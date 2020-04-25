11 фактов о человеческом теле, которые взволнуют вас сильнее фильма в жанре экшен

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Организм человека хранит больше тайн, чем сюжет самого запутанного детектива. И каждый год ученые делают новые сенсационные открытия. Но, как правило, нас волнуют не научные трактаты, а более насущные вопросы о нашем теле, о которых мы часто задумываемся.

Мы в AdMe.ru решили немного приоткрыть завесу и рассказать о малоизвестных фактах про тело человека.

Чтобы сохранить гладкость кожи, нужно больше целоваться

От общего числа мышц в человеческом организме 25 % составляют лицевые мышцы. Когда человек улыбается, он задействует 17 групп мышц, а вот во время поцелуев работают от 29 до 34 мышечных групп.

Ученые обнаружили «орган» чувств, который находится в коже

Он реагирует на боль, например от укола и удара. Этот чувствительный рецептор состоит из глиальных клеток, образующих сетчатый слой. Эксперты также выяснили, что если заблокировать его, то кожа будет менее восприимчива к боли. Это открытие способно изменить лечение хронической боли у людей.

Зубы мудрости могут вырасти в любом возрасте

Коварные восьмерки могут долго находиться в спячке и начать расти, когда им вздумается. Например, в Книге рекордов Гиннесса зафиксирован случай, когда зуб мудрости прорезался у 94-летнего человека. Но в основном они появляются в подростковом возрасте, реже в 20-летнем. А некоторым людям повезло больше: эти зубы у них и вовсе никогда не вырастают.

Узнать длину ступни проще, чем кажется

Для этого совсем необязательно измерять саму стопу, мучаясь с линейкой. Достаточно замерить расстояние между вашим запястьем и внутренней частью локтя: оно будет равно длине вашей ступни. Об этом правиле писал в своих трудах еще Леонардо да Винчи, когда работал над «Витрувианским человеком».

Постоянная тяга ко сну называется нарколепсия

Все мы порой подшучиваем над другом, который всегда хочет спать. Но если отставить все шутки, то, оказывается, есть такая болезнь, при которой человека все время клонит в сон. Называется она нарколепсия. Такие люди никогда не высыпаются, так как они пропускают фазу медленного сна и сразу впадают в быструю. Поэтому быть бодрым и выспавшимся в таком режиме практически невозможно. Всего на планете 1 % людей, страдающих от этой болезни.

Прикосновение к пупку вызывает желание сходить в туалет

Врач Кристофер Холлингсворт объясняет эту «пасхалку» так: «Если вставить палец в пупок и пощекотать, надавить или просто потрогать его, сигнал от нервных волокон в брюшной полости устремится в спинной мозг. А спинной мозг, в свою очередь, передает эти сигналы в мочеиспускательный канал».

Морщины на лице могут рассказать больше, чем психолог

Движение мышц на лице напрямую связано с чувствами, которые мы испытываем. Существует даже классификация лицевых выражений, отвечающих за конкретные чувства, которую разработал ученый Иван Сикорский. Согласно его теории, мышцы вокруг глаз отвечают за умственные проявления, около рта — за волю, другие отвечают за все остальные испытываемые чувства.

Острая боль при ударе локтя означает защемление локтевого нерва

Всем знакома ужасная, как будто бы пронзающая боль, когда ударяешься локтем. И это не ушиб косточки, как может показаться, это защемление локтевого нерва. Он находится между костной тканью и кожей, поэтому практически беззащитен и всю боль от удара принимает на себя. Как правило, болезненные ощущения проходят через несколько минут.

Людей с суперпамятью не существует

Наверняка при просмотре шоу, где люди демонстрируют феноменальную память, запоминая большое количество цифр, вы приходили в восторг и недоумение одновременно, а также задавались вопросом: как такое вообще возможно? Рекордсмены по запоминанию чего-либо утверждают, что они обычные люди, решившие просто натренировать свой мозг, используя различные техники. Алекс Маллен, трехкратный чемпион мира по памяти, признается, что у него не было каких-то природных способностей к запоминанию, он просто начал ежедневно тренировать память. А ученые полагают, что такая способность скрыта в каждом человеке.

Женская яйцеклетка — самая большая клетка в организме человека

А по иронии самая маленькая клетка — сперматозоид. Яйцеклетка в 600 раз превосходит его по размеру.

Внутренний будильник работает благодаря гормону

Наверное, каждому знакома ситуация, когда просыпаешься за несколько секунд до будильника. Особенно если беспокоишься, что проспишь. Оказывается, такому состоянию мы обязаны адренокортикотропному гормону, который является «естественным будильником». С его помощью организм пытается минимизировать стресс от пробуждения.