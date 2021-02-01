11 вещей в доме, без которых любая женщина почувствует себя лучше

Мы окружены вещами: какие-то помогают нам в повседневной жизни, а другие лишь отнимают силы и энергию. Пожалуй, вторым рядом с человеком и вовсе не место. Наверняка у каждой женщины в доме найдется что-то из этих предметов, с которыми пора попрощаться.

AdMe.ru решил выяснить, что есть дома практически у каждой женщины, но точно не прибавляет ей радости.

1. Неудобная обувь

У каждой женщины найдется пара красивых туфель или кроссовок, в которых прекрасно все, кроме того, что они предательски натирают ноги и оставляют мозоли. Если специальные стельки или пластыри не помогут исправить этот недочет, то, как и со всем, что причиняет боль, с такой обувью лучше расстаться.

2. Проволочные вешалки

Такие вешалки часто выдают в химчистке или продают прямо вместе с одеждой, и возникает соблазн оставить их в своем шкафу. Но не стоит спешить так делать, ведь долгое хранение одежды на хлипком металле может привести к серьезному повреждению любимых вещей. Хорошая вешалка должна имитировать человеческую форму плеч. Слишком тонкая конструкция вешалки из проволоки приводит к тому, что одежда свисает и растягивается. Но не стоит выбрасывать такие плечики, ведь их можно обшить тканью, добавив таким образом толщины.

3. Дешевое постельное белье

Хотя дешевое белье из полиэстера не мнется так, как белье из натуральных тканей, все же оно имеет существенный недостаток: наволочки и простыни не дышат и препятствуют теплообмену, спать на таком белье бывает жарко, что особенно мешает летом и в теплую погоду. Кроме того, некоторые виды постельного белья бывают слишком тонкими и жесткими, похожими на бумагу. В этом случае о здоровом и полноценном сне остается только мечтать.

4. Одежда, вдохновляющая на диету

У многих в гардеробе найдется условное «платье с выпускного» или джинсы, которые перестали застегиваться в талии. Они висят там в надежде, что хозяйка с понедельника направится в тренажерный зал и через пару месяцев вновь сможет щеголять в любимой одежде. Но бывает и такое, что день икс все не настает, а одежда висит в шкафу мертвым грузом долгие месяцы, а то и годы. И при этом она уже не мотивирует на изменения, а скорее наоборот, напоминает об отложенных желаниях.

5. Старая косметика

Если вы из тех, чья косметичка ломится от обилия косметики, то есть повод посмотреть, а нет ли там просроченных продуктов. Со временем косметика портится, и в ней заводятся бактерии, что может привести к проблемам с кожей и инфекциям. Чтобы этого избежать, нужно провести ревизию: проверить, не изменил ли продукт свой цвет, текстуру, не стал ли иначе пахнуть. Чтобы продлить жизнь косметическим средствам, нужно хранить их вдали от солнечных лучей и влажных помещений (хранение в ванной — это не вариант). Идеальное место — холодильник, ведь низкие температуры увеличивают срок хранения. Существуют даже специальные микрохолодильники для кремов и декоративной косметики.

6. Пожелтевшие подушки

Подушка — это едва ли не самая важная вещь в жизни любого человека. Именно с подушкой начинается день, вместе с ней он и заканчивается. От нее зависит, будет ли человек по ночам видеть сладкие сны или ворочаться от неудобства. Но, увы, даже срок жизни хороших подушек рано или поздно подходит к концу — в них неизбежно заводятся споры грибов и плесень. Чтобы понять, настало ли время попрощаться с верной «подругой», можно провести простой тест — сложить ее пополам. Если она не возвращает форму, а остается «лежать», то, увы, пора сказать ей «пока». Чтобы продлить жизнь подушкам, необходимо регулярно стирать наволочки, покупать специальные наперники, защищающие от пота, а также стирать сами подушки согласно инструкции, а перьевые сдавать в химчистку.

7. Нежеланные подарки

Часто тут возникает дилемма: что делать с вещью, которая вроде и не нравится, а выбросить жалко? Хранить ее в доме — не лучшая идея, ведь квартиры не резиновые, да и мало кому по душе жить в окружении вещей, которые не радуют, а вызывают раздражение. Такой подарок свою функцию выполнил: показал, что одариваемый кому-то небезразличен, а как дальше им распорядиться — дело хозяина. Можно попытаться продать на доске объявлений или передарить — все будет лучше, чем держать в своем доме нелюбимую вещь и нарушать тем самым атмосферу уюта. Чтобы избежать в будущем недоразумений с подарками, составляйте списки желаний или скажите, что предпочитаете, когда дарят сертификаты и впечатления.

8. Книги, которые не понравились

Как и с нежеланными подарками, нет смысла отводить место в доме под хранение книг, которые вы точно перечитывать не станете. Скорее всего, книга, которая не пришлась по вкусу вам, пригодится кому-то другому. Можно попробовать обменяться в буккроссинге или пожертвовать издания местной библиотеке.

9. Коробки из-под обуви

Многие люди держат у себя коробки из-под обуви на случай, если им понадобится емкость для хранения. Но почему-то таких случаев представляется меньше, чем в шкафах и гардеробах хранится коробок. Советуем после покупки сразу утилизировать коробки, чтобы они не занимали место в доме.

10. Прозрачные и светлые емкости для ванной и кухни

На красивых интерьерных картинках часто мелькают шампуни и бальзамы, перелитые в идентичную стеклянную тару. Выглядит красиво, но это не всегда практично: воздействие света может повлиять на качество продукта, особенно когда вещество изначально продавалось в светонепроницаемой таре. Чем темнее тара, тем дольше хранится в ней продукт: темное стекло защищает от окисления. Стекло синего и зеленого цвета не подойдет, поскольку через него проходят ультрафиолетовые лучи, а вот янтарное будет в самый раз.

11. Разделочные доски с трещинами

Деревянные разделочные доски придают кухне красивый вид и долго служат, ведь древесина обладает антибактериальными свойствами, но образовавшийся скол или трещина — веская причина заменить кухонный инвентарь на новый. Все дело в том, что в глубоких выемках скапливаются остатки пищи и бактерии, с которыми даже самая прочная древесина не справится.

А с какими вещами вам давно не терпится расстаться?