11 обычных привычек, которые незаметно вредят нашей внешности

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Задумайтесь, сколько действий в течение дня мы совершаем привычно и машинально. Но некоторые такие действия в прямом смысле забирают у нас красоту и здоровье. На первый взгляд, они не кажутся вредными, но их отрицательное воздействие накапливается день от дня. AdMe.ru решил проверить, что же мы часто делаем неправильно?

1. Трогаем лицо и сидим за компьютером, подперев рукой подбородок

Спорим, вы сейчас смотрите в монитор, сидя примерно в такой позе? Мы часто выбираем это положение в течение дня и не раз касаемся лица руками. Подпирание рукой подбородка постепенно смещает подъязычную кость, нарушается кровообращение. Последствия — второй подбородок, быстрое старение кожи. Прикосновения к лицу грязными руками может привести к проблемам с кожей, особенно если она склонна к акне и раздражениям. Да и черные точки появляются на лице не просто так, а герпес в 80 % случаев «цепляется» именно таким способом.

2. Закидываем ногу на ногу

Такая поза противопоказана тем, кто страдает от варикоза или склонен к нему. Кровоток нарушается и неприятности очень быстро вылезают наружу. «Отсроченные» же проблемы всех остальных — это боль в пояснице и даже половых органах. Причина — длительное неправильное положение позвоночника и давление на нижнюю часть спины. А оно нам надо?

3. Расчесываем волосы после душа

Расчесывание после мытья головы — одно из машинальных, привычных действий. Но очень вредное для волос. Дело в том, что мокрые волосы гораздо беззащитнее сухих, и расчесывание повреждает их. У волос не остается выхода — они становятся ломкими. Чтобы сберечь красоту, промокайте, а не трите волосы полотенцем, дайте им подсохнуть на воздухе и начинайте расчесывать с кончиков независимо от длины.

4. Смотрим сериалы запоем

«Еще одну серию и точно спать!» Ученые уже давно говорят об опасности «голубого света», который исходит от экранов телевизоров и мобильных устройств. Он проникает в глубокие слои кожи и активизирует свободные радикалы. А они выделяют фермент, который замедляет выработку коллагена. Последствия — раннее старение кожи, гиперпигментация. Дерматологи на полном серьезе говорят о плохом состоянии кожи «любителей сериалов» и даже советуют пользоваться кремом с УФ-фильтром, если приходится проводить много времени с гаджетами. Другие же утверждают, что синий свет совсем иного спектра и кремы не помогут. Выход пока один — минимизировать общение с электронными друзьями.

5. Не отлипаем от смартфона перед сном

Все тот же синий свет подавляет выработку мелатонина, а последствие — сбой режима сна и бодрствования. Мы можем не замечать того, что недосыпаем, но организм заметит — поверьте! Помимо «мелких» косметических проблем, бывают серьезно затронуты иммунная и эндокринная системы. Проверяем силу воли — убираем смартфон хотя бы за час до сна.

6. Наносим солнцезащитный крем только на лицо

Все красавицы уже усвоили, что кожу нужно защищать от солнца даже в городских условиях. Но вот наносить крем нужно не только на лицо, а и на зону декольте и руки. Чем старше мы становимся, тем вероятнее появление пигментных пятен от солнечной активности. И, конечно, стоит помнить об уходе за декольте и шеей наравне с лицом в вопросах увлажнения и питания.

7. Корректируем брови и сразу наносим макияж

Каждое движение пинцета — это микротравма и открытые ворота для инфекции. Стоит помнить об этом и не наносить макияж сразу после коррекции. Идеально — протереть кожу легким дезинфицирующим средством. Отсюда вытекает еще одно желательное действие: чистить и мыть кисти для макияжа регулярно, примерно раз в две недели. Риск занесения инфекции есть и от грязного пинцета. Его тоже периодически стоит дезинфицировать.

8. Маскируем кожный жир пудрой

Блестит Т-зона? Припудрим! Не стоит так делать, если вы не хотите, чтобы поры быстро засорялись, а прыщи появлялись. Сначала стоит удалить лишний жир салфетками для макияжа, а уже потом корректировать пудрой. Если мы не очищаем лицо перед новым нанесением пудры, вся грязь и жир остаются под новым слоем. Коже это не приносит ничего хорошего, только забитые поры, угри и раздражение.

9. Пользуемся скрабами

Столь любимые ароматные скрабы косметологи не очень жалуют. Злоупотребление средствами для отшелушивания приводит к лишнему выделению кожного сала, а кожа при этом остается обезвоженной. Хорошим решением будет заменить скрабы на пилинги с основой из молочной или гликолевой кислоты.

10. Жуем жвачку

Плохие новости для любителей пожевать жвачку. Челюсть все время принимает разные формы, и в конце концов могут измениться низ подбородка и сформироваться морщины в уголках рта, которые очень тяжело исправить. Об этом говорит известный дерматолог Джоэл Шлессингер (Joel Schlessinger) и предлагает заменить форму освежителя. Используйте полоски, леденцы, спреи для полости рта.

11. Принимаем горячий душ и ванну

Очень горячая ванна или душ — для кого-то лучшее средство расслабления. Но для кожи такие регулярные баньки не несут ничего хорошего. Они действуют на кожу подобно солнечному ожогу, нарушается естественный баланс. Отсюда раздражения, сухость, инфекции и зуд. Дерматологи советуют снижать температуру воды, уменьшать время нахождения в воде, не пренебрегать увлажняющими средствами после душа и выбирать максимально «мягкие» средства для душа: без запаха, парабенов, агрессивных частиц.