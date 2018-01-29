11 задач, которые не так просты, как кажется на первый взгляд
Знали ли вы, что существует настоящий чемпионат мира по головоломкам? Он проводится ежегодно с 1992 года, и в нем принимают участие люди со всего мира. Но прежде чем стать чемпионом, нужно решить много задач для практики.
AdMe.ru представляет вам несколько простых и не очень задачек, которые помогут вывести мышление из привычной колеи и разнообразить досуг. Здесь 11 увлекательных загадок. Сможете ли вы дойти до конца, ни разу не подсмотрев ответы?
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А сколько времени у вас заняло решение этих головоломок? Может, вам встречались увлекательные задачи, которые запомнились на всю жизнь? Делитесь ими в комментариях.
Фото на превью depositphotos.com