыми. Следовательно, такие женщины больше подходят для того, чтобы произвести потомство.
Каким из фактов вам срочно захотелось поделиться? А может, поспорить с ним?
Фото на превью Instagram/Sipa USA/East News, AFP/EAST NEWS