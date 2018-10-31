11 вопросов, на которые хочется узнать ответы в любом возрасте

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Ребенок задает примерно от 8 до 35 вопросов в день. Но что делать, когда ты уже вырос, а так и не получил ответы на «Почему во время траура приспускают флаг?», «Почему вода в море соленая, а рыбы в ней несоленые?» и «Почему зубная паста портит вкус сладкого завтрака?» Готовы помочь: открывайте статью и узнавайте что-то новое.

AdMe.ru нашел интересные вопросы, ответы на которые хочется узнать в любом возрасте.

1. Почему марафонцы бегут 42 км 195 м?

Длина марафона не была изначально фиксированной (около 40 км), главное условие было одно: все спортсмены бегут по одному и тому же маршруту. Считается, что современный метраж марафон получил благодаря королевской семье, которая хотела наблюдать забег из окон Виндзорского замка во время проведения Олимпиады в Лондоне в 1908 году, в итоге дистанцию увеличили на 2 км 195 м. После этого длина еще несколько раз менялась от одной Олимпиады к другой. Окончательно официальный метраж марафонского забега в 42,195 км был установлен в 1921 году Международной любительской легкоатлетической федерацией (нынешняя IAAF).

2. Почему на клавиатуре телефона цифры 1, 2, 3 расположены вверху, а на калькуляторе — внизу?

Кнопочный телефон и калькулятор произошли от разных аппаратов.

Калькулятор — от кассового аппарата. При вычислении чаще всего использовались цифры 0 и 1, поэтому их разместили ниже, чтобы они были наиболее доступными.



Кнопочные телефоны — альтернатива дисковому телефону. Фирма Bell Labs провела эксперимент под названием «Исследования человеческого фактора в дизайне и использовании кнопочных телефонных наборов». В нем было проведено тестирование нескольких различных макетов телефонной клавиатуры, чтобы выяснить, что людям легче всего освоить. В каждой группе оценивались такие параметры: скорость ввода, низкий уровень ошибок, более предпочтительный.

Макеты телефонной клавиатуры для «Исследования человеческого фактора в дизайне и использовании кнопочных телефонных наборов».

На основании этого результата инженеры Bell реализовали клавиатуру с матрицей 3×3 клавиши и с нулем внизу. Это расположение все еще продолжает использоваться сегодня, также оно было адаптировано и для смартфонов.

3. Почему во время траура приспускают флаг?

Обычай приспускать флаг во время траура был замечен в XVII веке у британских военных моряков, делавших это в память погибших товарищей. Изначально флаг приспускался на расстояние, равное его высоте, как бы освобождая место для особого флага — невидимого флага смерти. Способность уравнивать победивших и проигравших в бою — вот что подчеркивает величие и власть смерти.

4. Почему зубная паста портит вкус сладкого завтрака?

Прием пищи — это, по сути, химический процесс. Каждый продукт имеет свою уникальную формулу молекул, которая соответствует определенному вкусовому рецептору.



Наличие в зубной пасте лаурилсульфата натрия (SLS) или лауретсульфата натрия (SLES) помогает составу не только пениться (как, например, гелю для душа, в который тоже добавляют эти вещества), но и нарушает идеальный баланс между вкусовыми молекулами и нашими рецепторами. SLS или SLES заглушают «сладкие» рецепторы и разрушают соединения, подавляющие горький вкус.

5. Почему, когда сам себя щекочешь, не щекотно?

Ученые Университетского колледжа Лондона определили, что мозжечок не позволяет нам щекотать себя.

Мозжечок — отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Когда вы щекотите себя, именно он отличает ожидаемое ощущение от неожиданного прикосновения. Существует гипотеза, что функция щекотки (как остаточный эффект эволюции) — это оповещение о присутствии на коже посторонних существ (например насекомых).

6. Почему воскресенье на английском Sunday, если оно не всегда солнечное ?

Sunday — воскресенье — переводится с английского как «солнечный день». У многих народов воскресенье было днем, посвященным Солнцу (богу Солнца).

Интересный факт: все месяцы, которые начинаются с воскресенья, включают в себя пятницу, 13-е.

7. Почему Тихий океан назвали Тихим?

Первоначально этот океан все называли Великим. Португалец Фернан Магеллан, возглавив испанские каравеллы, в 1519 году отправился на поиски Молуккских островов. Экспедиция в 1521 году пересекла океан и оказалась у Филиппин. За все время путешествия (а это 4 месяца и 4 000 миль), по рассказам одного из членов экипажа, на их пути ни разу не встретился даже самый слабый шторм, поэтому было решено назвать океан Тихим. Однако команде просто повезло, ведь именно в Тихом океане образуются 75 % всех цунами на нашей планете, причем их скорость достигает 800 км/ч.



Вот здесь вы можете посмотреть карту ветров и морских течений.

8. Почему жидкости и газы нагревают снизу?

Жидкость или газ нагревают снизу потому, что в них тепло переносится потоками жидкости или газа за счет конвекции, вследствие которой разогревался весь объем, а не только верхняя часть, а в твердых телах тепло переносится за счет теплопроводности, где энергия передается от одной части тела к другой за счет движения молекул.

9. Почему у человека раздельные ребра?

Главный двигатель дыхательного аппарата — это межреберные мышцы, но сплошная костная коробка на грудной клетке исключила бы их наличие. Низкая интенсивность дыхания замедлила бы обмен веществ. Передвижение такого существа не могло бы быть долгим и быстрым. Подтверждением этого вывода служит пример черепахи, чей панцирь представляет собой сросшиеся ребра и кожные окостенения.

10. Почему на бытовых лампах указывают ватты, если световой поток измеряется в люменах?

В ваттах указывают не яркость, а энергопотребление. Когда раньше существовали только лампы накаливания, световая отдача была примерно пропорциональна потребляемой мощности и никто не задумывался о люменах. Но с появлением новых технологий (люминесцентной, светодиодной) на лампах стали указывать и световой поток в люменах, и мощность в ваттах. Люминесцентные лампы потребляют в 4–5 раз меньше энергии, а светодиодные — в 5–10 раз при равной с лампами накаливания светоотдаче.

11. Почему вода в море соленая, а рыбы в ней несоленые?

В 1 л морской воды растворено около 35 г соли. Но в крови и тканевой жидкости большинства морских рыб концентрация солей втрое ниже. Это создает сильное осмотическое давление (давление, которое возникает между растворами разной концентрации при их соприкосновении). Оно «отсасывает» воду из организма рыбы. Хотя покровы препятствуют оттоку жидкости, какое-то количество воды теряется через жабры, экскременты, слизь и т. д. Восполняя этот убыток, рыбы пьют морскую воду и внутри организма «опресняют» ее, выводя лишние соли — в основном через жабры, но и частично через кишечник. За это отвечают клетки Кейс — Вильмера, в мембранах которых расположены специальные белки, выносящие ионы солей во внешнюю среду.

А какие еще ответы на интересующие вас вопросы вы хотите увидеть в следующей статье?