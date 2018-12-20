11 вопросов о нашем мире, которые приходят в голову либо психам, либо гениям

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Наверняка у каждого из нас бывает такое, что в голову приходит интересный вопрос, но мы боимся задать его кому-либо, потому что он кажется нам глупым, а загуглить забываем. И по этой причине очень много поразительных открытий проходит мимо нас.

Для этой статьи AdMe.ru собрал те вопросы, которые не раз возникали у нас в голове, но мы все никак не решались произнести их вслух.

Почему хочется в туалет, когда холодно?

Наверняка с каждым случалась такая ситуация: вы замерзаете и вдруг резко появляется сильное желание сходить в туалет, хотя никакой жидкости вы не пили. Почему так происходит? На то есть пара причин. Во-первых, когда холодно, мы не потеем, как, например, летом. Лишняя влага в организме накапливается и стремится выйти наружу единственным доступным способом — через мочевой пузырь. К тому же из-за сужения сосудов на него усиливается давление. Во-вторых, организм старается избавиться от лишней влаги, чтобы не греть ее, ведь на это тоже расходуется энергия. А какой смысл тратить силы на то, что подлежит удалению? Лучше поскорее освободиться от лишней жидкости.

Почему на холоде покалывает в носу?

По сути, это то же самое онемение. Из-за низких температур слизистая охлаждается и кровоснабжение носа уменьшается. Это воздействует на нервные рецепторы. К тому же еще и сухой воздух раздражает слизистые. Похожие ощущения можно испытать, если, например, долго лепить снеговика без перчаток (возникнет покалывание в руках) или резко зайти в холодную воду (могут онеметь ноги).

Почему люди не пьют молоко свиньи и не готовят из него никаких продуктов?

Свинья была одомашнена уже давно и стала весьма популярным сельскохозяйственным животным. Но мы никогда не видели на прилавках свиное молоко или сыр, хотя от тех же коз, коров и даже лошадей и верблюдов эти продукты мы получаем. Все дело в физиологии свиньи. У нее нет специальных «цистерн» для хранения молока, поэтому, как только оно вырабатывается, оно тут же должно быть выпито детенышами. Для этого свинья хрюканьем собирает своих поросят и кормит их. К тому же представьте, какой ловкостью и насколько миниатюрными руками нужно обладать, чтобы подоить свинью, ведь такого большого вымени, как у коровы или козы, у нее нет.

Могут ли скарабеи съесть человека заживо изнутри?

В серии фильмов «Мумия» не раз показывается, как злые и ужасные жуки-скарабеи заползают под кожу человека и пожирают его заживо изнутри. Бррр! Кошмарная, должно быть, смерть... и совершенно нереальная. На самом деле скарабеи весьма мирные создания и относятся к жукам-навозникам, так что есть человека изнутри они не будут. А вообще, они даже почитались в Древнем Египте как защитники от неприятностей и негативной энергии. Так что они скорее спасут от злой мумии, нежели вместе с ней начнут уничтожать людей.

Чем обрабатывают алмаз, если это самый твердый минерал на Земле?

Чтобы алмаз превратился в бриллиант, его нужно обработать. Но как это сделать, если алмаз — это самый твердый материал? Все просто: для его огранки используют... тоже алмаз. Его крошку добавляют в материал, из которого изготавливается специальный инструмент для шлифовки. Однако перед началом работы с драгоценным камнем мастера сначала внимательно изучают его структуру, чтобы подобрать правильный угол для обработки. Если он выбран неверно, то при огранке это приведет либо к трещине в камне, либо вообще к отсутствию каких-либо результатов, так как плотность алмаза различна в разных местах. Сегодня при огранке алмазов иногда применяют еще и лазеры.

Сколько лошадиных сил в самой лошади?

Понятие «лошадиная сила» ввел шотландец Джеймс Уатт, чтобы продемонстрировать преимущества созданной им паровой машины перед, собственно, лошадью. Инженер вычислил, что это животное поднимает груз весом в 75 кг на высоту 1 м за 1 секунду, причем лошадь способна выполнять данную работу довольно долго. Однако данная величина была весьма условной: разные животные работали по-разному на разных видах работ. Поэтому в 1960 году была введена универсальная единица измерения мощности — ватт (Вт). Но вернемся к животным. Сегодня существует огромное количество разных пород — от пони до резвых скакунов и огромных тяжеловозов. И, разумеется, значения мощности будут отличаться в зависимости от породы, веса и других показателей. Так что, если учитывать все разновидности лошадей, это животное может обладать от 0,3 до 3 л. с., а при рывке достигать и всех 15.

Почему мухи прилипают к паутине, а пауки — нет?

Муха прилипает к паутине и становится легкой добычей, но сам паук может быстро и без проблем передвигаться по своей сети. Более 100 лет ученые пытались понять, почему так происходит. И сегодня ответ найден. Кончики лапок пауков покрыты маслянистым веществом, препятствующим их прилипанию. К тому же на ногах у этих животных есть тонкие волоски, которые уменьшают непосредственный контакт с паутиной. И, наконец, не вся паучья сеть липкая. Клейкими являются круговые нити, да и то порой не полностью: на них могут быть лишь отдельные капельки липкого вещества. А по радиальным нитям, идущим от центра, паук может свободно перемещаться. Кстати, это не единственное уникальное свойство паутины. Вы знали, что если бы она была толщиной примерно с карандаш, то смогла бы остановить летящий самолет?

Есть ли бессмертные существа?

На Земле есть одно существо, которое официально признано бессмертным. Это медуза Turritopsis nutricula. Правда, умереть она, конечно, может, если ее съедят или раздавят, например. Однако неблагоприятное воздействие среды, травмы или время на продолжительность жизни медузы не влияют. Медуза умеет запускать начальную стадию своего развития практически с нуля. При неблагоприятных условиях или ухудшении состояния здоровья она опускается на дно и временно становится полипом, покрытым хитиновой оболочкой. На нем в дальнейшем образуются почки, из которых потом и формируются медузы. «Заново рождаться» Turritopsis nutricula может бесконечное количество раз.

Почему место укуса комара чешется, а не болит?

Укус комара вызывает зуд, а если жалит оса, то мы чувствуем боль. Почему происходит именно так, а не наоборот? Комар кусает, чтобы напиться крови и оставить после себя потомство. Оса жалит в целях самозащиты. Так что у первого задача — остаться незамеченным, а у второй, напротив, обратить на себя внимание и предупредить, что она опасна. Слюна комара обладает анестезирующим действием и препятствует сворачиванию крови. Зуд и воспаление — это естественная реакция нашего организма на чужеродные белки, попавшие в кровь при укусе насекомого. В яде осы же содержатся токсины, которые разрушают стенки клеток и воздействуют на нервные окончания. К тому же он способен вызывать очень сильную аллергическую реакцию организма в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

Зачем огурцу пупырышки?

Изначально у дикого огурца имелись шипы, которыми он защищался от животных, желающих полакомиться его плодами. Затем в ходе эволюции этого овоща в тропическом климате колючки превратились в бугорки, через которые выходила лишняя влага. Да и человек предпочитал более «мирное» растение, поэтому при помощи селекции изменил внешний вид огурца.

Почему от перца жжет во рту?

Когда мы едим острый перец, нам кажется, что во рту разгорается пожар. Происходит это из-за содержащегося в овоще вещества — капсаицина. Он взаимодействует с рецепторами на языке, от которых в мозг поступает сигнал, что температура повышена. Тогда организм пытается охладиться, и у нас выделяется слизь из носа и появляется сильное желание выпить холодной воды. Однако последнего делать точно не стоит: это лишь усилит боль. Чтобы нейтрализовать действие капсаицина, лучше выпейте прохладного молока. Казеин (белок, содержащийся в молочных продуктах) нейтрализует капсаицин, а напиток из холодильника быстрее снимет жжение.

А на какие еще «детские» вопросы вы бы хотели получить ответы?