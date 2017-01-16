11 весомых причин дождаться 2050 года

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мир вокруг нас меняется уже не каждые 100 лет, а ежегодно. Наши часы, очки, машины и квартиры уже давно стали «умными», а хотите знать, что же ждет нас дальше? AdMe.ru собрал для вас 11 научных представлений о том, каким все-таки будет этот мир будущего.

Природа станет достопримечательностью

Экотуры, экоперелеты, экоотели, экоразвлечения — все больше людей стали предпочитать путешествия с приставкой «эко». Вы отдыхаете в шикарном отеле или бунгало, но также учите детишек английскому в местной школе, ухаживаете за слонами или помогаете собрать груши на фруктовой ферме. Все натуральное постепенно становится дороже и ценится все выше, а участки земли, где сохранилась природа и традиции, становятся достопримечательностями.

Жить мы будем долго

Медицинские технологии постепенно выходят на совершенно новый уровень. При помощи гаджетов мы измеряем пульс, уровень сахара, а также можем видеть показатели своего здоровья на экране смартфона. Пластические операции становятся менее востребованными, все делается при помощи инъекций, которые просты и почти безболезненны. Все эти пугающие медицинские агрегаты постепенно уменьшатся до размеров гаджетов, а количество функций только возрастет. И чтобы провести полную диагностику своего организма, не нужно будет идти к врачу и сдавать кучу анализов, достаточно будет мобильного устройства.

Любой предмет можно будет напечатать

Детали к машинам, музыкальные инструменты, мебель и даже коллекция модной одежды — чего только не печатали на 3D-принтерах с момента их изобретения. Например, в Южной Калифорнии находится гигантский принтер, способный напечатать целый дом с электричеством и водоснабжением. Печатное строительство уже идет полным ходом, и в будущем каждый сможет создать себе дачу, или машину, или лодку для рыбалки, вообще что угодно. Для этого достаточно будет скачать эскиз с интернета.

Виртуальная реальность заменит учебники

Вы сможете побывать в самом центре исторического сражения, увидеть своими глазами Большой взрыв или посетить лекцию университета в другой стране не выходя из дома. Виртуальная реальность развивается с бешеной скоростью и в будущем будет использоваться в образовании, не давая заскучать на лекции или уснуть на уроке в школе.

Конечно, ничто не заменит настоящего путешествия со всеми его эмоциями и трудностями, но если в течение дня у вас выдалась свободная минутка, то почему бы, например, не совершить велотур по дорогам Великобритании или не посетить галерею в Лувре?

Мы станем относиться к мусору цивилизованно

По чуть-чуть, но мы движемся к этой цели. Система сортировки мусора еще не так развита, как хотелось бы, но она обязательно приживется. Уже сегодня магазины бытовой техники и одежды предлагают обменивать старые вещи на скидки. Постепенно появляется все больше пунктов приема и сортировки отходов, переработка которых более экологична и экономна. В общем, шансы есть!

Повсюду будут беспилотники

Дроны доставляют пиццу и посылки быстрее и дешевле, а искусственный интеллект в машинах Tesla водит лучше и безопаснее человека. Постепенно все управление перейдет в руки беспилотников и будет осуществляться автоматически. Кликаете вы на товар в интернет-магазине — и уже через несколько минут в окошко стучится «вертолетик», чтобы вручить вам заветную покупку. Согласитесь, идеально!

Люди младше 80 лет не будут болеть раком

К такому заключению пришли британские ученые. Оказалось, что прием детских доз аспирина в возрасте 40 лет и старше может предотвратить развитие рака. В Великобритании такая профилактика уже дала свои результаты. Так, выяснилось, что прием препарата в малых дозах в течение 15 лет снижает риски заболеть на 7–9 %, а за 20 лет сокращает преждевременную смерть от любой причины на 4 %. Конечно, лечение аспирином может показаться странным, но данное открытие, вероятно, даст толчок разработке других препаратов, которые помогут раз и навсегда искоренить это заболевание.

Мы пересядем на электромобили

Медленно, но верно мы отходим от этих шумных машин, загрязняющих воздух, и отдаем предпочтение электродвигателям. Люди начинают понимать, что электромобили не только экологичнее и безопаснее, но и «умнее» в целом. Основная проблема остается в неприспособленности большей части мира к этим машинам. Но постепенно уже начали адаптировать станции заправок для электромобилей, а цены на подобное средство передвижения падают.

Спорт станет доступнее

Уже сейчас владельцы гаджетов могут считать шаги, оценивать свою двигательную активность и подсчитывать калории. Почти у каждого есть персональный тренер в кармане, который составляет программу тренировок и диету. Постепенно увлечение здоровым образом жизни становится не просто трендом, а стилем жизни. В будущем пить и курить будет совсем не модно, а фастфуд будет казаться устаревшим.

Население Земли сильно вырастет

Не так давно ООН опубликовала прогноз роста численности населения нашей планеты к 2050 году, согласно которому население Земли увеличится на 2,5 млрд человек — с нынешних 7,5 млрд до 9,7 млрд. На такой прогноз повлияли две вещи: Развитие медицины. Изобретение новых препаратов и улучшение медицинского оборудования повышают продолжительность и качество жизни. Здоровый образ жизни. Все больше людей отказываются от вредных привычек и нездоровой еды и отдают предпочтение спорту.

Энергия будет дешевой и возобновляемой

Недавно Институт энергии провел исследование, которое показало, что в 2050 году 80 % всей энергии мы будем получать из возобновляемых источников . Речь идет о переходе на генераторы, которые используют природные ресурсы: солнечный свет, воду и ветер. Такие технологии менее затраты, обеспечивают больше рабочих мест и не наносят вреда природе и нашему здоровью. Сегодня все больше стран переходят на возобновляемую энергию. Так, в Германии уже 74 % энергии поступает из возобновляемых источников. И все больше стран перехватывают эту тенденцию. А ученые из Стэндфордского университета составили карту, которая показывает, как 139 стран мира могут удовлетворить свои потребности в энергоснабжении при помощи возобновляемых источников.