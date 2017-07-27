11 неожиданных признаков того, что вы обладаете уникальным телом

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У каждого человека есть свойственные только ему стороны характера, которые, если и встречаются среди остальных людей, то очень редко. Но наше тело тоже может обладать уникальными чертами. AdMe.ru расскажет об 11 исключительных навыках и особенностях человеческого организма. Читайте, а для тех, кто хочет научиться некоторым трюкам, мы приготовили бонус в конце статьи.

Гибкий язык

Для таких фокусов необходимы требуемая длина и тонус мышц языка. Кроме генетики на эти черты влияет окружающая среда. Так, особой гибкостью языка отличаются индейцы. Ученые считают, что на это влияют особенности индейской речи. Гибкость языка может быть разной, и на эту тему даже провели исследование. Так, свернуть язык в рулон смогли 63 % исследуемых, согнуть его пополам — 14 %, а вот сложить тройную трубочку получилось меньше чем у 1 %.

Подвижные уши

Сегодня шевелить одним ухом может примерно 22 % людей, а обоими ушами — не больше 18 %. Но так было не всегда, ведь наши предки могли проделывать этими органами весьма виртуозные штуки. Дело в том, что мышца, отвечающая за подвижность ушей, раньше была развита, но в процессе эволюции атрофировалась за ненадобностью.

Умение двигать пальцами ног по отдельности

Как бы вы ни старались, вы не сможете поочередно пошевелить каждым пальцем на ноге. Все потому, что отдельные мышцы имеют только большой палец и мизинец, остальные же контролируются одним набором мышц. Отдельно подвигать большим пальцем не сложно, а вот проделать это мизинцем может меньшинство. Кстати, мужчины, умеющие шевелить мизинцем отдельно от других пальцев, настолько придают значение личной свободе, что ученые не рекомендуют выходить за них замуж.

Возможность дотронуться языком до своего локтя

Считается, что таким умением обладает не больше 1 % людей на планете. Чтобы выполнить этот трюк, необходимо обладать более коротким предплечьем и длинным языком. Но даже при наличии этих особенностей необходима хорошая растяжка и очень сильное желание.

Диастема

Диастема — это промежуток между зубами, который встречается примерно у 20 % людей, и с точки зрения стоматологов является аномалией, требующей врачебного вмешательства. Но многие люди, в числе которых не одна знаменитость, считают эту особенность своей изюминкой.

Умение приподнимать одну бровь

Умение приподнимать только одну бровь зависит от того, насколько развит навык управления мышцами лица. Интересно, что эта способность с рождения часто достается человеку вместе с навыком двигать ушами. Ученые считают, что раньше люди могли свободно двигать бровями по отдельности, например, как сейчас это делают некоторые виды обезьян при виде опасности.

Ямочки на щеках

Ямочки на щеках, которые есть примерно у 25 % людей, — это дефект строения скуловой мышцы, которая отвечает за улыбку. У людей с этой особенностью небольшой пучок мышцы прирастает к щеке, и при улыбке спаянный с кожей участок затягивается внутрь. Особенно заметны ямочки при пухлых щеках, потому что жировая прослойка делает углубления более выраженными.

Отверстие над ушами

С небольшим отверстием над ухом рождается примерно 5 % населения нашей планеты. Интересно, что в США таких людей меньше одного процента, а вот в странах Азии эта особенность диагностируется примерно у 10 % новорожденных. Ученые не пришли к единому выводу о причинах появления и роли отверстия над ухом, но некоторые полагают, что дырочка является эволюционным рудиментом рыбьих жабр.

Палец автостопщика

Палец автостопщика — так называется явление, при котором верхняя фаланга большого пальца на руках может выгибаться на 90 градусов в обратную от ладони сторону. Гиперподвижность кончика пальца обеспечивает особый ген, который так и называют — ген подвижности большого пальца. Передается эта особенность людям по наследству и встречается примерно у 25 % людей.

Отсутствующее сухожилие

Соберите все пальцы руки и напрягите запястье. Если сухожилие с внутренней стороны не обозначилось — значит, вы принадлежите к тем 14 % людей, у которых нет длинной ладонной мышцы. Ее относят к рудиментарным частям тела, то есть к тем, чья необходимость в процессе эволюции отпала. Эксперты утверждают, что отсутствие этой части тела никак не влияет на силу захвата и другие функции руки.

Бугорок Дарвина

Заострение на ухе с наружной или внутренней стороны называют бугорком Дарвина. Ученый предположил, что выпуклость — следствие того, что уши у людей раньше были острыми. Считается, что обладатели этой особенности, которых не больше 10 %, способны различать высокочастотные звуки, лучше других чувствуют тональность голоса и могут четко слышать определенные звуки даже в шумных местах.

Обещанный бонус

Некоторые уникальные навыки можно развить в процессе тренировок. Конечно, суперспособностей вы не приобретете. Но удивить друзей у вас, безусловно, получится. А заодно и потренировать мышцы. Научиться приподнимать одну бровь можно тут.

Здесь есть инструкция, как шевелить ушами.

Попробовать лизнуть свой локоть можно, следуя этим советам.

Фокусам с языком можно научиться тут.