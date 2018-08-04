11 простых вещей, которые может сделать каждый из нас, чтобы помочь планете

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Все мы знаем, что экологическая обстановка оставляет желать лучшего, и это подтверждают статистические подсчеты. Казалось бы, что может сделать один человек в рамках целой планеты? Но недаром говорят: «Хочешь изменить мир — начни с себя». Главное, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Например, просто будьте внимательнее в следующий раз, когда пойдете в магазин за чаем.

AdMe.ru расскажет о простых и доступных каждому способах улучшить экологию нашей планеты.

1. Меняем пластиковые пакеты на тканевые сумки

У кого из нас дома нет пакета с пакетами? Огромное количество в недрах шкафа под мойкой! И все равно мы каждый раз их покупаем, случайно оказавшись в продуктовом. Остановить этот порочный круг может легкая тканевая сумка из хлопка, которая поместится практически в любой дамской сумочке. Она крепче, вместительнее, удобнее и экологичнее. Такая вещь не только прослужит намного дольше тонкого пакета, но и принесет больше пользы и выгоды своим владельцам.

2. Используем перезаряжаемые батарейки

Вроде сами по себе батарейки не представляют большой опасности, но проблема их утилизации, а точнее невозможность этого процесса ставит все их существование под большой экологический вопрос. Да, перезаряжаемые батарейки не очень отличаются от простых, но срок их службы позволяет минимизировать общее количество вреда для окружающей среды.

3. Химию заменяем экологичной альтернативой

Создание современной домашней химии стало для многих хозяек настоящим праздником, даже несмотря на то что с нею «в комплекте» пришли раздражение на коже, неожиданная аллергия и странный привкус, остающийся после мытья тарелок. Хотя на самом деле все эти средства легко заменяются обычным набором соды, лимонного сока и уксуса. Например, 1 стакан уксуса, 1 стакан воды и 1/4 стакана лимонного сока — отличное чистящее средство для стекол и зеркал.

4. Предпочитаем многоразовые пластиковые бутылки одноразовым

В свое время пластиковые бутылки произвели настоящий фурор, открыв людям доступ к питьевой воде в любое время и в любом месте. Но тогда не было специальных фильтров и емкостей. Только кран и слегка ржавая вода. Сейчас же мир изменился. Появились домашние очистители для воды, емкости с фильтрами и без, мягкие многоразовые пакеты, складывающиеся емкости и еще масса вариантов, способных минимизировать производство пластиковых бутылок.

5. Устанавливаем распылители на краны с водой

С одной стороны, тут придраться не к чему. Но, как показывают исследования, только на одну чистку зубов уходит около 5 л воды в день, а в общей сложности — 250 л на одного человека! А если семья большая? Такой расход касается всего: мытья посуды, рук, уборки по дому. «Но экономить на гигиене плохо», — скажете вы, и мы полностью согласимся. Достаточно лишь установить на краны специальные насадки, смешивающие воду с воздухом, — аэраторы, — и тогда расход воды снизится на 50 %.

6. Используем вещи повторно

Мы знаем, что сейчас очень модно избавляться от старых вещей путем постоянных ревизий жилого пространства. Вот только момент «избавления» не гарантирует вам отсутствие очередных срывов на покупку нового хлама по немалой цене. Поэтому, прежде чем что-то выкинуть, попробуйте представить, как можно это видоизменить. Вдруг старая чугунная кастрюля станет идеальным горшком для вашей домашней пальмы? А поцарапанный стакан может перевоплотиться в красивый подсвечник. К тому же это отличный вариант для вашего внутреннего гения — креативить и творить.

7. Берем животное из приюта

Когда спрос не успевает за предложением, огромное количество животных в результате оказываются на улице. Их численность растет, увеличивая антисанитарию, количество эпидемий, за которыми следует жестокий отстрел. А немногочисленные приюты не могут позволить себе принять всех ввиду своей переполненности. Хотя животное из приюта — та же радость, счастье и ласка маленького друга. Чистого, привитого и прирученного. Да, у него нет дорогой родословной или шикарного паспорта с отметками, но зато есть гораздо большее — безграничная благодарность и любовь к приютившему его человеку.

8. Устанавливаем датчики движения

У многих такие датчики ассоциируются с рабочими зонами, больницами и нежилыми помещениями, но на самом деле в домах они тоже вполне уместны. И особенно в частных загородных постройках, на лестницах, в подвалах, чердаках и коридорах. В общем, везде, где включать и выключать свет бывает лениво. Они снижают количество потребляемой энергии на 50–70 %. И это при цене в 1 500–3 000 рублей за сам датчик.

9. Стараемся правильно сортировать мусор

Несмотря на то что этот вопрос сейчас самый популярный среди защитников природы, правильно сортировать мусор умеют практически единицы. И все же попробовать стоит. Правильно переработанные отходы сократят количество мусора и смогут послужить повторно. Начните хотя бы с пластика — ополосните пустую бутылку водой и вынесите ее на балкон. Как только наберется внушительное количество — смело идите сдавать в специальные пункты приема. Потом попробуйте отдельно собирать металлические изделия, бумагу и биоразлагаемые материалы. Не забывайте также про неутилизируемые отходы — лампы и батарейки стоит сдавать отдельно.

10. Отдаем неиспользуемую одежду нуждающимся или на переработку

У вас много вещей, про которые можно сказать «Надену, когда похудею» или «Отвезу это на дачу»? Что с ними потом происходит? Сколько лет они еще лежат в вашем шкафу? Если у вас собралось несколько мешков ненужной одежды и сделать из нее что-то другое никак не получится, просто отдайте ее тем, кто в ней нуждается: отнесите ее в церковь, приют, благотворительный фонд для бездомных людей. Да даже простая переработка принесет больше пользы, чем хранение пыльной груды вещей в чулане.

11. Выбираем заварку вместо пакетированного чая

С клубничным вкусом, с запахом манго, с кусочками фруктов и шоколада, с листьями лопуха — каких только видов чая сейчас не существует. Но все же, несмотря на маленький размер и кажущуюся «невинность», чайные пакетики приносят достаточно много вреда. Скапливаясь на мусорных свалках, они полностью не разлагаются, продолжая лежать в земле бесконечно. Решить проблему поможет листовой чай — все тот же напиток, но только более экологичный. И более вкусный!