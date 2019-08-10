11 упражнений на стуле, которые моментально избавят вас от боли в шее, спине и плечах

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Сидячая работа и малоподвижный образ жизни всегда идут в комплекте с напряжением мышц в области шеи, спины и плечевого пояса. Поэтому, чтобы избежать болей в спине, а впоследствии и головной боли, нужно выделить всего 10 минут на разминку. К тому же такая зарядка — мощный стимулятор в противовес традиционному крепкому кофе.

AdMe.ru подготовил 8 простых упражнений, которые можно выполнять прямо на вашем рабочем месте.

1. Поза кошки / коровы

Поза кошки / коровы растягивает верхний плечевой пояс, шею и позвоночник.

  • Вытяните позвоночник вверх, руки положите на бедра.
  • На вдохе прогните спину, грудной клеткой тянитесь вперед, взгляд направьте в потолок, не заламывая при этом шею назад.
  • На выдохе округлите спину, подкручивая копчик на себя. Подбородок прижмите к груди, плечи направьте вперед.

2. Наклоны головы в сторону

Наклоны головы в сторону растягивают мышцы шейно-плечевой области.

  • Сядьте на край стула, руки заведите за спину, пальцы перекрестите.
  • Отведите руки в таком положении на правое бедро, наклоняя голову в правую сторону. Задержитесь на несколько секунд.
  • Повторите упражнение в другую сторону.

3. Наклоны вниз

Наклоны вниз растягивают шейно-позвоночный отдел позвоночника.

  • Стопы поставьте параллельно, правую ногу поднимите на левую.
  • Не двигая таз, осторожно опуститесь грудью к голени, руками коснитесь пола, шея расслаблена.
  • Повторите упражнение в другую сторону.

4. Поза собаки с опорой на стул

Поза собаки мордой вниз / вверх растягивает мышцы грудной клетки, задней поверхности бедра, поясничного отдела, шеи.

  • Встаньте от стула на расстоянии одного шага, опуская корпус вперед, вытяните пальцы рук, положите ладони на сиденье стула.
  • Не сгибая рук и ног, начните отводить таз назад от стула, пока не почувствуете растяжение в области плечевого сустава, подмышек и грудной клетки.
  • Опираясь на руки, на вдохе поднимите голову и корпус вверх, прогнитесь в спине и отведите плечи назад.

5. Подкручивания таза

Упражнение «подкручивания таза» растягивает поясничный и шейно-плечевой отдел.

  • Ноги на ширине плеч, руками ухватитесь за подлокотники и на выдохе оттолкнитесь от сиденья корпусом вверх.
  • Оставляя таз в подвешенном состоянии, вращайте тазом вправо / влево, вперед / назад.
  • Осторожно вернитесь в исходное положение.

6. Наклоны в сторону

Наклоны в сторону растягивают косые мышцы живота, а также мышцы подмышечной области.

  • Правой рукой обхватите противоположный край стула, левую руку поднимите над головой.
  • На выдохе наклоните корпус вправо и потянитесь за рукой по диагонали вверх.
  • Повторите упражнение в другую сторону.

7. Выпады с опорой на стул

Выпады с прогибом в спине растягивают мышцы грудной клетки, поясничного отдела и шеи.

  • Развернитесь от спинки стула на 90°.
  • Удобно сядьте на край стула, опираясь на седалищные кости, затем сделайте глубокий выпад вперед.
  • На вдохе вытолкните грудную клетку вперед и выполните прогиб спины назад.
  • Голову опрокиньте назад и задержитесь в таком положении на несколько секунд.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение, затем отклонитесь к спинке стула, растягивая правый бок, рукой тянитесь по диагонали вверх.
  • Повторите упражнение в другую сторону, растягивая левый бок.

8. Повороты корпуса с опорой на стол

Повороты корпуса растягивают грудные и трапециевидные мышцы.

  • Поднимите согнутые руки в локтях и уведите за спину, ладони на лопатках.
  • В таком положении медленно опустите верхнюю часть тела, локтями опираясь на край стола и, чередуя стороны, выполняйте повороты корпуса.

9. Раскрытие грудной клетки

Упражнение со спинкой стула растягивает грудные мышцы.

  • Сидя на стуле, заведите руки на спинку стула и сложите их в замок.
  • Зафиксируйте положение, грудной клеткой потянитесь вверх, задержитесь на 8–10 секунд.

10. Разминка плеч

Скрутка рук растягивает мышцы плечевого пояса.

  • Ноги на ширине плеч, согнутые в локтях руки поднимите до уровня груди, ладони раскрыты.
  • Не разгибая рук, совершайте вращательные движения плечевых суставов вниз, а затем вверх. Повторите 8–10 раз.

11. Расслабляющее упражнение

Поза ребенка на стуле помогает растянуть и расслабить всю линию позвоночника.

  • Удобно сядьте на сиденье, ноги перекиньте через спинку стула.
  • На выдохе опуститесь на бедра, захватите себя за локти и опустите голову вниз.
  • Расслабьте тело и задержитесь в этом положении на 10 секунд.

Сколько часов вы проводите за рабочим местом? Часто ли делаете разминку?

Иллюстратор Leisan Gabidullina специально для AdMe.ru

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