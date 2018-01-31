11 странностей в поведении человека, которые могут быть ранними симптомами болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера — одно из самых пугающих заболеваний нашего времени. Но при ранней диагностике вполне можно улучшить жизнь больных. Вовремя распознать тревожные знаки помогает простой набор правил, который объясняет возможные симптомы и расставляет все точки над i.
AdMe.ru собрал 11 особенностей поведения человека, которые связывают с наличием болезни Альцгеймера, и обычных явлений, которые случаются с людьми из-за стресса или вследствие возрастных изменений и не должны стать поводом для лишней тревоги.
11. Трудно что-то планировать, решать головоломки и работать с числами
Возникают сложности, когда речь заходит о планировании и работе с числами, человек с трудом концентрируется. Ему сложно готовить пошагово знакомый рецепт, рассчитывать месячные траты и определять, сколько времени займет то или иное занятие.
Не стоит беспокоиться: если вы сбиваетесь, пытаясь рассчитать размер чаевых.
10. Повседневные домашние дела и рабочие задачи становятся трудновыполнимыми, требуют все больших усилий
Людям с болезнью Альцгеймера непросто даются ежедневные заботы и дела. Иногда человек вдруг теряется в городе, пытаясь доехать домой по знакомому маршруту, или не может вспомнить, как играть в любимую игру.
Не стоит беспокоиться: если вам не сразу удается найти язык с новым гаджетом или требуется помощь при настройке телевизора.
9. Чувство тревоги увеличивается, проявляются признаки депрессии
Чувство тревоги — это симптом депрессии и возможный ранний признак болезни Альцгеймера. Возрастающее чувство тревоги связано с увеличением уровня бета-амилоидов в мозге и возникновением амилоидных бляшек, которые образуются в мозгу у людей с прогрессирующей болезнью Альцгеймера и приводят к деменции.
Не стоит беспокоиться: есть чувство «выгорания», рутинные дела приносят меньше радости, иногда появляется чувство тревоги. Возможно, вам стоит взять отпуск.
8. Теряется контроль над временем, человеку сложно определить свое местоположение
Люди с болезнью Альцгеймера теряют чувство времени: им сложно отслеживать день недели, время года или временной период. Они редко различают разницу между получасом и несколькими часами, но остро чувствуют то, что происходит прямо сейчас. Часто забывают, как они оказались в том или ином месте.
Не стоит беспокоиться: если просыпаетесь во время долгожданного отпуска и не сразу понимаете, какой день недели и где вы вообще находитесь.
7. Изменения в восприятии картинок и пространственных отношений между объектами
Для некоторых людей проблемы со зрением могут быть ранним симптомом болезни Альцгеймера: сложно читать, концентрируясь на тексте, оценивать расстояние и определять цвета.
Не стоит беспокоиться, но стоит обратиться к врачу: ухудшение зрения, связанное с возрастными изменениями. При возникновении любых проблем со зрением запишитесь на прием к врачу.
6. Начинаются проблемы с речью и общением
Признаки болезни Альцгеймера проявляются в манере общения человека: внезапные паузы и остановки посреди разговора, сложности при попытке возобновить рассказ и повторение одних и тех же историй, словно человек забыл, что уже это рассказывал. Важно обратить внимание на словарный запас: если человек начал использовать неправильные или вымышленные слова вместо обычных.
Не стоит беспокоиться: если знаете слово, но никак не можете его вспомнить прямо сейчас. И вспоминаете сами или с чужой помощью чуть позже.
5. Часто теряются вещи. Человек не может вспомнить последовательность своих действий
Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, частенько кладут вещи в непривычные места, теряют их и не могут вспомнить последовательность действий перед этим. Из-за этого им все чаще кажется, что другие воруют у них.
Не стоит беспокоиться: если вы теряете вещь, но можете вспомнить, что делали незадолго до этого и где видели вещь последний раз. Если любите держать вещи в странных местах и злитесь, если кто-то не кладет их туда.
4. Потеря интереса к работе, хобби и общению
Из-за болезни Альцгеймера люди постепенно отказываются от привычных занятий, хобби, спорта и культурных акций: пропускают игры любимых команд, избегают встреч с друзьями, пропускают тренировки или бросают старые увлечения без причин.
Не стоит серьезно беспокоиться: если время от времени вы устаете от работы, привычных дел и окружающих. Возможно, вам стоит устроить небольшой отпуск.
3. Смены настроения и изменения в характере поведения
Настроения и личность людей с болезнью Альцгеймера могут меняться иногда без особых причин. Они вдруг смущаются, становятся подозрительными, подавленными, боязливыми и тревожными, легко расстраиваются по мелочам.
Не стоит беспокоиться: если у вас уже есть выработанные привычки и порядок в жизни и вас раздражает, когда кто-то или что-то его нарушает.
2. Сложности с оценочными суждениями и сравнениями
Человеку с болезнью Альцгеймера тяжело оценивать последствия принимаемых решений. Другими словами, сложно рассчитывать стоимость товара и его реальную ценность, такие люди легко становятся жертвами мошенников.
Сложности с оценкой касаются и собственной внешности: человек перестает ухаживать за собой, причесываться, соблюдать простые правила гигиены.
Не стоит беспокоиться: если вы время от времени ошибаетесь, но рано или поздно осознаете ошибки, стараетесь их предупредить в следующий раз. Не переживайте, если вы вдруг потратили чуть больше, чем планировали, например, купили платье своей мечты или решили угостить в баре старого друга.
1. Память часто подводит, руки и ноги «забывают» привычные действия
Явный признак болезни Альцгеймера — нарушения в работе памяти, когда человеку все сложнее запоминать и усваивать новую информацию. При этом постепенно теряются давно усвоенные навыки: умение кататься на велосипеде, вязание, рисование.
Не стоит беспокоиться: если вы не всегда помните имена малознакомых людей, забываете о встрече или если вы 20 лет не катались на коньках и теперь на катке чувствуете себя неуверенно.
Что считается нормой для людей в возрасте?
- периодически на некоторое время забывать что-то;
- иногда путать имена людей;
- периодические сложности при подборе слов, чтобы назвать что-то или описать;
- забыть, какое сегодня число или день недели;
- замедленная реакция;
- если человеку требуется больше времени, чем раньше, чтобы усвоить новые знания, навыки или выполнить сложные задачи.
Фото на превью depositphotos