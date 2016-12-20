11 вещей, которые могут рассказать ногти о нашем здоровье
Для ухода за ногтями мы тратим немало времени и средств. Но ногти в нашей жизни играют не только эстетическую роль: по ним можно определять состояние организма.
AdMe.ru внимательно изучил медицинские источники и узнал все о том, что наши ногти говорят о здоровье.
Белые пятнышки на ногтях
Вероятная причина: травма.
Маленькие белые пятнышки на ногтях не представляют угрозы и обычно появляются в результате небольшой травмы. В других случаях они могут сигнализировать о недостатке витаминов.
Горизонтальные белые линии
Вероятная причина: травма или недостаток цинка.
Горизонтальные линии, как и пятнышки, могут возникать в результате травмы ногтевой пластины или при недостатке цинка и кальция. В более редких случаях они могут говорить о таких заболеваниях, как диабет, псориаз. При этом вы увидите горизонтальные линии на нескольких ногтях одновременно.
Вертикальные бороздки
Вероятная причина: недостаток витаминов или травма.
Вертикальные бороздки на ногтях — признак травмирования кутикулы или основания ногтя (например, при маникюре), а также недостатка витамина B12, цинка и магния.
У людей старше 50 лет такие бороздки — нормальное явление. Наши ногти стареют так же, как и лицо. Такие бороздки на ногтях — своеобразный аналог морщин на коже.
Желтые ногти
Вероятная причина: внешние факторы.
Одна из частых причин желтизны ногтей — курение и акриловое наращивание. В более редких случаях такой цвет ногтя может говорить о наличии грибка, болезнях щитовидной железы, диабете, респираторных заболеваниях.
Белые ногти
Вероятная причина: заболевания печени.
Если ногти неожиданно побелели, это может быть признаком начинающегося гепатита или других проблем с печенью.
Синеватые ногти
Вероятная причина: недостаток кислорода.
Ногти с синеватым оттенком свидетельствуют о том, что организм испытывает недостаток кислорода. Связано это может быть с проблемами легких. Поэтому, если вы заметили у себя подобный признак, вам стоит наведаться к врачу.
Неровности на ногтевой пластине
Вероятная причина: недостаток питательных веществ, травмирование ногтевой пластины.
Неровности на ногте могут возникать из-за несбалансированного питания, травмирования при маникюре и даже в результате стресса. В более редких случаях поверхность ногтя с углублениями или бугорками может говорить о псориазе или артрите. Сам ноготь при этом прозрачный, а кожа под ним кажется красновато-коричневой.
Ломкие ногти
Вероятная причина: внешние факторы.
В том, что наши ногти ломаются, не успев перерасти край пальца, часто виноваты мы сами. Тем, у кого расслаиваются ногти, следует надевать перчатки во время мытья посуды и при использовании чистящих средств, меньше пользоваться средствами для снятия лака.
В редких случаях ногти становятся ломкими из-за заболеваний щитовидки и дефицита витаминов А, В и С.
Темная линия на ногтях
Вероятная причина: нарушения работы пищеварительной системы, травма.
Темные полосы на ногтях возникают в результате самых разных причин. Они могут появиться из-за механического повреждения, а также из-за проблем с пищеварением. У некоторых народов темноватые полосы — нормальное явление, связанное с особенностями пигментации кожи.
Но бывают случаи, когда почернение под ногтем связано с таким опасным видом рака, как меланома. Поэтому, если без видимых причин на ногте появилась темная полоса, лучше перестраховаться и проконсультироваться с врачом.
Ногти в виде ложки
Вероятная причина: недостаток железа.
Искривленная в форме ложки ногтевая пластина, на которой может удержаться капля воды, — признак недостатка железа в организме либо, напротив, его избыточного накопления. Также такая форма ногтей может достаться по наследству.
Вогнутые ногти у малышей — естественное явление, связанное с формированием организма. К школьному возрасту при правильном питании и полноценном развитии ногти должны стать ровнее.
Коричневатые прожилки
Вероятная причина: травма.
Если вы не защемили палец дверью и не ударили по нему нечаянно молотком, то коричневатые прожилки на ногте могут говорить о таком заболевании, как инфекционный эндокардит. Впрочем, эта болезнь имеет ряд неспецифичных симптомов. Так что, если вы чувствуете себя хорошо и смущает вас только коричневатая полосочка на ногте, вспоминайте, где могли травмировать палец.