11 странностей в поведении человека, которые могут быть ранними симптомами болезни Альцгеймера

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Болезнь Альцгеймера — одно из самых пугающих заболеваний нашего времени. Но при ранней диагностике вполне можно улучшить жизнь больных. Вовремя распознать тревожные знаки помогает простой набор правил, который объясняет возможные симптомы и расставляет все точки над i.

AdMe.ru собрал 11 особенностей поведения человека, которые связывают с наличием болезни Альцгеймера, и обычных явлений, которые случаются с людьми из-за стресса или вследствие возрастных изменений и не должны стать поводом для лишней тревоги.

11. Трудно что-то планировать, решать головоломки и работать с числами

Возникают сложности, когда речь заходит о планировании и работе с числами, человек с трудом концентрируется. Ему сложно готовить пошагово знакомый рецепт, рассчитывать месячные траты и определять, сколько времени займет то или иное занятие. Не стоит беспокоиться: если вы сбиваетесь, пытаясь рассчитать размер чаевых.

10. Повседневные домашние дела и рабочие задачи становятся трудновыполнимыми, требуют все больших усилий

Людям с болезнью Альцгеймера непросто даются ежедневные заботы и дела. Иногда человек вдруг теряется в городе, пытаясь доехать домой по знакомому маршруту, или не может вспомнить, как играть в любимую игру. Не стоит беспокоиться: если вам не сразу удается найти язык с новым гаджетом или требуется помощь при настройке телевизора.

9. Чувство тревоги увеличивается, проявляются признаки депрессии

Чувство тревоги — это симптом депрессии и возможный ранний признак болезни Альцгеймера. Возрастающее чувство тревоги связано с увеличением уровня бета-амилоидов в мозге и возникновением амилоидных бляшек, которые образуются в мозгу у людей с прогрессирующей болезнью Альцгеймера и приводят к деменции. Не стоит беспокоиться: есть чувство «выгорания», рутинные дела приносят меньше радости, иногда появляется чувство тревоги. Возможно, вам стоит взять отпуск.

8. Теряется контроль над временем, человеку сложно определить свое местоположение

Люди с болезнью Альцгеймера теряют чувство времени: им сложно отслеживать день недели, время года или временной период. Они редко различают разницу между получасом и несколькими часами, но остро чувствуют то, что происходит прямо сейчас. Часто забывают, как они оказались в том или ином месте. Не стоит беспокоиться: если просыпаетесь во время долгожданного отпуска и не сразу понимаете, какой день недели и где вы вообще находитесь.

7. Изменения в восприятии картинок и пространственных отношений между объектами

Для некоторых людей проблемы со зрением могут быть ранним симптомом болезни Альцгеймера: сложно читать, концентрируясь на тексте, оценивать расстояние и определять цвета. Не стоит беспокоиться, но стоит обратиться к врачу: ухудшение зрения, связанное с возрастными изменениями. При возникновении любых проблем со зрением запишитесь на прием к врачу.

6. Начинаются проблемы с речью и общением

Признаки болезни Альцгеймера проявляются в манере общения человека: внезапные паузы и остановки посреди разговора, сложности при попытке возобновить рассказ и повторение одних и тех же историй, словно человек забыл, что уже это рассказывал. Важно обратить внимание на словарный запас: если человек начал использовать неправильные или вымышленные слова вместо обычных. Не стоит беспокоиться: если знаете слово, но никак не можете его вспомнить прямо сейчас. И вспоминаете сами или с чужой помощью чуть позже.

5. Часто теряются вещи. Человек не может вспомнить последовательность своих действий

Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, частенько кладут вещи в непривычные места, теряют их и не могут вспомнить последовательность действий перед этим. Из-за этого им все чаще кажется, что другие воруют у них. Не стоит беспокоиться: если вы теряете вещь, но можете вспомнить, что делали незадолго до этого и где видели вещь последний раз. Если любите держать вещи в странных местах и злитесь, если кто-то не кладет их туда.

4. Потеря интереса к работе, хобби и общению

Из-за болезни Альцгеймера люди постепенно отказываются от привычных занятий, хобби, спорта и культурных акций: пропускают игры любимых команд, избегают встреч с друзьями, пропускают тренировки или бросают старые увлечения без причин. Не стоит серьезно беспокоиться: если время от времени вы устаете от работы, привычных дел и окружающих. Возможно, вам стоит устроить небольшой отпуск.

3. Смены настроения и изменения в характере поведения

Настроения и личность людей с болезнью Альцгеймера могут меняться иногда без особых причин. Они вдруг смущаются, становятся подозрительными, подавленными, боязливыми и тревожными, легко расстраиваются по мелочам. Не стоит беспокоиться: если у вас уже есть выработанные привычки и порядок в жизни и вас раздражает, когда кто-то или что-то его нарушает.

2. Сложности с оценочными суждениями и сравнениями

Человеку с болезнью Альцгеймера тяжело оценивать последствия принимаемых решений. Другими словами, сложно рассчитывать стоимость товара и его реальную ценность, такие люди легко становятся жертвами мошенников. Сложности с оценкой касаются и собственной внешности: человек перестает ухаживать за собой, причесываться, соблюдать простые правила гигиены. Не стоит беспокоиться: если вы время от времени ошибаетесь, но рано или поздно осознаете ошибки, стараетесь их предупредить в следующий раз. Не переживайте, если вы вдруг потратили чуть больше, чем планировали, например, купили платье своей мечты или решили угостить в баре старого друга.

1. Память часто подводит, руки и ноги «забывают» привычные действия

Явный признак болезни Альцгеймера — нарушения в работе памяти, когда человеку все сложнее запоминать и усваивать новую информацию. При этом постепенно теряются давно усвоенные навыки: умение кататься на велосипеде, вязание, рисование. Не стоит беспокоиться: если вы не всегда помните имена малознакомых людей, забываете о встрече или если вы 20 лет не катались на коньках и теперь на катке чувствуете себя неуверенно.

Что считается нормой для людей в возрасте?

периодически на некоторое время забывать что-то;

иногда путать имена людей;

периодические сложности при подборе слов, чтобы назвать что-то или описать;

забыть, какое сегодня число или день недели;

замедленная реакция;

если человеку требуется больше времени, чем раньше, чтобы усвоить новые знания, навыки или выполнить сложные задачи.