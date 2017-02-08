10 научных загадок, которым нет объяснения

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Казалось бы, наш мир изучен вдоль и поперек и у н ауки уж точно найдется ответ на любой интересующий нас вопрос. Однако как бы не так. До сих пор существует множество загадочных вещей и явлений, которые не имеют рационального объяснения. AdMe.ru собрал для вас 10 вопросов, ответить на которые ученые не в состоянии.

Кошачье мурлыканье

Всем известно, что кошки всегда мурлыкают, когда им хорошо. Однако как они это делают, никто не знает. В горле кошек нет никакого специального органа, чтобы издавать подобные звуки. Интересно, что во время мурлыканья нельзя прослушать сердце или легкие кошек, а само мурлыканье непрерывно, на вдохе и выдохе. Ученые считают, что кошки используют голосовые связки, чтобы издавать вибрирующие звуки, которые мы слышим как мурлыканье. Также в ходе исследований выяснилось, что частота мурлыканья находится в диапазоне, необходимом для ускорения регенерации и заживления ран. Поэтому ваша кошка, вероятно, отличный врач.

Появление видов из ниоткуда

Над этой загадкой ученые бьются уже много лет. Дело в том, что многие виды животных и растений на нашей планете просто появились из ниоткуда. У них не было предков, из которых они могли эволюционировать, и это ставит науку в тупик. Так было, например, с земноводными: точно не известен тот этап, на котором рыбы дали жизнь земноводным. А самые первые сухопутные появились уже с развитыми конечностями и хорошо выраженной головой. Причем сразу десятки различных видов. Потом, уже после предполагаемого катаклизма (примерно 65 млн лет назад), который привел к вымиранию динозавров, появляются сразу несколько различных групп млекопитающих .

Магнитный компас в коровах

Вероятно, вы даже не задумывались об этом. В общем-то и никто не задумывался до появления Google Earth. Именно это сервис позволил изучить тысячи снимков пасущихся коров (не спрашивайте, зачем) и обнаружить одну странную закономерность. Все коровы, когда едят или пьют, всегда поворачивают голову строго на север или на юг. Причем это наблюдается на всех континентах, независимо от особенностей местности, погоды и других факторов.

Из чего сделана темная материя?

Около 27 % всей Вселенной составляет темная материя. Это такая штука, которая не испускает электромагнитного излучения и напрямую не взаимодействует с ним. То есть темная материя не испускает свет вообще. Это свойство делает невозможным ее прямое наблюдение. Первые теории о темной материи появились примерно 60 лет назад, но ученые до сих пор не могут представить прямые доказательства ее существования, хотя все указывает на то, что она есть.

Сколько планет в нашей Солнечной системе?

С тех пор как ученые официально исключили Плутон из клуба планет, считается, что в нашей Солнечной системе их осталось 8. Но как бы не так. Большая часть нашей Солнечной системы до сих пор не изведана. Область между Меркурием и Солнцем слишком яркая, а область за Ураном слишком темная. Кстати, прямо на задворках нашей Солнечной системы, за Плутоном, находится так называемый пояс Койпера, который состоит из ледяных объектов. Там ученые каждый день открывают сотни тысяч объектов, по размерам таких же, как Плутон, а то и больше. Кстати, они заметили большой разрыв в поясе Койпера. Это говорит о том, что там находится еще одна планета размером с Землю или Марс , притянувшая к себе все эти камни вокруг. Так что ученым еще много раз придется переписывать учебники, чтобы объяснить, сколько же планет в нашей Солнечной системе.

Почему люди делятся на левшей и правшей?

Ученые хорошо изучили то, почему большинство людей используют правую руку чаще, чем левую. Однако они так и не могут понять, какие механизмы при этом работают. Считается, что большинство (от 70 до 95 %) — правши, меньшинство (от 5 до 30 %) — левши. И есть еще процент амбидекстров, у которых обе руки развиты в равной степени. Хотя ученые и тут расходятся во мнении. Доказано, что на леворукость и праворукость влияют гены, но точный «ген левши» пока не выявлен. Также существуют доказательства, что окружение также может влиять на выбор доминирующей руки. Так, например, учителя переучивали детей пользоваться чаще не левой рукой, а правой.

Вымирание мегафауны

Общее название гигантским животным, которые когда-то ходили по Земле, — мегафауна. Мегафауна исчезла примерно 10 тыс. лет назад. И ученые не смогли выяснить, почему. Некоторые считают, что мегафауна вымерла из-за изменения климата, но весомых доказательств тому мало. Другая теория — что им попросту не стало хватать пищи. Однако тут тоже не все так просто. Ученые на Аляске иногда находят отлично сохранившихся мамонтов, в желудках и даже во рту которых была найдена непереваренная зелень. Это говорит о том, что животные погибли буквально за обеденным столом, причем все разом. Почему это произошло, ученым не известно.

Почему нам снятся сновидения

Некоторые люди считают, что сны — просто случайные образы и мозговые импульсы, в то время как другие уверены, что они несут глубокий смысл, это подсознательные желания, проблемы и переживания. Но так или иначе, точного ответа вам никто не даст. Даже такие техники, как гипноз и осознанные сновидения, не дают ответа. Изучением снов занимается специальная наука — онейрология . Ученые в этой области единогласны в том, что сны символизируют что-то скрытое глубоко в психике людей, хотя что именно — никто не может сказать.

Космический рев

В 2006 году при попытке изучить юные звезды ученые столкнулись с проблемой: непонятный, загадочный шум, который мешал исследованию. Исследователи так и не поняли, что его создает. Конечно, звук не может путешествовать через космос, однако могут радиоволны, но откуда? Что их издает? Сумели выяснить только то, что эти волны не принадлежат звездам или другим космическим образованиям и явлениям, известным человеку.

Почему у нас разные группы крови?

Да, наука знает о группах крови многое, но не меньше вопросов до сих пор остается без ответа. Например, мы до сих пор понятия не имеем, почему они разные и зачем это нужно с точки зрения эволюции. Группы крови различаются по антигенам в клетках крови, эти антигены представляют собой сигналы антител , которые разрушают чужие клетки в организме. Ученые не знают, почему эти антигены разные. Есть предположение, что они имеют какое-то отношение к заболеваниям и иммунитету . Например, выяснилось, что люди с третьей группой крови более восприимчивы к кишечной палочке, а с нулевой имеют почти полный иммунитет к одной из форм малярии.