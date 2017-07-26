11 продуктов, в которых больше соли, чем вы думаете

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Обычному человеку в день нужно немного соли — 5 г. А чистого натрия — 2,3 г. Мы знаем, что некоторые продукты содержат много соли: чипсы, сухарики, крекеры, фастфуд, копченое мясо и рыба. Скорее всего, мы даже успешно избегаем их. Но между тем есть немало других, которые не кажутся солеными, хотя на самом деле соли в них очень много. Поэтому AdMe.ru собрал топ продуктов, с которыми стоит быть внимательнее. Все числа приведены в расчете содержания натрия в 100 г продукта.

11. Смесь орехов

В самих орехах мало натрия. Опасаться стоит только покупных смесей орехов, цукатов, сухих бананов и изюма. Производители кладут в них соль, чтобы усилить вкус и увеличить срок хранения. Количество натрия в них может достигать 0,3 г.

10. Ржаной хлеб

Несоленый на первый взгляд хлеб попал в этот список из-за пищевой соды. Сода примерно на 27 % состоит из натрия. Соответственно, и в пресной выпечке натрий есть в разном количестве. Но именно ржаной хлеб возглавляет список.

9. Квашеная капуста

Неудивительно, что в квашеной капусте, как и в других соленьях и маринованных продуктах, достаточно соли — почти 0,7 г. Это же относится к соленой рыбе и консервам.

8. Кукурузные хлопья

Почти все продукты из кукурузной муки содержат много натрия. В том числе и привычные нам кукурузные хлопья (0,72 г). Всего 310 г сухого завтрака — и дневной лимит исчерпан.

7. Консервированные оливки

В 100 г консервированных оливок или маслин еще больше натрия, чем вы могли представить, — 0,74–1,5 г. Но по сравнению с каперсами это еще мало, ведь в них до 2,3 г натрия, то есть вся дневная норма. Сразу захотелось хрустящей пиццы, да?

6. Сосиски

Колбаса, сосиски, сардельки, бекон и другие мясные продукты промышленного производства слишком насыщены натрием. Съев 2 сосиски, можно обеспечить почти половину суточной нормы.

5. Горчица

Соль традиционно используется в приготовлении горчицы как натуральный консервант. И натрия много не только в горчице (1,1 г), но и в кетчупе (0,9 г) и многих других соусах. Но даже несмотря на обилие соли, полезные свойства горчицы никто не отменял, конечно, если не есть ее ложками.

4. Вегетарианские соевые продукты

Как ни странно, но многие продукты, сделанные на основе сои, особенно имитирующие мясо, содержат чересчур много натрия. Например, соевый бекон (1,7 г), или те же сосиски (0,89 г), или курица (0,7 г). Может, так производителя пытаются компенсировать недостаток вкуса?

3. Сыр

В каких-то видах сыров действительно много натрия: в рокфоре и пармезане (1,8 г), в сыре гауда (0,8 г), в плавленых сырах (1,2 г), а где-то совсем мало, например в моцарелле (16 мг).

2. Соевый соус

Пожалуй, в соевом соусе есть почти вся таблица Менделеева. Его часто хвалят за содержащиеся аминокислоты, витамины и минеральные вещества. А еще в нем много натрия (5,5–6 г), им можно легко заменить обычную соль, что, в принципе, и делают азиаты, ведь основная еда — рис — у них пресная.

1. Жареные семечки

В 100 г жареных семечек может быть до 6 г натрия. Но все зависит от того, как их готовить. Больше всего соли, естественно, в жареных с солью семечках, меньше в высушенных — 9 мг.

Если вы очень любите соленую еду, не обязательно от нее отказываться. Просто важно, чтобы с натрием в организм поступало достаточно калия. Ведь они работают в тесной связке. Калием богаты томаты, отварной картофель, петрушка, бобовые, фрукты и сухофрукты, мясо, даже черный чай.