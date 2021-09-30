11 неожиданных фактов, способных круто перевернуть ваше восприятие времени

Некоторые события оставляют такой глубокий след в истории и культуре, что становятся своеобразными маркерами эпохи. Одни кажутся нам совсем свежими, а другие — очень далекими. Но если взглянуть на них в другом ракурсе и сравнить друг с другом, можно прийти к открытиям, которые перевернут наше восприятие времени.

Мы в AdMe.ru любим узнавать что-то новое, особенно если находим его в давно изученных явлениях.

Последняя книга о приключениях Гарри Поттера вышла в год появления iPhone

В 2007 году фанаты истории о мальчике, который выжил, с нетерпением ждали публикации финальной книги «Гарри Поттер и дары смерти». В тот же год Стив Джобс произвел технологический фурор, презентовав первую модель iPhone.

Между первым полетом человека на самолете и на космической ракете прошло всего 58 лет

В 1903 году Братья Райт осуществили первый в истории полет на самолете с двигателем внутреннего сгорания. Не прошло и 60 лет, как в космос поднялась первая запущенная человеком ракета, на борту которой находился Юрий Гагарин.

Между созданием интернета и появлением Facebook прошло 35 лет

В 1969 году ученые создали сеть ARPANET, которая работала по принципам современного интернета. А всего спустя 35 лет Марк Цукерберг основал крупнейшую в истории социальную сеть.

Между показом первого фильма и премьерой «Аватара» в 3D прошло 114 лет

Знаменитое «Прибытие поезда» братьев Люмьер было продемонстрировано зрителям в 1895 году и произвело огромное впечатление на всех, кто присутствовал на показе. Спустя 114 лет Джеймс Кэмерон представил миру «Аватар», который был снят с применением 3D-технологий и стал самым кассовым фильмом своего времени, удерживая эту позицию на протяжении 10 лет.

Оксфордский университет возник раньше, чем появилась Ацтекская империя

Точная дата основания одного из старейших учебных заведений мира неизвестна. Но ученые обнаружили, что в 1096 году в Оксфорде уже проводилось обучение студентов. Ацтеки основали империю на территории современной Мексики на 332 года позже, а точнее в 1428 году.

Сначала изобрели паровоз, а потом велосипед

Первый локомотив, передвигающийся по рельсам, был создан в 1802 году Ричардом Тревитиком. А вот первый велосипед, наиболее близкий по своей конструкции к современным моделям, появился только в 1885 году.

Эйфелева башня и картина «Звездная ночь» появились в один год

Эйфелева башня была построена в 1889 году. Изначально она задумывалась как временное сооружение, служившее аркой парижской Всемирной выставки. Никто тогда и представить не мог, что она станет одним из самых узнаваемых архитектурных символов. В том же 1889 году нидерландский художник Винсент Ван Гог, глядя на ночное небо из окна своей спальни, написал одну из известнейших в мире картин.

Кристофер Ли родился во времена Османской империи

Прославленный британский актер Кристофер Ли, хорошо известный нам по роли Сарумана Белого, родился 27 мая 1922 года. На момент его рождения Османская империя еще существовала. Ее упразднили спустя 5 месяцев.

Гарвард уже открылся, а про Ньютона и его законы еще не знали

Престижный Гарвардский университет является старейшим высшим учебным заведением Америки. Он был основан 8 сентября 1636 года. Один из наиболее известных в мире ученых Исаак Ньютон родился только спустя 6 лет после основания вуза.

Чарли Чаплин и Эминем — современники

Маршалл Брюс Мэтерс III, известный нам под псевдонимом Эминем, родился в 1972 году. В тот же год один из самых известных актеров всех времен Чарли Чаплин получил свою вторую статуэтку «Оскар».

Люди, появившиеся на свет 31 декабря 2000 года и 1 января 2001 года, рождены в разных тысячелетиях

Последний день 2000 года стал завершением ХХ века и второго тысячелетия нашей эры. А первое января 2001 года распахнуло нам двери в XXI век и новое, третье тысячелетие. Дети, появившиеся на свет в последние минуты уходящего года и первые минуты наступившего, оказались рожденными не только в разных веках, но и в разных тысячелетиях.