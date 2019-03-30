11 научных способов замедлить старение и стать долгожителем

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Старость — кто-то от этого слова впадает в депрессию, кто-то предпочитает не думать о ней, а ученые решили найти способ избавиться от этого неизбежного этапа в жизни каждого человека. В этой статье мы рассмотрим, до чего дошла наука и технологии и можно ли уже сегодня победить или хотя бы отсрочить этот естественный для организма процесс.

Мы в AdMe.ru хотим дать небольшой спойлер: ученые все-таки сделали прорыв.

1. Образ жизни

Каждый день мы слышим о пользе физических упражнений, правильного питания и отсутствия вредных привычек. Это не слухи — в 2018 году было доказано, что все эти действия в совокупности могут добавить вам более 10 лет жизни. Исследование, которое длилось 34 года, показало, что если отказаться от курения, сохранять индекс массы тела от 18,5 до 24,9 кг/м², выполнять упражнения хотя бы по 30 минут в день, ограничить употребление алкоголя и соблюдать правильную диету, то мужчины могут увеличить продолжительность жизни на 12 лет, женщины — на 14.

2. Питание

Диета теперь не просто увлечение. Ученые неоднократно доказывали, что сокращение потребления калорий может замедлить старение и снизить риск возникновения возрастных заболеваний. Но это не значит, что вы не сможете съесть свой любимый торт из-за ограничений. Проведенное в 2018 году исследование показало, что выбор времени приема и количества пищи может иметь антивозрастной эффект и снизить риск возникновения таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, диабет, рак и деменция. Основное правило такого питания — интервальное голодание.

3. Психическое здоровье

Психические расстройства, включая злоупотребление психоактивными веществами, могут также ускорить старение. В исследовании, опубликованном в августе прошлого года, было рассмотрено более 62 тыс. сканирований головного мозга людей в возрасте от 9 месяцев до 105 лет. Группа исследователей, в которую вошли ученые из Google и Университета Джона Хопкинса, обнаружила, что преждевременное старение наступает по причине: шизофрении — в среднем на 4 года раньше;

злоупотребления каннабисом — на 2,8 года;

биполярного расстройства — на 1,6 года;

синдрома дефицита внимания и гиперактивности — на 1,4 года;

злоупотребления алкоголем — 0,6 года. Кстати, депрессия не была связана с ускоренным старением.

4. Переливание крови от слабоумия

В ходе эксперимента, которому позавидовал бы сам граф Дракула, было обнаружено, что переливание крови молодых мышей старым стимулировало выработку нейронов и стволовых клеток в мозге последних и полностью изменяло эффекты старения. Несмотря на неоднозначные результаты и противоречивый стартап под названием «Амброзия» (пациенты могут заплатить $ 8 000 за плазму крови более молодых людей), было запущено клиническое исследование. Результаты были удивительными: биомаркеры пожилых людей, у которых есть болезнь Альцгеймера и проблемы с сердцем, показали улучшения. Но, к сожалению, у некоторых пациентов эффект оказался недолговечным.

5. Трансгены

За последние несколько лет исследователи добились значительных успехов в лечении и профилактике заболеваний организма, удаляя стареющие клетки или те, которые перестали делиться, но еще не отмерли. Эти эксперименты были проведены на мышах с использованием трансгенов. В прошлом году впервые 2 отдельные группы исследователей смогли использовать трансгены для предотвращения нейродегенерации. В результате исследований ученые из Клиники Мэйо научились удалять стареющие клетки мозга при болезни Альцгеймера, предотвращая его дегенерацию. Также еще одна лаборатория использовала трансгены для уничтожения стареющих клеток в мозге мышей, подвергшихся воздействию гербицида, который, как известно, вызывает симптомы паркинсонизма у людей, а также у мышей. Такая терапия предотвратила начало этой болезни.

6. Печать тканей с капиллярами на 3D-принтере

В июне 2018 года компания Prellis Biologics объявила, что может печатать человеческие ткани с жизнеспособными капиллярами, которые можно использовать для трансплантации. Это поможет напечатать жизнеспособные органы, максимально приближенные к реальным, которые потеряли свою функциональность для человека, деформировались или «износились» с возрастом. Сегодня существует глобальная нехватка органов для трансплантации, что и является одной из ведущих причин смерти в некоторых странах.

7. Сглаживание морщин на внутренних органах

Мы склонны беспокоиться о морщинах на коже, поскольку стареем. Но есть проблемы и посерьезнее — морщины на внутренних органах. В 2018 году исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии обнаружили, что многие эффекты старения, такие как ожирение печени, могут быть результатом сморщивания клеточных ядер, что препятствует нормальному функционированию ДНК. Согласно их исследованиям, вирусы могут быть модифицированы для переноса и доставки в клетки ламина — белка, который может сгладить ядерные мембраны и омолодить орган.

8. Стволовые клетки для лечения рака и диабета

Исследователи могут управлять заданным набором стволовых клеток в контролируемых условиях и стимулировать их распределение в нужные органы. После они могут использоваться для регенерации клеток или тканей, которые потеряли функцию из-за старения. Один из стартапов, запущенный в 2018 году, занимается разработкой этого вида терапии с использованием стволовых клеток плаценты для лечения всего: от рака до болезни Крона и диабетической невропатии.

9. Биомаркер старения

Стив Хорват, эксперт по биоинформатике, долгое время работал над созданием надежной характеристики биологического возраста. В прошлом году Хорват и группа других исследователей разработали новый биомаркер старения, который они называют DNAm PhenoAge, который намного превосходит предыдущие маркеры в своей способности прогнозировать различные результаты старения, включая смертность от всех причин: рак, болезнь Альцгеймера. Биомаркер был разработан с использованием данных из цельной крови, но коррелирует с возрастом в каждой ткани и каждой клетке.

10. Мутация генов

Вы задумывались, почему у млекопитающих такой широкий диапазон продолжительности жизни? Исследователи из Испании и Великобритании попытались изучить этот вопрос. Используя метод биоинформатики, они связали определенные наборы генов с видами приматов, которые являются долгожителями. В ходе исследования им удалось выявить 25 мутаций генов, участвующих в заживлении ран, свертывании крови и лечении сердечно-сосудистых заболеваниях. И теперь намерены использовать результаты для изучения процессов старения у человека.

11. Удаление стареющих клеток

Группа исследователей из Клиники Мэйо установила, что лечение мышей сенолитическими препаратами, которые избирательно удаляют стареющие клетки (нормальные клетки, которые прекращают делиться и расти), может предотвратить повреждение клеток, восстановить физическую функцию, а у мышей с естественным старением — продлить продолжительность их жизни. Между тем компания Unity Biotechnology в прошлом году запустила первые клинические испытания на людях для проверки сенолитической терапии. Целью их исследования является лечение остеоартрита коленного сустава — заболевания, которое тесно связано с клеточным старением в суставах.

Хотели бы вы жить вечно? А готовы ли пойти на подобные «ухищрения» науки ради этого?