11 сюрпризов природы, глядя на которые так и тянет сказать: «Да ладно!» (Чего только стоят пьяные птицы)

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Вы задумывались над тем, что мир животных и насекомых может быть совсем не таким, каким мы привыкли его представлять? Они умеют думать, шутить, плести интриги, дружить и трудиться... К примеру, чтобы наполнить одну маленькую банку меда, должны приложить усилия 22,7 тыс. пчел.

Мы в AdMe.ru собрали забавные факты о живом мире вокруг нас. И они говорят о том, что мы знаем еще так мало, а природа продолжает подбрасывать сюрпризы.

1. Пауки научились делать марионеток, похожих на себя, чтобы защититься от врагов

Пауки рода Cyclosa из семейства пауков-кругопрядов (Araneidae) совсем не скучно живут в Перу. Ведь помимо того, что им нужно поймать добычу, важно самому не попасть в лапы к более крупному хищнику. Пауки придумали «технику марионеток» и довели ее до совершенства в такой степени, что теперь ученые спорят о том, старый ли вид пауков так эволюционировал или это совершенно новый, более умный вид насекомых. Из листьев и сухих насекомых паук лепит копию себя и создает иллюзию движения при помощи паутины, как будто управляет марионеткой. Так он отвлекает внимание хищника, а сам удачно прячется.

2. «Умный» гриб передвигается с места на место, умеет планировать и соблюдает диету

Эксперименты с видом гриба Physarum polycephalum четко показали, что он наделен особым интеллектом и умеет не просто «думать», но и «планировать». Гриб может находить кратчайшие выходы из лабиринта, если у него есть цель (еда), запоминать траекторию движения, реагировать на действия, которые повторяются несколько раз. Передвигается гриб с помощью протоплазмы, которая двигается вперед и назад, и такой цикл занимает около 2 минут. Ученые сравнивают интеллект гриба с «умными» насекомыми, например муравьями. Это тем удивительнее, что у Physarum polycephalum отсутствуют мозг и нервная система. С гриба можно брать пример «силы воли»: он не ест что попало, а поддерживает баланс белков и углеводов, которые нужны ему для поддержания жизни, и не потребляет лишнего.

3. Птицы тоже могут пьянеть и распевать разухабистые песенки

Исследователи из Орегонского университета провели исследования на тигровых амадинах и обнаружили, что алкоголь влияет на их возможность петь: появляются не свойственные им нотки и сбивается ритм, птицы попросту фальшивят. На самом деле в природе птицы нередко подвергаются воздействию алкоголя, в основном от забродивших ягод. При этом птица может съесть обычную ягоду, а забродит она уже внутри: это зависит от строения пищевода. Пьяные птицы могут терять координацию и даже прислоняться к твердой опоре. Все как у людей, не правда ли?

4. Самая маленькая лошадка ростом с небольшую собаку

Эйнштейн, крохотный пони из Англии, признан самой маленькой лошадкой в мире. Он родился в 2010 году и на сегодняшний день здоров, весит около 8 кг. Ученые спорили, кого признавать малышом-победителем, ведь в мире есть еще несколько крохотных лошадей. Эйнштейн победил, потому что не только весит меньше всех, но и не имеет никаких недостатков развития, пропорционален. Это не карликовая лошадь, а просто очень маленькая. Вес предыдущей победительницы — 26 кг.

5. Собаки умеют влюбляться

Ученые доказали, что ваша собака любит вас действительно искренней любовью. Ведь вы в этом не сомневались? Когда пес контактирует с людьми или другими собаками, в его организме выделяется окситоцин, который вызывает чувства, похожие на те, что испытывают люди при объятиях и поцелуях. Собаки способны влюбиться не только в хозяина, но и в себе подобных, а также, как и люди, могут грустить и скучать, когда любимого нет рядом.

6. Кошки воспринимают людей как больших кошек

Вы считаете своего кота членом семьи и младшим ребенком? А как воспринимает вас кот? Английский биолог Джон Брэдшоу, много лет изучая поведение кошек, пришел к выводу, что питомцы рассматривают людей как огромных и невраждебных котов. Именно поэтому они думают, что вы, например, оцените по достоинству мышь, которую они поймали, и считают, что принесли ее в безопасное место для своей семьи.

7. Миграцию крабов с острова Рождества видно даже с самолета

Невероятное зрелище можно наблюдать в Австралии на острове Рождества в ноябре или декабре. Примерно 120 млн крабов устремляются из тропических лесов на побережье Индийского океана для размножения. Выглядит это как огромный красный ковер. Крабы начинают двигаться к цели с приходом первых ливней, чтобы не погибнуть в дороге от обезвоживания, и вся красочная толпа успевает прибыть на место примерно за 18 дней. Австралийцы каждый год стараются помочь этой стихии: для крабов перекрывают трассы и строят мосты, чтобы как можно больше особей добрались к воде живыми. Этот процесс привлекает фотографов и экологов со всего мира.

8. Коровы заводят друзей и выделяют среди них лучших

Настоящая дружба существует и в животном мире, и история коров — тому подтверждение. Британский биолог Криста Макленнан пришла к выводу, что коровы очень привязываются к товарищам по стаду еще с детства и испытывают стресс, когда их разлучают. Ученые даже говорят о том, что отслеживание отношений между животными и помещение коров рядом с друзьями может помочь увеличению объемов производства молока и снижению страданий животных, а это часто случается, когда корову переводят в другое, незнакомое стадо.

9. Некоторые цветы способны растопить снег, генерируя тепло, чтобы их опылили первые из проснувшихся весной насекомых

«Быть первым!» — этот девиз вполне допустим и в растительном мире. По крайней мере, так считает скунсовая капуста (Symplocarpus foetidus), цветок необычной формы. Это удивительное растение может влиять на свою температуру и поддерживать ее на уровне 15–35 градусов (такое явление называют термогенезом). Поэтому капуста может растопить снег, чтобы первой среди цветов оказаться над поверхностью почвы и быть опыленной первыми насекомыми. Дополнительно насекомые привлекаются резким запахом.

10. Свинорылая змея — лучшая комедийная «актриса» среди змей

Heterodon nasicus, или свинорылая змея, — этот неядовитый вид змей водится в Америке. Одна из интересных особенностей этих животных — забавное выражение их мордочки, которое часто напоминает улыбку, когда змея немного приоткрывает рот. Это привлекает людей, и Heterodon nasicus нередко оказывается в роли домашнего животного. В случае грозящей опасности животное переворачивается на спину, вываливает язык и даже начинает издавать крайне резкий неприятный запах (включаются специальные железы): все вокруг просто обязаны думать, что змея мертва. И если вы перевернете «трупик» на живот, она снова перевернется на спину, всем видом показывая, что она совершенно не жива. Умора!

11. Улитки откладывают яйца, но они гермафродиты

Большинство разновидностей улиток — гермафродиты, но чтобы произвести потомство, им все равно нужна вторая улитка. Они оплодотворяют друг друга, обе могут отложить яйца. Интересно, что некоторые улитки один сезон могут существовать и действовать как мужские особи, а на следующий сезон — как женские.

А какие факты удивили вас? Может быть, вы и сами наблюдали какое-нибудь интересное явление и готовы поделиться?