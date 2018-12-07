11 простых понятий, которые мы постоянно путаем
Есть такие вещи, названия которых мы постоянно путаем между собой. Одни из них мы смешиваем еще со школьных времен, а другие появились лишь недавно благодаря прогрессу в разных сферах. Если вы тоже не видите различий между эпиляцией и депиляцией, то эта статья для вас.
AdMe.ru подобрал пары слов с похожими значениями, которые все-таки отличаются друг от друга, и решил раз и навсегда разобраться, «кто есть кто».
Депиляция / Эпиляция
Депиляция и эпиляция — это процессы удаления нежелательных волос с тела.
- Депиляция предполагает удаление волоса только с поверхности, без повреждения волосяного фолликула. В результате такой процедуры структура волоса не нарушается. Ее эффект длится от нескольких часов до нескольких дней. К депиляции относится бритье и использование специальных кремов для удаления волос.
- Эпиляция — более глубокая процедура с удалением всего волоса, в том числе и его корневой части. Во время эпиляции разрушается волосяной фолликул. Эффект длится от нескольких дней до нескольких недель. Сюда входят как раз те процедуры, которые мы делаем в салоне: восковая эпиляция, шугаринг, лазерная эпиляция и т. д.
Психотерапевт / Психиатр / Психолог
- Психолог — специалист, который имеет гуманитарное образование. Обычно специализируется на одном из направлений практической психологии, например на детской психологии. Работает со здоровыми людьми.
- Психиатр — это самый настоящий врач с медицинским образованием и специальной подготовкой в области расстройств психики и их лечения.
- Психотерапевтом может быть психиатр или психолог, который получил дополнительное образование в сфере психотерапевтической помощи. Помогает клиентам справиться с проблемами легкой или средней степени тяжести, например психосоматическими расстройствами, депрессией, расстройствами пищевого поведения, фобиями.
Антиперспирант / Дезодорант
Дезодорант и антиперспирант помогают нам решать вопрос запаха пота в подмышечных впадинах. Только вот задачи у этих средств разные.
- Антиперспирант закупоривает поры стягивающим средством и тем самым препятствует выделению пота.
- Дезодорант призван устранить запах от пота, который уже выделился в подмышечных впадинах, также он может действовать на бактерии как антисептик.
Дезинфекция / Стерилизация
- Дезинфекция направлена на то, чтобы снизить количество патогенных микроорганизмов на окружающих предметах. Сюда входит механическое удаление микробов (проветривание, встряхивание, протирание поверхностей), воздействие высокой температуры (например кипячение), химикатов (хлор, спирт и т. д.).
- Стерилизация убивает абсолютно все микроорганизмы вне зависимости от того, вредные они или нет. Выделяют физический метод стерилизации (термальная обработка, радиация и фильтрация) и химический (используются газообразные и жидкие вещества — стерилянты).
Консилер / Корректор
Эти средства помогают скрывать несовершенства кожи на лице.
- Консилер предназначен для легкой маскировки несовершенств. Он отлично справляется с кругами под глазами. С его помощью можно выделить контур губ, замаскировать погрешности, допущенные во время нанесения макияжа. Он обладает достаточно легкой текстурой и наносится на лицо после тонального крема.
- Корректор подходит для маскировки серьезных недостатков: прыщей, пигментных пятен, покраснений. Именно поэтому у него плотная текстура. Корректоры обладают более широким спектром оттенков: например, зеленым можно скрыть красные прыщи. Наносить это средство нужно до тонального крема.
Аэропорт / Аэродром
- Аэродром — это сооружения и специальная техника для взлета и посадки самолетов. Он расположен у взлетного поля (оно состоит из взлетно-посадочных полос и мест для стоянки и руления самолетов).
- Аэропорт представляет собой комплекс сооружений и зданий для приема, технического обслуживания, заправки самолетов, в котором аэродром — лишь одна составная часть. Как, например, и аэровокзал — само строение, где находятся в ожидании пассажиры.
Кондиционер для волос / Бальзам для волос
- Кондиционер защищает наши волосы от вредного воздействия среды и термической обработки, снимает статическое напряжение. Он «склеивает» кератиновые чешуйки волоса и обволакивает защитным слоем. Волосы становятся послушными и легко расчесываются. Кондиционер наносят по всей длине волос, отступая от корней, и практически сразу смывают.
- Бальзам, кроме защиты, питает волосы и решает какие-либо проблемы. В его состав входят полезные вещества (масла, минералы и т. д.), с их помощью средство смягчает волосы, насыщает влагой. Бальзам нужно наносить по всей длине волос, включая корни, и держать около 4 минут.
Пряности / Специи / Приправы
- Пряности, согласно используемой поварами классификации, — это растения, которые придают блюду аромат. Также они могут придавать жгучий, терпкий или горький вкус. Это все ароматные листья, коренья, плоды, зелень, некоторые огородные растения. Именно пряности мы по ошибке зовем «специями». Примеры пряностей: имбирь, перец, лавровый лист, укроп, базилик, лук, чеснок и т. д.
- Специи добавляют, чтобы усилить вкус (уксус, лимонная кислота), изменить вкусовые качества блюда (соль, сахар) или консистенцию (дрожжи, крахмал). Удивительно, к специям также относятся алкоголь, сода, желатин, лакрица, борная кислота и другие.
- Приправы — более широкое понятие. Сюда могут входить и специи, и пряности. А могут и не входить: когда мы заливаем сметаной грибы, сметана здесь также считается приправой. Сюда относятся все соусы, кетчуп, сухие смеси специй и пряностей. Приправы нужны для формирования вкуса, но отдельным продуктом они не являются — это просто своеобразный коктейль из разных добавок.
Государственный переворот / Революция
Оба явления совершаются людьми, чтобы произвести перемены в жизни страны.
- Государственный переворот — это насильственная замена руководства государства, которую совершает группа людей.
- Революция — более сложный и мощный процесс. Ее итогом становятся радикальные преобразования в жизни всего общества, иногда вплоть до разрушения существующего общественного строя и постройки нового.
Духи / Парфюмированная вода / Туалетная вода
- Духи — более дорогое удовольствие. А все потому, что в их состав входят 20–30 % душистых веществ на один флакон. Поэтому духи отличаются стойкостью аромата при минимальном расходе. Флаконы традиционно выглядят очень компактными.
- Парфюмированная вода — это легкие дневные духи с 12–20 % ароматической композиции в 90%-ном спирте. Здесь сильнее выражено «сердце» аромата, но слабее шлейф.
- Туалетная вода содержит 6–12 % аромата в 85%-ном спирте. Предназначена для использования несколько раз в день и подходит для применения в жарком климате.
Растительное масло / Подсолнечное масло
- Растительное масло — это продукт, который получают из семян масличных культур. Сюда входит подсолнечник, оливки, рапс, кунжут, арахис, кукуруза. Растительные масла используют не только на кухне, но и в промышленности. Например, рапсовое добавляют при изготовлении мыла и красок.
- Подсолнечное масло — это разновидность растительного. Его делают из семян подсолнечника. В России из всех видов оно наиболее популярно, его используют в основном для жарки и заправки блюд.
Фото на превью Depositphotos