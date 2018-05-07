11 неожиданных изменений, которые произойдут с вами, если принимать рыбий жир каждый день

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По данным ВОЗ, около трети всех случаев смерти в мире приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы. Вместе с тем жители Крайнего Севера в большинстве своем даже не слышали про проблемы с сердцем. Секрет кроется в знакомом каждому с детства продукте — рыбьем жире, источнике незаменимых жирных кислот омега-3 и омега-6, которые и сохраняют наше сердце и сосуды здоровыми.

AdMe.ru решил узнать больше о нашем теле и обнаружил несколько удивительных эффектов, которые происходят с ним при регулярном приеме рыбьего жира.

1. Снизится риск заболеваний сердца

Перечисление полезных свойств рыбьего жира всегда начинается с его положительного влияния на уровень холестерина в организме — уменьшается количество «вредного» холестерина. Жирные кислоты омега-3 и омега-6, содержащиеся в рыбьем жире, снижают риск заболеваний сердца за счет снижения уровня триглицеридов, замедляют образование налета на стенках артерий и понижают уровень артериального давления.

2. Мышление станет более гибким и быстрым

Входящая в состав омега-3 докозагексаеновая кислота сохраняет здоровье клеточных мембран и помогает нервным клеткам лучше взаимодействовать друг с другом, что позволяет использовать добавки в виде рыбьего жира даже для профилактики мягких форм болезни Альцгеймера. Многочисленные исследования также продемонстрировали, что рыбий жир стимулирует мозговую активность, помогает улучшить время реакции, высшие мозговые функции и скорость принятия решений.

3. Улучшится иммунитет

Во многих странах полиненасыщенные жирные кислоты добавляют в обычные продукты питания — например в масло или маргарин. Дело в том, что дополнительный источник омега-3, содержащейся в рыбном жире, способствует выработке простагландинов, которые, в свою очередь, повышают иммунитет и помогают организму справляться с инфекциями.

4. Возрастет выносливость

Майкл Хатчинсон в своей книге «Быстрее: Одержимость, наука и удача, стоящие за быстрейшими велосипедистами мира» пишет, что единственное, в чем он на 100 % уверен, — это в том, что жирные кислоты, омега-3 или рыбий жир действительно работают. Ученые подтверждают: после регулярного приема указанных добавок организм начинает активнее использовать жир в качестве энергии во время продолжительных тренировок, экономя запасы гликогена для наиболее интенсивных упражнений. В сумме это повышает время, в течение которого атлет способен находиться под нагрузкой.

5. Снизится риск заболеваний опорно-двигательной системы

Еще в середине прошлого века было замечено, что люди, которые живут у моря и питаются рыбой, реже страдают от болей в суставах. Связано это с потребностью суставов в жирах: без них суставные ткани теряют эластичность, что в итоге приводит к их травмам и разрывам. И если для лечения артрита рыбий жир будет малоэффективен, то в вопросе профилактики он доказал свою полезность.

6. Будете быстрее восстанавливаться после тренировок

В ходе исследований, в которых участники оценивали эффект от употребления омега-3-кислот, было отмечено снижение воспалительных процессов и уменьшение мышечных болей после тяжелых тренировок. Последующие опыты на мышах обнаружили способность полиненасыщенных жирных кислот защищать нервные клетки от травм и препятствовать их гибели. Все это говорит о том, что регулярный прием рыбьего жира не сделает из вас супермена, но определенно поможет тренироваться чаще и с большей интенсивностью.

7. Станет проще переносить стрессы

Лучше переносить нагрузки и справляться со стрессами поможет способность полиненасыщенных кислот повышать выработку серотонина — гормона, отвечающего за хорошее настроение в организме. В некоторых случаях рыбий жир даже выписывают детям, страдающим гиперактивностью и дефицитом внимания. Согласно другим данным, рыбий жир способен положительно влиять на состояние больных шизофренией и другими психозами.

8. Снизится глазное давление

При глаукоме врачи могут выписать рыбий жир. Дело в том, что входящие в его состав жирные кислоты нормализуют отток глазной жидкости, что помогает снизить глазное давление. Вряд ли рыбий жир можно воспринимать как полноценное лекарство, тем не менее многие исследователи отмечают пользу приема дополнительных источников омега-3 в качестве профилактики и лечения заболеваний глаз.

9. Получите дополнительный источник витаминов и минералов

Нерафинированный рыбий жир, помимо прочего, содержит в себе целый комплекс витаминов и минералов. Их содержание может варьироваться от сорта рыбы, степени рафинирования и многих других факторов, из-за чего нельзя рассматривать эту добавку как полноценный витаминный комплекс. Тем не менее рыбий жир как дополнительный источник витамина А поможет устранить ломкость волос, а витамин D нам необходим для транспортировки кальция и фосфора. Исторически применение рыбьего жира связано именно с борьбой с недостатком витамина D — его давали детям для предотвращения рахита.

10. Кожа приобретет здоровый вид

Влияние рыбьего жира на кожу связано со способностью омега-3-кислот сохранять коллаген — эластичную основу нашей кожи, отвечающую за упругость и отсутствие морщин. Возраст и постоянные стрессы снижают его количество, из-за чего кожа становится сухой и дряблой. Дополнительный источник полиненасыщенных жирных кислот поможет и в борьбе с акне. Среди всех жирных кислот именно омега-3 обладает наиболее сильным иммуномодулирующим действием, что ускоряет заживление и снимает хроническое воспаление.

11. Станет проще придерживаться диеты

В ходе исследований было обнаружено, что регулярный прием рыбьего жира подавляет аппетит и формирует ощущение сытости после еды. Также некоторые ученые считают, что дополнительный источник омега-3 увеличивает способность организма к расщеплению жиров путем их окисления. Таким образом, организм вместо хранения будет использовать их в качестве источника энергии для повседневной активности. Главное в приеме рыбьего жира на диете — не забывать про его калорийность.

Бонус: какой рыбий жир выбрать

В первую очередь при выборе рыбьего жира нужно обращать внимание на то, из чего он изготовлен. Как правило, его добывают из печени трески — это самый простой и дешевый способ. Но не лучший. Печень — орган детоксикационный, в процессе жизнедеятельности в нем накапливаются токсины и вредные метаболиты. Куда более ценен и полезен рыбий жир, добытый непосредственно из мяса, то есть из мышечной ткани рыб. Причем лучше всего, если это рыбы ценных пород (например лосось и другая красная рыба).

Чтобы получить результат и не навредить организму, нужно знать, как правильно принимать рыбий жир. Прежде всего стоит понимать цель такого приема и ознакомиться с противопоказаниями. Также нелишним будет изучить инструкцию и проконсультироваться с врачом.

От приема рыбьего жира стоит воздержаться в случае аллергической реакции на рыбу, болезни щитовидной железы, почек, ЖКТ, мочевыводящей системы, повышенном уровне холестерина в крови. Также не рекомендуется принимать добавку во время беременности и лактации.

аллергической реакции на рыбу, болезни щитовидной железы, почек, ЖКТ, мочевыводящей системы, повышенном уровне холестерина в крови. Также не рекомендуется принимать добавку во время беременности и лактации. Для укрепления иммунитета и профилактики заболеваний достаточно принимать добавку в течение 1-3 месяцев в конце осени или зимой. В случае тяжелых физических нагрузок или диеты дозировку можно увеличить. Оптимальное время для приема — вместе с едой или сразу после трапезы.