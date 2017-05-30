11 привычных продуктов, которые опасны в большом количестве

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Любое лекарство может стать ядом, а яд — лекарством. И то и другое определяет дозировка. Это же можно применить и к обычным продуктам, которые встречаются на любой кухне. AdMe.ru выяснил, какие продукты представляют опасность и в каком количестве их лучше употреблять.

Морковь

Выглядит как миф, но действительно, если постоянно питаться морковью, наступает каротинемия, при которой кожа приобретает желто-оранжевый цвет. К счастью, без сильного вреда для организма.

Яблочные семечки

В косточках яблока, вишни, персика, сливы, абрикоса и черешни есть синильная кислота в разной концентрации: больше — в персиках, меньше — в яблоках. Синильная кислота — яд, поэтому опасно именно разгрызать косточку и употреблять ядра. Если вы просто любите есть черешню целиком, вреда от этого не будет.

Бразильский орех

В 100 г содержится примерно 2 000 % суточной нормы селена. Несомненно, селен — важный элемент, который участвует в обмене веществ организма. Перекусив бразильскими орехами, вы обеспечите свой организм селеном на долгое время. Но его передозировка грозит выпадением волос, хрупкими ногтями, неврологическими проблемами и сердечной недостаточностью.

Кофе

Большие дозы кофеина прежде всего влияют на сердце, вызывают бессонницу, тошноту и головные боли. Но чтобы почувствовать еще более серьезные негативные последствия употребления кофе, надо быть настоящим фанатом и выпивать по 4–5 чашек в день в течение продолжительного времени.

Чайный гриб / Комбуча

Этот напиток лучше принимать как лекарство: в умеренных дозах и с перерывами. Его нельзя пить при диабете, повышенной кислотности желудка, грибковых заболеваниях и еще ряде нарушений. Некоторые чайные грибы содержат токсичные грибки и плесень, их употребление в большом количестве ведет к серьезным последствиям.

Карамбола

Первым симптомом переедания карамболы является икота, потом тошнота, рвота и слабость. В тяжелых случаях — сбои в нервной системе и почках. Малые порции карамболы опасны только тем, у кого есть проблемы с почками. В целом карамболу не рекомендуют есть на голодный желудок и в большом количестве.

Мускатный орех

Мускатный орех — приправа, которую добавляют в имбирные печеньки или мясо, но в ограниченном количестве, и не только потому, что приправа имеет очень сильный вкус. Уже 1 столовая ложка приводит к потере чувства реальности, тревоге, страху, мании преследования, галлюцинациям и более тяжелым последствиям.

Красная икра

Икра вредна в первую очередь из-за неправильного хранения и консервантов, которые применяют недобросовестные производители, — таковым, например, является дешевый уротропин (Е239), который в желудке превращается в формальдегид, хотя его запретили еще в 2010 году. Его употребление приводит к отравлениям, иногда в тяжелых формах. Также в икре, помимо полезных веществ, содержится достаточно много соли, поэтому ею лучше не злоупотреблять.

Горький миндаль

Горький миндаль выглядит так же, как и сладкий, и отличается от него только резким вкусом. Сладкий мы часто употребляем в пищу, горький же крайне опасен в больших количествах. В нем содержится амигдалин, который в желудке расщепляется на синильную кислоту. Критическая доза для ребенка — 10 штук, для взрослого — 50 штук в день.

Вода

Не стоит воспринимать призывы пить как можно больше воды слишком буквально. Избыток воды разбавляет концентрацию натрия и калия в крови. В тяжелых случаях это приводит к водной интоксикации. Чаще всего она отмечается у спортсменов, любителей голодания и диет без соли. При том что нормой считается 2–3 литра воды в день, многие забывают, что она есть не только в напитках.

Зеленый картофель