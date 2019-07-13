11 женщин-ученых, которые рушат стереотип о том, что красота и ум несовместимы

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Казалось бы, в наше время стереотипы относительно женской красоты и ума давно разрушились, но нет. Особенно остро это ощущается в сфере науки, где женщинам по сей день приходится сталкиваться с гендерными предрассудками и доказывать, что нам пора перестать жить в розово-голубом мире.

Благодаря совместной программе L’Oréal-UNESCO «Женщины в науке» AdMe.ru узнал о многих представительницах прекрасного пола со всего мира, успешно сочетающих в себе красоту и блестящий ум. С некоторыми из них мы хотим познакомить вас поближе, особенно если в вашем представлении женщина-ученый все еще выглядит как серая мышь в белом халате и очках в роговой оправе.

Жаклин Крэгг

21-летний доктор Жаклин Крэгг из Канады влюблена в биологию и математику, поэтому нашла свое призвание в нейроаналитике, где объединились обе ее страсти. Используя машинное обучение и алгоритмы для обработки больших объемов данных, Жаклин помогает находить инновационные стратегии лечения и терапии для людей, страдающих от болезни Паркинсона, бокового амиотрофического склероза (БАС), а также людей с повреждениями спинного мозга.

Урте Нениските

Доктор Урте Нениските, нейробиолог из Вильнюса, исследует, как развивается человеческий мозг в раннем детстве: с 6 месяцев до 6 лет. Особое внимание доктор уделяет аномалиям, которые могут привести в будущем к серьезным психическим заболеваниям.

Зохра Дуафли

Зохра Дуафли, нейробиолог из Туниса, занимается исследованием болезни Альцгеймера, чтобы понять, почему именно возникает сбой в организме, вызывающий это заболевание. Зохра мечтает найти эффективное лечение самой распространенной формы деменции в мире, чтобы улучшить качество жизни пациентов и их семей.

Агнешка Гаевич

Доктор Агнешка Гаевич — специалист по химической информатике. Она занимается изучением наноматериалов, исследуя, какое влияние они оказывают на наше здоровье и окружающую среду, и стараясь заранее предвидеть возможные риски и вред, которые они могут принести. В своей работе Агнешка опирается на извлеченные из прошлого уроки, когда использовались вещества, считавшиеся безвредными и в результате нанесшие серьезный вред здоровью людей.

Саба Аль Хейли

Доктор Саба Аль Хейли — доцент иммунологии из ОАЭ. Она занимается исследованиями и поисками эффективных механизмов лечения астмы у людей, страдающих ожирением, которым не подходит традиционная терапия.

Стефани Фануччи

Доктор Стефани Фануччи — специалист по молекулярной и клеточной биологии, регуляции генов и микроскопии. Она входит в команду исследователей, занимающихся изучением инфекционных болезней и молекулярной медициной при Университете Кейптауна. Девушка является автором и соавтором многочисленных научных статей.

Рим Бен Саллем

Рим Бен Саллем, тунисский исследователь, биолог, специализируется на молекулярной экологии и устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Девушка участвует в совместных с другими исследователями проектах, их многочисленные работы были опубликованы в самых влиятельных международных журналах.

Элиза Орт

Элиза Орт, химик из Бразилии, родилась в семье ученых и продолжила династию. Вместе со своей исследовательской группой она разрабатывает нанокатализаторы, которые будут помогать устранять пагубное воздействие пестицидов в пище. Эти же разработки могут применяться для устранения последствий рака, фиброза, болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Бхама Рамхелавон

Бхама Рамхелавон — доцент кафедры хирургии и клеточной биологии родом с Маврикия. Бхама возглавляет группу ученых, занимающихся изучением физиопатологии сложных сердечно-сосудистых заболеваний, несущих угрозу жизни. Девушка использует самые современные стратегии генной терапии, чтобы разработать новые лекарства, которые помогут облегчить состояние людей с аневризмой. Кроме того, Бхама свободно говорит на английском, французском, креольском, хинди и немного по-японски.

Ирина Диденкулова

Ирина Диденкулова — ведущий научный сотрудник Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Она занимается изучением цунами и опасных волн разной природы, чтобы лучше прогнозировать возможные опасности, которые те несут, и смягчить их воздействие. Несколько лет Ирина разрабатывала модели природных катастроф и собрала первый каталог волн-убийц в Мировом океане, а также каталог цунамиподобных явлений во внутренних водах России. Ее научная деятельность несет пользу для обеспечения безопасности прибрежных районов РФ.

Анна Кудрявцева

Еще один молодой и перспективный российский ученый Анна Кудрявцева — молекулярный биолог. Стать врачом она мечтала еще в детстве, но родители настаивали на ее музыкальной карьере. Даже окончив ССМШ имени Н.А. Римского-Корсакова, Анна все равно последовала за своей мечтой и начала посещать биологический факультет, где сместила фокус с медицины на биологию. Когда девушке было 17 лет, ее отец умер от рака, после чего она окончательно выбрала для себя науку. Анна внесла значительный вклад в изучение редких форм раковых опухолей, паранглиом, и разрабатывает новые лекарственные препараты для лечения онкологии.

Бонус: 23-летняя Камилла Шриер, биохимик, завоевала титул «Мисс Вирджиния — 2019»

Камилла — молодой ученый, аспирантка в Университете Содружества Вирджинии. В прошлом году девушка с отличием окончила Политехнический университет, получила две степени по биохимии и системной биологии, а также готовится получить степень доктора наук. Соревнуясь за титул королевы красоты, Камилла не стала петь или танцевать, а использовала свои знания для конкурса талантов, проведя опыт с каталитическим разложением пероксида водорода.

А вам приходилось сталкиваться со стереотипами, связанными с вашей внешностью? Или, может быть, вы и сами ошибались относительно других людей?