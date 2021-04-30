11 заблуждений, которые могут сократить ваши шансы в критической ситуации

Когда жизнь оказывается в опасности, успех или неудача зависят от первых секунд. Очень важно, как вы себя поведете и что будете делать. Главный совет — не впадать в панику, а действовать с нордическим спокойствием. Даже если вы упали на рельсы или оказались посреди горящего леса.

Мы в AdMe.ru изучили памятки полиции, спасателей и туристов и нашли стоящие советы.

Наводнение

При внезапном наводнении не паникуйте. Надо быстро занять ближайшее безопасное возвышенное место. Когда это невозможно, поднимайтесь на верхний этаж или чердак дома. Если это частный дом, спасатели рекомендуют забраться на крышу и привязать детей и пожилых к печной трубе. Лезть на деревья, столбы и хлипкие постройки нельзя — вода может подмыть их, и они рухнут. Захватите с собой запас воды и еды, плед или одеяло. Вы привлечете внимание спасателей с помощью вывешенной белой простыни или яркой шторы.

Падение на рельсы

Если вы упали на рельсы в метро, первое, что хочется и чего нельзя делать, — пытаться выбраться на перрон со стороны контактного рельса. Это желтая металлическая конструкция вдоль тоннеля — она находится под напряжением! Вот что надо сделать: кричите, просите о помощи: пусть персонал сообщит машинисту поезда, что человек на путях. Идите в сторону, противоположную той, откуда появится поезд. Там будет «зебра», нарисованная на полу и стене. Именно возле нее останавливается первый вагон состава. Привлеките внимание машиниста: кричите, машине руками с включенным экраном телефона. Если поезд уже близко, «включите» нордическое спокойствие. Лягте в канал между рельсами на живот, ногами к поезду. Не пугайтесь шума, теплого воздуха и даже искр. Сделайте вдох и задержите дыхание. Потом снова вдох — выдох — вдох — это поможет не паниковать. Не меняйте положения, пока вас не спасут.

Гроза

Если вы пошли в поход и над вами внезапно разразилась гроза, нельзя бежать плотной группой. Да, нужно искать убежище, но идите не спеша и на расстоянии в паре метров друг от друга. Ищите невысокие деревья с густыми кронами. Если вы в горах, постарайтесь спуститься с возвышенностей. Если вы в поле, не прячьтесь в стоге сена — туда может ударить молния. Когда укрытия нет — придется лечь или сесть на землю. Сядьте, согните ноги, голову опустите на колени — так будет безопаснее. Чтобы защититься от влажной почвы, подложите под себя полиэтиленовый пакет, лапник и т. п. Все металлические предметы (и отключенный телефон) положите от себя на расстоянии от 15 метров. Перед тем как приходит гроза, наступает безветрие или ветер меняет направление. Чтобы понять, как далеко от вас штормовой фронт, движется ли он к вам или обходит стороной, есть простой способ. Посчитайте секунды между вспышкой молнии и звуком грома. Чем меньше промежуток времени, тем гроза ближе. Кстати, если умножить получившиеся секунды на 300 метров, вы узнаете примерное расстояние от грозы до вас.

Ожог

Наверное, даже дети знают, что делать при ожогах, но мы напомним. Не пользуйтесь бабулиными методами: ничего не намазывайте и не пшикайте. Трогать ожог руками не стоит, как и не следует отрывать прилипшую к месту ожога ткань. Обожженную часть тела надо на 5–10 минут погрузить в чистую холодную воду или поливать водой. Потом замотать стерильным бинтом. Бинт при возможности советуют вымочить в 2–5% растворе марганцовки, или в 2% растворе питьевой соды, или в спирте. Нужно пить много воды, чай или минералка тоже подойдут.

Крушение поезда

В чрезвычайной ситуации схватитесь за поручни или упритесь в стену или сиденье ногами. Безопаснее всего опуститься на пол вагона. Дождитесь полной остановки. Не стоит подниматься на ноги после первого удара. Может, последует еще несколько сильных толчков. Далее надо выбрать из вагона через дверь или окно — по ситуации. Если придется выбить окно — до этого при возможности закройте дверь, чтобы защититься от возможного пожара. Окно разбейте подручным предметом: чемоданом, поручнем и т. п. Очистите проем от стекла и осторожно выпрыгните. Желательно на полевую сторону железнодорожного пути. Токонесущий провод может быть на земле, поэтому ширина шага должна быть не больше 60 см — так вы не образуете своими ступнями «плюс» и «минус». Опасайтесь взрыва — отойдите на безопасное расстояние и ждите помощь.

Лесной пожар

Если вы оказались в горящем лесу, определите направление ветра и распространение огня. Уходите из опасного места перпендикулярно направлению движения огня. Если ветер будет дуть вам в спину, огонь может вас догнать. Если от огня не уйти, водоем повысит ваши шансы на спасение. Войдите в воду и накройтесь мокрой одеждой. Нет водоема — ищите просеку или поляну. Знайте: на открытом пространстве воздух снизу менее задымлен: дышите, пригнувшись к земле. В методичках для туристов советуют очистить поляну от палок и листьев, вырыть яму, закидать себя влажной землей и пережидать пожар там. Обязательно сообщите в 112 о лесном пожаре.

Заблудился в лесу

Спасатели изучили поведение людей, потерявшихся в лесу. Обычно «потеряшка» включает здравый смысл, но иногда им овладевает паника. Такое поведение спасатели называют «кажется, туда»: человек несется по лесу, пропуская ориентиры — тропы, реки, просеки и даже грунтовые дороги. Так он покидает район поисков. При панике могут «появиться» леший, НЛО, любые галлюцинации. Также, встретив кого-то в лесу, некоторые из гордости не просят помощи. А деревенские часто думают, что они могут рассчитывать только на себя. А теперь о правильных действиях. Не паниковать. Если есть телефон, позвоните в 112 или близким. Держите телефон ближе к телу: на холоде батарея разряжается быстрее. Ищите линейные ориентиры: водоемы, ЛЭП, тропы. Иногда тропа может вывести на болото, луг и исчезнуть. Это означает, что люди ходят сюда для сбора ягод, а к деревне выводит другой конец тропы. Не путать со звериными тропами, которые идут под нависающими ветвями; там есть следы животных. Они могут завести к водопою или в никуда.

Еда «не в то горло»

Много несчастных случаев из-за удушья происходят потому, что человек стесняется откашляться на публике и бежит в уборную. Но это может стать фатальной ошибкой. Когда кусочек пищи попадает «в другое горло», от него нужно избавиться как можно скорее! Помощь окружающих, пусть даже моральная, очень важна, чтобы вы не запаниковали. Поэтому разбейте тарелку, переверните стол — ваша цель привлечь к себе внимание. Итак, что делать, если вы подавились? Удары между лопаток в целом не очень эффективны. Вытолкнуть кусочек еды из горла поможет природный кашель и форсированный выдох, произведенный после глубокого и медленного вдоха. А пожарный и парамедик Джефф Рейман придумал специальный прием, состоящий всего из двух действий. Первое: встаньте на четвереньки, руки прямые, кулаками в пол. Второе: резко выкиньте руки вперед и упадите грудью на пол. Это заставит легкие одним махом вытолкнуть воздух, а вместе с ним — и то, что попало вам в горло.

Встреча со змеей

Змея не нападает первой. Атаковать она будет только в случае самозащиты, когда ее загнали в угол. И то сначала она предупредит: раздраженный щитомордник трясет кончиком хвоста, а гадюка при угрозе сворачивается «тарелочкой» и сильно шипит. В общем, они боятся вас не меньше, чем вы их. Заметив змею и услышав шипение, надо замереть и дать ей возможность уползти, или самому отойти. Если змея приняла угрожающую позу, медленно отступайте назад, не делайте резких движений. Не стоит защищаться выставленными вперед руками — так вы только спровоцируете змеиный «кусь». Лучшее, что можно сделать, — разойтись миром.

Подозрительный предмет

Если в магазине, театре, на катке вы заметили подозрительный пакет или сумку, не надо его трогать, пинать ногами или пытаться «потыкать палочкой». Не бойтесь выглядеть глупо, сообщая о подозрительном предмете охране: для того и существует служба безопасности. Даже если кто-то просто забыл свою сумку — сообщите администратору: так больше вероятность, что вещь вернется к законному владельцу. А если все же началась активация сил безопасности, не проявляйте любопытство и идите в противоположную сторону. Но не бегите: вас могут принять за противника. При взрыве или звуках стрельбы падайте на пол, закрыв руками голову.

Укус пчелы

При укусе насекомого может начаться отек конечности и даже проблемы с дыханием. От удушья спасает адреналин, но вколоть его могут только медики — в экстренных случаях надо вызывать скорую. Что делать, если ЧП случилось на природе? Спросите у окружающих, есть ли у них антигистаминные препараты. К месту укуса нужно приложить холод, чтобы снять отек. Не используйте бабулины способы типа «присыпать место укуса холодной землей». Лучше приложите целлофановый пакет с налитой в него водой.