11 привычных продуктов, которые лучше покупать только в замороженном виде

На первый взгляд свежие продукты кажутся более полезными, чем замороженные. Но исследователи утверждают, что овощи и фрукты лучше сохраняют необходимые организму вещества, побывав в морозилке. А в свежем виде они, напротив, постепенно теряют витамины и микроэлементы.

Редакция AdMe.ru разобралась, какие продукты лучше выбирать в замороженном виде и по каким причинам стоит это делать.

1. Морская рыба и морепродукты

Везунчики, живущие возле моря, могут круглый год лакомиться свежевыловленной сезонной рыбой и морепродуктами. Жителям отдаленных от водоемов городов лучше отдать предпочтение морским дарам в заморозке. Дело в том, что в процессе транспортировки охлажденная рыба и моллюски могут банально испортиться. Правильная заморозка защищает от риска нарваться на лежалый продукт, а также убивает паразитов при длительных сроках хранения.

2. Ягоды

Клубнику, малину, клюкву и другие ягоды замораживают на пике их свежести. Такая консервация максимально сохраняет полезные вещества, а часто и улучшает структуру ягод. Если до заморозки они были твердыми и недостаточно сочными, то после оттаивания становятся мягче и приятнее на вкус. Размороженные ягоды пригодятся в течение всего года. Их можно добавлять в готовые каши, свежие питательные смузи и украшать ими десерты. Замороженные фрукты в последнее время помогают мне в борьбе с тягой к сладкому. Обработанные холодом малина и кокосовое молоко содержат всего 50 ккал. © CapLeander / Reddit

Много лет не могла сбросить лишний вес, перепробовала все диеты. Недавно услышала совет есть побольше мороженой вишни вместо сладостей: она хорошо притупляет аппетит. Перед употреблением ее стоит наполовину разморозить. И вот результат: после 6 месяцев фитнеса и диеты на замороженных ягодах наконец-то могу без стеснения надеть свой любимый купальник. Правда, способ может не подойти тем, у кого есть заболевания желудка. Свои фото показывать стесняюсь, но то, как было и стало, примерно как у девушки на фото.

3. Манго

Процесс поиска спелого манго похож на квест. На прилавках в основном попадаются зеленые, волокнистые и твердые фрукты. Замороженное манго — отличный выход для любителей полакомиться сочными плодами. Во-первых, производители чаще всего замораживают фрукт на пике сезона, когда его свежесть максимальна. А во-вторых, обработка холодом дополнительно размягчает мякоть манго и делает его вкус более нежным.

4. Болгарский перец

Болгарский перец — один из главных источников витамина С среди овощей. В 100 г содержится 127 мг микронутриента при суточной норме для взрослых 45–90 мг. Но его концентрация в перце начинает уменьшаться при воздействии металлических бытовых приборов. Быстрая заморозка останавливает этот процесс, сохраняет витамин С и другие полезные вещества. Кроме того, измельченный перец в замороженном виде удобно добавлять в овощные блюда в процессе готовки.

5. Готовый рис

Разница в питательности только что сваренного и замороженного риса невелика. Зато удобство последнего несравненно выше. Во-первых, приготовление риса из морозилки занимает гораздо меньше времени. Во-вторых, отсутствует риск разварить гарнир и подать вместо рассыпчатых зерен подобие каши. В-третьих, легче контролировать размер порции: сразу понятно, сколько продукта нужно класть в тарелку. А вот крупу в кастрюлю мы часто кладем на глазок. В итоге гарнира получается больше, чем нужно.

6. Брокколи

Мало кто ест брокколи ради вкуса. Вся прелесть этого овоща в витаминно-минеральном составе: в нем содержится много кальция, бета-каротина, клетчатки и вышеупомянутого витамина С. Но, как и в болгарском перце, содержание полезных веществ в спаржевой капусте со временем снижается. Через неделю томления на полке овощ теряет как минимум половину из них. Заморозка решает эту проблему: сохраняет в брокколи витамины и не делает напрасными жертвы во имя правильного питания.

7. Шпинат

Свежая зелень — отличная добавка к любому блюду. Однако свежей она остается очень недолго. Возьмем шпинат. Уже через пару дней листья начинают вянуть и терять бета-каротин, кальций, фолаты, магний и другие полезные вещества. Заморозка сохраняет в шпинате витамины и минералы, а использование спрессованных брикетов делает готовку удобной. Например, для добавления зелени в суп достаточно закинуть кубик шпината за 10 минут до окончания варки.

8. Хлеб

Хлеб относится к скоропортящимся продуктам. Очень скоро его мякоть становится черствой, а корочка теряет свежесть. Кроме того, если вы едите хлеб не постоянно, а время от времени, то приходится часто выкидывать испортившиеся остатки. Замораживание выпечки решает эти проблемы. После заморозки с хлебом можно поступить двумя способами. Первый — просто разморозить и подать на стол. У такой выпечки будет очень мягкая и нежная текстура за счет воздействия влаги. Второй — поставить оттаивать в разогретую духовку. Готовый хлеб будет теплым, мягким и с хрустящей ароматной корочкой.

9. Зеленый горошек

Хрустящий зеленый горошек остается таким очень недолго. В свежем виде он доступен в апреле и мае, а остальную часть года продается замороженным. Его собирают на пике созревания, чтобы сохранить большую часть питательных веществ, а главное, вкус любимого весеннего продукта. Замороженный горошек отлично подходит для овощных рагу и легких гарниров к основным блюдам.

10. Мясной фарш

Многим знакома ситуация, когда покупаешь к ужину охлажденный фарш для котлет, но планы вдруг меняются, полуфабрикат портится и отправляется на помойку. Это происходит из-за того, что площадь поверхности, на которую воздействует кислород, у мелких частиц фарша гораздо больше, чем у целых кусков мяса. В результате бактерии размножаются интенсивнее. Заморозка, напротив, надолго сохраняет качество и свежесть продукта и позволяет не переживать по поводу его сохранности.

11. Зерна граната

Слегка кисловатые хрустящие зернышки граната — полезный перекус и отличная добавка в витаминные салаты. Однако есть 2 проблемы: сезонность фрукта и сложность извлечения зерен из-под тугой кожуры. Зато готовые замороженные зернышки продаются круглый год. Можно в любой момент положить их в любимые салаты, а также приготовить восхитительные кисло-сладкие гранатовые соусы.