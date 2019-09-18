11 знаменитых фальсификаций, которыми обманули не одно поколение

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В 1947 году произошло событие, которое стало причиной ожесточенных споров: в США, около города Розуэлл, потерпел крушение корабль с пришельцами на борту. А спустя 49 лет телеканал Fox обнародовал видеозапись вскрытия гуманоида. И хотя создатели инопланетной мистификации признались, что все подстроили, любители уфологии толпами приезжают в Розуэлл. Порой люди намеренно искажают факты, чтобы прослыть знаменитыми учеными, заработать денег или разыграть общественность. Но кто-то признается в обмане, а кто-то отрицает его до последнего.

AdMe.ru разобрался в том, какие известные всем явления оказались умелыми фальсификациями и как они обманули тысячи людей.

1. Эмбрионы Геккеля

Рисунки эмбрионов Эрнста Геккеля есть почти в каждом учебнике биологии. На картинках показано, что зародыши разных видов позвоночных развиваются одинаково и похожи друг на друга. В 1997 году биологи опровергли эту теорию. Они сопоставили рисунки с фотографиями эмбрионов и выяснили, что Геккель упустил множество важных деталей и намеренно приводил их к единообразию.

2. Скелеты гигантов

В 2004 году в интернете появилась фотография с археологических раскопок. На ней изображены скелеты 20-метровых гигантов. Находку обнаружили в Индии, и это место тут же было оцеплено национальной армией. Великанов находили и в Саудовской Аравии. Рядом с ними лежали таблички, на которых было написано, что это племя адитов. Согласно Корану, погибли они из-за того, что возгордились и не захотели подчиняться божьей воле. На самом же деле это монтаж, сделанный для конкурса графических дизайнеров «Археологические аномалии». Именно после этого события снимки гигантов распространились в сети и были опубликованы в СМИ как доказательство существования древней расы.

3. «Велесова книга»

«Велесова книга» — это текст, записанный на деревянных табличках. Повествует он об истории восточных славян. Во время Гражданской войны книгу вывез в Бельгию полковник Федор Изенбек. В 1941 году он умирает, а «исторический памятник» загадочным образом пропадает. Единственным человеком, который видел артефакт, был Юрий Миролюбов. Он 15 лет исследовал дощечки, делал фотографии, записи и пытался их расшифровать. Современные ученые склоняются к тому, что «Велесова книга» — это своеобразная литературная мистификация. Язык произведения представляет собой смесь болгарского, польского, чешского и украинского. Языческие волхвы, предполагаемые авторы книги, оказались почему-то очень хорошо знакомы с Библией и использовали в своих текстах обороты из Священного Писания. Да и буквы скорее напоминают современные, а не те, что были в ходу в IX веке.

4. Золотые самолеты инков

В середине XIX века небольшие золотые фигурки были найдены в захоронениях индейских вождей. Радиоуглеродный анализ показал, что они были сделаны примерно в 500 году н. э. С развитием самолетостроения все больше людей стало замечать, что эти предметы уж очень напоминают самолеты. Два любителя авиации создали увеличенные копии фигурок, снабдив их мотором. Каково же было удивление, когда выяснилось, что модели отлично планируют в воздухе, могут делать мертвую петлю и летать на сверхзвуковых скоростях. Только вот для достижения столь невероятных результатов был изменен корпус находки: добавлены закрылки, шасси, переделана форма крыльев и убрана часть деталей. Так что эксперимент можно считать несостоявшимся. Историки и археологи опровергают теорию о том, что найденные поделки — это модели самолетов. Они утверждают, что это просто фигурки рыб или птичек. Обнаружены они были среди изображений других животных: крокодилов, котов, ящериц и др. А вот реального самолета, каких-то его деталей и других высокотехнологичных предметов заметить не удалось.

5. Птица из Саккары

Деревянную фигурку обнаружили в 1898 году на раскопках могильников. Находка так бы и осталась незамеченной, если бы через 80 лет на нее не обратил внимание историк-любитель Халиль Мессиха. Он заявил, что это не птичка, а модель древнего летательного аппарата, который не сохранился до наших дней. Технологии древних египтян были настолько совершенны, что они якобы могли создать параплан. Эту теорию опровергли инженеры-авиаконструкторы. Ученые провели несколько опытов и сделали вывод, что саккарская птица никогда не являлась ни самолетом, ни парапланом и вообще не могла взлететь. Она слишком тяжелая и нестабильная. Скорее всего, это фигурка бога-сокола, детская игрушка или украшение корабля.

6. Фигурки Акамбаро

33 тыс. миниатюрных статуэток собрал археолог-любитель Вальдемар Юльсруд. В 1945 году мужчина прогуливался близ мексиканского города Акамбаро. В земле он обнаружил глиняную фигурку, камни странной формы и осколки керамики. Юльсруд настолько увлекся находкой, что стал разыскивать подобные статуэтки и скупать их у местного населения. В коллекции Вальдемара оказалось 33 тыс. фигурок, среди которых животные, люди, музыкальные инструменты и даже динозавры. Анализ показал, что все находки сделаны примерно за 5 лет до их обнаружения. На их поверхности нет царапин, сколов и характерного налета. Скорее всего, их изготавливали для продажи туристам.

7. Гигант из Кардиффа

16 октября 1869 года рабочие на ферме в Кардиффе (США) рыли колодец, когда обнаружили под слоем земли окаменелые останки 3-метрового гиганта. Тут же было объявлено, что это коренной житель Америки, который жил в библейский период. Владелец земли Уильям Ньюэлл за 25 центов приглашал каждого желающего посмотреть на удивительную находку. Археологи признали статую фальшивкой. Сделана она из гипса, который рассыпался бы за столько лет. Идея мистификации принадлежала Джорджу Халлу. Он поспорил со священником о том, существовали ли на самом деле библейские гиганты, и решил разыграть церковников. Халл нанял рабочих, которые нашли большой кусок гипса, изготовили статую, перевезли ее на ферму к двоюродному брату и зарыли в землю. А через год гиганта откопали двое рабочих при строительстве колодца.

8. Письмо Анны Ярославны

Анна — дочь Ярослава Мудрого и жена французского короля Генриха I. В интернете (да и в некоторых школьных учебниках) можно найти письмо Анны Ярославны к отцу. Там она описывает свою ужасную жизнь в варварской Европе, где никто не моется, все едят лягушек, пьют алкоголь и не обучены грамоте. С текстом можно ознакомиться здесь. Письмо является литературным вымыслом. В нем много исторических неточностей и слов, которые появились гораздо позже («чертеж», «водка», «котлеты»). Да и киевские князья никогда не именовали себя Рюриковичами.

9. Дом Винчестеров

Странный и загадочный дом был построен Сарой Винчестер. Ее свекор — известный изобретатель винтовки. После смерти мужа миссис Винчестер отправилась к известному медиуму, который сообщил, что на семье лежит проклятие. И чтобы духи не причинили женщине вреда, она должна построить странный запутанный дом, где ее не найдут призраки. Строительство продолжалось до смерти Сары. В необычном жилье есть лестницы, которые ведут в никуда, длинные коридоры и потайные окна. Оно считается проклятым местом, где по сей день ходят духи людей, застреленных из винтовок Винчестера. Но это всего лишь красивая история, сочиненная современными владельцами строения для того, чтобы толпы туристов платили деньги за экскурсии и снимали комнаты в пугающем доме. После смерти Сары здание несколько раз перестраивали, добавляли лишние окна и двери. А столь необычную архитектуру дома можно объяснить без всякой мистики. После землетрясения особняк сильно пострадал: рухнули 3 верхних этажа. Их пришлось отстроить заново. Реконструкция дома дала новые рабочие места. Сара Винчестер приняла решение не прекращать строительство, чтобы у местных жителей всегда была работа.

10. Хрустальный череп

В XIX веке зарубежные издания стали массово писать о том, что в джунглях Гватемалы нашли несколько хрустальных черепов. Принадлежали они племенам майя, инков и ацтеков. На данный момент существует 13 находок, которые хранятся в частных коллекциях и музеях. Позже выяснилось, что кварц, из которого изготавливали артефакты, был родом из Швейцарии и Германии, а для обработки изделий использовали современные инструменты.

11. Обед на высоте

Одиннадцать рабочих обедают на металлической балке на уровне 69-го этажа. Снимок был сделан в период Великой депрессии. В период тотальной безработицы мужчины были готовы пойти на любую работу, даже на ту, что сопряжена с очень высоким риском. На самом деле снимок постановочный. Да, на нем изображены настоящие строители, но снимались они специально для рекламы Рокфеллер-центра. Скорее всего, фотографов было несколько. Существуют и другие подобные кадры: там мужчины на балке играют в футбол и спят.

В какие из этих мистификаций верили вы?