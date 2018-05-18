11 советов от ученых, которые помогут избавиться от лишних килограммов без жестких диет

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Вы знаете, что потребуется порядка 1 часа 40 минут активной ходьбы, чтобы сжечь калории, содержащиеся в одной плитке молочного шоколада? А что, если лишних килограммов не один и не два, а намного больше? Конечно, непросто взять себя в руки и начать худеть, особенно когда совсем непонятно, с чего же начать. Поэтому специально для вас мы собрали 10 способов обрести стройную фигуру, которые подтверждены наукой.

Мы в AdMe.ru расскажем о советах, которые помогут обрести тело мечты.

1. Сделайте поярче свет и выключите музыку

Если вы частый посетитель ресторанов, то вам стоит запомнить, что многие подобные заведения специально создают атмосферу, поощряющую аппетит посетителей — делают приглушенное освещение и включают фоновую музыку. Сумеречный свет способствует большей раскованности, и человек меньше подавляет желание съесть еще кусочек. Музыка же увеличивает темпы жевания. Постарайтесь оформить свое окружение противоположным образом — это удивительно, но вы заметите, насколько меньше будете съедать. Во время приема пищи оставляйте яркое освещение и ешьте в тишине.

2. Ежедневно употребляйте корицу

Оказывается, корица способна не только улучшать вкус еды и дарить прекрасный аромат, но также при ежедневном употреблении ограничивает голод и притупляет аппетит.

Результаты исследования показали, что эта приправа снижает скорость поглощения углеводов, поступающих из тонкой кишки. Из-за этого участники эксперимента, которые ели пудинг с корицей, чувствовали себя сытыми в течение более длительного периода, чем те, которые ели пудинг без нее.

3. Выбирайте посуду правильно

Ученые из Корнеллского университета доказали, что, если цвет посуды сливается с цветом еды, то мы съедаем на 30 % больше, чем если они сильно отличаются. Это объясняется тем, что мы подсознательно склонны приуменьшать количество еды, по цвету совпадающей с посудой, так как она меньше выделяется на схожем фоне. Если вы хотите приобрести столовый сервиз и не можете выбрать универсальный вариант, пожалуй, стоит отдать предпочтение синему цвету. В него редко окрашены натуральные продукты питания (рыба, мясо, овощи), поэтому он существенно снижает аппетит.

4. Займитесь аэробными упражнениями

Исследования доказали, что занятия аэробными видами спорта, в числе которых бег, ходьба и плавание, являются лучшим типом упражнений для снижения массы жира и массы тела. Но тут стоит пояснить, что все упражнения имеют свои особенности, например, пожилые люди с атрофией мышц эффективнее улучшают физическую форму с помощью силовых тренировок. Молодые, здоровые взрослые, которые хотят похудеть, получат больше пользы от аэробных тренировок.

5. Тщательнее выбирайте компанию для совместного приема пищи

Оказывается, то, в какой компании мы принимаем пищу, может спровоцировать у нас хорошие или плохие привычки в питании. Исследование докторов Брайана Вансинка и Керта ван Итерсума показало, что люди склонны заказывать еду, подобную той, что заказали друзья, когда едят вместе. Хорошо, если наше окружение отдает предпочтение здоровой пище, но бывает и наоборот. Кроме того, если другой человек быстро ест — это также может заставить нас есть быстрее. Так что стоит быть внимательнее к компании за столом.

6. Высыпайтесь

На риск избыточного веса и ожирения оказывает влияние то, в насколько темной комнате мы спим. Американские ученые Сунил Шарма и Мани Кавуру доказали, что люди, которые спали в темных помещениях, были на 21 % меньше подвержены риску ожирения, чем те, к которым во время сна поступал свет. Для эффективного похудения также необходимо достаточное количество сна — в среднем 7–8 часов в сутки. У тех, кто не высыпается, наблюдается повышенный аппетит, который является следствием нарушения секреции гормонов.

7. Употребляйте больше кисломолочных продуктов

Исследования подтвердили житейский совет о том, что молочные и особенно кисломолочные продукты помогают в снижении веса. Майкл Земел, профессор питания и медицины в Университете Теннесси в Ноксвилле, установил, что люди, включающие в свой рацион такие продукты 3 раза в день, на 70 % быстрее худеют в сравнении с теми, в чьем рационе молочка отсутствует.

8. Включите в рацион острые соусы

Канадские ученые доказали, что острые соусы, например, кайенский перец и красный соус спайси, не только ускоряют обмен веществ, но и защищают от желания съесть что-нибудь сладкое, жареное или соленое. Обязательно включайте в рацион острые соусы или приправы. Капсаицин — элемент, входящий в состав острого перца, активизирует иммунитет и одновременно подавляет чувство голода. Можно добавить немного перца в омлет, пасту, ризотто или подать мясо с соусом спайси.

9. Ешьте больше бобовых

Доктор Рассела де Соуза доказал, что ежедневное употребление в пищу около 130 граммов бобовых снижает аппетит и помогает потерять около 0,3 кг за 6 недель. Кроме того, бобы, горох, чечевица и нут являются важным источником белка, богаты клетчаткой, а углеводы в них не повышают уровень сахара в крови так же быстро, как белый хлеб. Людям, которые не привыкли есть бобы, стоит начать с небольшого количества: их можно включать в супы и рагу, использовать вместо картофеля или риса. А приготовленную чечевицу, например, можно добавлять к салатам и домашним овощным блюдам.

10. Начните обед с супа

Возьмите за правило есть низкокалорийный суп перед едой, такая привычка поможет вам скорее расстаться с лишними килограммами. Исследования ученых Пенсильванского университета показывают, что прием супа до обеда сокращает общее количество калорий во время приема пищи на 20 %. При этом состав супа не играет особой роли, самое главное, чтобы калорийность порции была не более 100–150 калорий. Более питательные супы, напротив, могут привести к обратному эффекту. Лучшим выбором в такой ситуации будет овощной суп.

11. Регулируйте температуру в комнате, в которой проводите много времени

Австралийские ученые выяснили, что для борьбы с лишним весом важна даже температура в комнате. Наиболее подходящей была признана температура в 19 °С. Оказывается, в человеческом организме есть 2 вида жиров: белый, запас которого постоянно накапливается, и коричневый, который отвечает за расщепление белого жира для получения энергии. Но эти процессы происходят лишь при низких температурах, чтобы организм мог согреться. При этом данный эффект не зависит от температуры на улице.

Что помогает вам держать себя в форме? Делитесь в комментариях!