11 простых понятий, которые мы постоянно путаем

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Есть такие вещи, названия которых мы постоянно путаем между собой. Одни из них мы смешиваем еще со школьных времен, а другие появились лишь недавно благодаря прогрессу в разных сферах. Если вы тоже не видите различий между эпиляцией и депиляцией, то эта статья для вас.