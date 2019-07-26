Что получается, когда человек дает искусственному интеллекту творческое задание

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Собака — друг человека, а искусственный интеллект — его верный ученик и помощник. Уже сегодня ИИ используют в науке и медицине: диагностировать болезни у интеллектуальной системы иногда получается лучше врачей, как и прогнозировать извержения вулканов. С переменным успехом ИИ осваивает и творческие профессии: рисует картины, придумывает комиксы и даже пишет книгу о Гарри Поттере. Результаты деятельности нечеловеческого мозга на этом поприще пока неоднозначны, поэтому особенно привлекают внимание.

AdMe.ru предлагает узнать, что получится, если человек решит заменить дизайнера, писателя, художника или сценариста искусственным интеллектом.

11. Художник

Марио Клинжемэн — художник, чьи любимые инструменты — нейросети, код и алгоритмы. Этот человек — один из пионеров использования ИИ в искусстве, с помощью которого он создает необычные картины. Все совместные творения человека и компьютера выставлялись в музеях современного искусства в Нью-Йорке, Лондоне и Париже.

Картина выше тоже создана искусственным интеллектом, разработчиком которого стал арт-коллектив Obvious из Парижа. Это первое произведение искусства такого вида, проданное на аукционе. Ожидалось, что картину оценят в $ 7–10 тыс., но в итоге ее купили за $ 432 500. Обратите внимание, как подписан портрет — это тоже часть кода алгоритма, который его создал.

10. Автор рассказов

Через год после выхода последней книги о Гарри Поттере вышла еще одна, но уже не авторства Джоан Роулинг. Студия Botnik опубликовала написанный ИИ рассказ под названием «Гарри Поттер и портрет нечто похожего на большую гору пепла». Новое творение получилось чем-то средним между фанфиком и анекдотом: то Пожиратели смерти целуют друг друга в щеку, то Рон превращается в паука, то из Макгонагалл сыплются тыквы. Как вам, например, такой отрывок: «На высоком Пожирателе смерти была футболка с надписью „Гермиона забыла, как танцевать“, поэтому Гермиона окунула его лицом в грязь».

9. Сценарист промороликов

В 2016 году компания 20th Century Fox и ученые IBM Research нестандартно подошли к созданию промо для фильма «Морган». Они дали системе проанализировать сотни трейлеров к триллерам и фильмам ужасов. На основе роликов ИИ предложил 10 моментов из отснятой картины, которые должны были лучше всего подойти для проморолика. Каким получился трейлер от ИИ, вы можете посмотреть здесь.

8. Создатель искусственного языка

В 2017 году исследователи Лаборатории искусственного интеллекта Facebook, пытаясь улучшить чат-ботов, сделали неожиданное открытие. Их боты самостоятельно создали нечто похожее на собственный язык и общались на нем. Не стоит паниковать: ни о каком восстании машин не идет речи. Боты лишь пытались решить задачу (поделить мячи и книги) и в процессе изобрели такой способ обсуждения. Но так как людям их «разговор» был непонятен, исследователи этот язык отключили.

7. Дизайнер принтов для футболок

Компания Cross & Freckle выпустила с виду обычную коллекцию футболок с лаконичными принтами. В них и кроется изюминка, ведь рисунки были созданы нейросетью на основе миллионов набросков из открытых источников. Принты отдают дань Нью-Йорку: на футболках вышиты куски пиццы, голуби, собаки и крысы из метро. Купить такую футболку можно за $ 25. Кстати, название бренда тоже было выбрано нейросетью, а точнее «Генератором хипстерского названия».

6. Создатель нового вида спорта

В 2019 году искусственный интеллект придумал новую спортивную игру — Speedgate. Она сочетает элементы крокета, регби и футбола. 2 команды по 6 игроков соревнуются на поле с 3 воротами, в игре задействован тренировочный мяч для регби. Почитать подробные правила Speedgate можно на сайте.

5. Автор комиксов

Разработчик Дэниел Хэнли поделился в своем твиттере комиксом о коте Гарфилде. Что тут такого, спросите вы. Комикс сгенерировал искусственный интеллект. Правда, прочесть историю о ленивом коте получится только у обладателя хорошей фантазии. А пока комикс вызывает недоумение, а некоторых комментаторов он даже напугал. Зато у Гарфилда почти везде его «фирменное» невозмутимое выражение морды. Кажется, в передаче характера кота ИИ преуспел.

4. Композитор

В 2017 году вышел первый музыкальный альбом, и композитором стал искусственный интеллект с рабочим названием Amper. Его созданием занималась команда музыкантов и технических специалистов. Альбом называется «I am AI», что переводится как «Я — искусственный интеллект». Видео к одной из песен, «Break Free», вы можете увидеть выше.

3. Сценарист фильма

В 2016 году на фестивале научно-фантастического кино Sci-Fi London был представлен короткометражный фильм Sunspring. Сняли его люди, а вот сценарий был написан ботом. Хотя диалоги в фильме вызывают вопросы, история получилась захватывающей: о любовном треугольнике в мрачном мире будущего. Создателям «Черного зеркала» стоит лучше думать над сюжетами, ведь этот фильм в итоге получил награду фестиваля, а оценить его можно здесь.

2. Поэт

В XXI веке Шекспира заменил искусственный интеллект: исследователи университетов Торонто и Мельбурна вместе с IBM Австралии научили нейросеть писать сонеты. ИИ отлично усвоил специфическую структуру и ритм сонетов, поэтому неискушенные читатели могут и не заметить подмены. Но вот литературных критиков не проведешь — экспертам не хватило эмоциональности в стихах нейросети.

1. Сценарист рекламных роликов

А вот эмоциональности в рекламе автомобиля Lexus предостаточно. Минутное видео рассказывает историю об инженере — он прощается со своим изобретением, которое позже оживает во время краш-теста. Это тот случай, когда результат работы нейросети впечатляет, ведь ИИ учился у лучших. Для примеров работ были отобраны рекламные ролики, получившие награды фестиваля «Каннские львы».

Угрожает ли искусственный интеллект деятельности человека? Ответ — нет, и вот почему

Искусственный интеллект применяют во многих сферах, но даже его востребованность и сравнительная доступность не способны конкурировать с трудом человека. Согласно отчету Всемирного экономического форума, к 2022 году ИИ создаст 58 млн новых рабочих мест. Благодаря ИИ появляются новые должности: компаниям нужны копирайтеры, пишущие диалоги для чат-ботов, или юристы, специализирующиеся на интеллектуальной собственности.

Как вы считаете, в каких профессиях искусственный интеллект поможет человеку больше всего?