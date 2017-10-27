12 шокирующих доказательств того, что вся наша жизнь — сплошной обман

Если при просмотре рекламы вам показалось, что где-то там явно кроется обман, а зеленый мармеладный Гамми предательски растаял во рту с клубничным вкусом, не спешите записываться к психологу. Вполне возможно, что жизнь в очередной раз выиграла у вас партию в покер, умело обманув.

Мы в AdMe.ru уверены, что доверять нужно, но проверять просто необходимо. Тем более если учесть, что жизнь любит подкидывать нам загадки.

Беби-морковь — фикция

Крошечные морковки, которыми мы так любим хрустеть в свободное время, на самом деле обычная морковь. Как ни крути, нам придется смириться с тем фактом, что беби-морковь — искусный коммерческий ход.

Золотая олимпийская медаль на самом деле серебряная

Золотая олимпийская медаль на самом деле легальная подделка драгоценной награды. На ее изготовление уходит всего 6 граммов золота, остальное — серебро.

Все это время мы наливали молоко неправильно

Оказывается, что у коробок для напитков тоже есть свои законы. К счастью, теперь вы знаете самую главную уловку, и вкусные литры молока / шоколадных коктейлей и сока не будут окроплять весь стол.

Коробочки наггетсов — тонкий маркетинговый ход

Возможно, вы никогда не считали кусочки курицы, изображенные на коробке всеми обожаемых наггетсов, но мы нашли время, и не зря: анонимный 11-й кусочек спрятался возле соусов. Удивительно, но внутри его не обнаружилось.

Subway хитрит по-крупному

Вот и маленький лайфхак от производителей вкусных сэндвичей: можно укорачивать их до 27 см, и разницы никто не заметит.

Мощеные улочки кладет совсем не человек

Наш мозг застрял в прошлом, думая, что мощеные улочки до сих пор кладут вручную. Машина с забавным названием «Тигр-камень» «съедает» тонны брусчатки, «выплевывая» ее в идеально ровную дорогу.

Кнопка «Попкорн» предназначена не для попкорна

Наш мир соткан не только из лжи, но и из великих загадок. Как же тогда использовать кнопку «Попкорн» на микроволновой печи?

У кофейных стаканчиков есть свои тайны

Хотите верьте, хотите нет, но пластиковая крышка всегда имела 2 функции: использовать ее можно как традиционным способом, так и в качестве подставки под стакан. Теперь с этой информацией придется не только жить, но и пользоваться ею.

Мишкам Гамми нельзя верить

Мир больше не станет прежним: зеленый мишка Гамми на самом деле клубничный. В этой реальности никому нельзя верить.

Guinness тоже имеет секреты

Производители легендарного напитка в процессе пивоварения прогоняют тонны пива через плавательные пузыри различных видов рыб. Спорим, что теперь вы не сможете пить его, не представляя весь этот процесс?

Винни-Пух, и ты туда же?

Любимый всеми с детства плюшевый герой на самом деле был срисован с реальной медведицы Винни, которую время от времени навещал Алан Милн в Лондонском зоопарке. Большая любительница меда натолкнула писателя на создание детского персонажа с «опилками в голове».

Люди и змеи имеют слишком много общего

Возможно, вам никогда не рассказывали, что человек, как и змея, в течение жизни меняет свою кожу. Например, даже сейчас вы «сбрасываете» маленькие ее частички. В общей сложности за свою жизнь вы оставляете в этом мире до 35 кг кожи.

Фото на превью PutItOnThePizza

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