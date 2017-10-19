11 способов добавить своей жизни пару десятков лет

Ученые продолжают разгадывать удивительные особенности нашей ДНК, но уже приблизились к пониманию, что помогает человеку жить дольше.

AdMe.ru собрал основные идеи из недавних научных исследований, которые посвящены самому интересному — тому, как жить долго, счастливо и в согласии со своими желаниями.

Существует мнение, что владельцы собак живут дольше. Из-за питомцев они ведут более активный образ жизни и чаще общаются с другими людьми. Подтверждение

Несчастливый брак способен сократить жизнь супругам на 10 лет. Подтверждение

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5 Комментарии
  • 19 октября 2017
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