11 неожиданных признаков идеального мужчины с точки зрения науки

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Идеальный мужчина, тот самый, у которого тело медведя, мудрость старца и дух воина, существует лишь в статусах для социальных сетей. Ведь у каждой женщины есть свои особенные критерии привлекательности. Но ученые не оставляют попыток вывести формулу идеального мужчины. Мы в AdMe.ru собрали 11 факторов мужской привлекательности, обоснованных наукой. С некоторыми не поспоришь, но есть и весьма неожиданные выводы. Бонус в конце не только усилит впечатление от прочитанного, но и поднимет ваше настроение.

11. Густые брови и квадратный подбородок

Густые брови и квадратный подбородок относят к типичным признакам маскулинности. Именно таких мужчин выбирают женщины, когда речь идет о поиске партнера для длительных отношений. Надеемся, что это открытие ученых не приведет к тому, что красить брови станет модным не только среди прекрасного пола.

10. Борода

Чтобы определить, насколько растительность на лице увеличивает шансы мужчины в глазах женского пола, провели интересное исследование. Женщинам предложили оценить степень привлекательности парней со следующей «ситуацией» на лице: гладко выбритый, легкая небритость, густая щетина (появляется примерно на 10-й день) и борода. Больше всего участницам понравилась густая щетина, так как она ассоциируется со зрелостью и мужественностью.

9. Шрамы

Женщинам показывали фотографии мужчин со шрамами и без них, и большинство назвали более симпатичными тех, кто имел рубцы. При этом многие участницы предположили, что отметины имеют насильственный характер (на самом деле они в фотошопе были сделаны). То есть следы от бандитских пуль более привлекательны, чем отметина на память после падения с велосипеда.

8. Скромная улыбка

Мужчины, если хотите повысить свою сексуальную привлекательность, улыбайтесь скромнее. Намного лучше сработает выражение легкого стыда на вашем лице или немножко гордости. По мнению ученых, это объясняет наконец, почему девушек так тянет к плохим парням. Женщины, а вот вы улыбайтесь. Те же самые ученые доказали, что женская улыбка — мощное оружие, когда речь идет о захвате мужских сердец.

7. Возраст

Если женщине дать возможность выбора между симпатичным парнем и этим же парнем, но старше на несколько лет, она выберет второй вариант. Ведь с возрастом к мужчине приходит уверенность в себе, стабильность, независимость. Фертильность у сильного пола с годами почти не ослабевает (тут еще от образа жизни зависит), поэтому выбор более взрослого партнера не имеет никаких рисков. Ученые называют слабость женщин перед мужчинами постарше «эффектом Джорджа Клуни».

6. Бережливость

Продать дом, картины и кров и купить целое море цветов — невероятно красивый жест. Только, как оказалось, не все женщины его оценят. Прекрасный пол более благосклонен к мужчинам, которые умеют экономить, и вовсе не потому, что по идее у них больше сбережений. Просто бережливые люди производят впечатление тех, кому не чужд самоконтроль, что значительно усиливает их привлекательность.

5. Домашний питомец

«Если у мужчины есть домашний питомец, значит, он сможет в дальнейшем заботиться не только о себе, но обо мне и наших детях», — так, по мнению ученых, рассуждают женщины, когда видят мужчину с домашним животным. И именно поэтому многие дамы считают их более привлекательными. Хотя нам кажется, что наличие питомца в первую очередь указывает на то, что это просто очень хороший человек.

4. Одежда красного цвета

Кажется, вы это где-то слышали, но мы повторим. Научные умы доказали, что мужчина, одетый в красное, более интересен женщинам. Кстати, это правило работает в обоих направлениях: прекрасный пол тоже значительно увеличивает свои шансы, когда выбирает одежду красного цвета.

3. Игра на музыкальном инструменте

Еще один познавательный эксперимент. Один и тот же мужчина просил номер телефона у разных женщин, к которым подходил с гитарой, с пустыми руками или со спортивной сумкой. Среди тех, к кому подошел парень с гитарой, более 35 % без проблем поделились номером телефона. Из женщин, увидевших молодого человека с пустыми руками, положительно ответили 14 %. Парню со спортивной сумкой номер телефона дали только 9 %. Интересно, каковы бы были результаты, если бы мужчина подходил с баяном?

2. Запах тела после чеснока

В это, конечно, верится с трудом, но вот вам факты. Мужчин разделили на 2 группы: первая съела хлеб с сыром, вторая — такой же хлеб-сыр, но еще и 12 граммов чеснока. Затем им дали хлопковые подушечки и наказали носить их под мышками целый день, не пользуясь дезодорантом. Потом эти подушечки, как вы догадались уже, понюхали женщины, после чего вынесли следующий вердикт: запах от «чесночной» подушечки показался им более привлекательным.

1. Чувство юмора

В одном баре за столиком сидели несколько подсадных парней, за другим столиком — обычная девушка. Парень рассказывал анекдот, затем шел к девушке просить номер телефона. Затем дожидались другую девушку, снова анекдот, но на этот раз за номером шел не рассказчик, а слушатель. И так 60 раз. В результате больше всего номеров телефона собрали те мужчины, которые рассказывали анекдот. Девушки отвечали согласием, потому что молодые люди казались им привлекательными и даже интеллигентными. Мы безоговорочно согласились с результатами этого эксперимента. А вы?

Бонус: Так выглядит идеальный мужчина с точки зрения ученых

Несколько лет назад ученые выяснили, что идеальный мужчина должен обладать носом Брэда Питта, глазами Брэдли Купера и прической Джорджа Клуни. Мы «доработали» образ, добавив остальные «аксессуары» настоящего укротителя женских сердец. Получился весьма фактурный экземпляр, чем-то похожий на симпатичного соседа, который иногда устраивает громкие посиделки на своей кухне. Ведь выйти в бар ему не позволяет бережливость. И легкий запах чеснока.