11 мифов о сахаре. Так ли он опасен на самом деле?

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«От конфет зубы выпадут», «будешь есть пирожные — растолстеешь», «сладкий чай — путь к диабету», «сахар — белая смерть». Сколько ужасов мы с детства знаем об этом вкусном ингредиенте любимых лакомств! Но так ли правдивы пугающие утверждения? Может, большая часть из них — это всего лишь мифы?

AdMe.ru поможет всем любителям сладкого разобраться, действительно ли, чтобы быть здоровым, необходимо отказаться от конфет, пирожных и сладкого чая.

Миф № 1. Сладости — основная причина лишнего веса

Отказ от сладкого является основой большинства диет, и поэтому кажется, что каждый кусочек торта, конфета или чашка сладкого чая непременно превратится в жировую складку и лишний килограмм. Но исследования доказали, что на набор веса влияет не употребление сахара и продуктов на его основе, а превышение дневной нормы калорий, необходимых нашему организму. И хотя сладкая пища более калорийна, сахар не является прямой причиной ожирения.

Миф № 2. Сладости разрушают зубы

Кариес может вызвать не только сахар, а любая пища, которая в течение долгого времени находится на зубах. Кариес возникает от сложных углеводов, процесс переваривания которых начинается уже в полости рта. Поэтому рекомендуется после приема пищи полоскать рот и регулярно чистить зубы.

Миф № 3. Сахар — главная причина диабета

В настоящее время ученые выяснили, что основными причинами диабета являются увеличение процента жира вокруг жизненно важных органов, недостаточная физическая активность и генетическая предрасположенность. Сахар способствует накоплению жира в организме, но не больше, чем другие быстрые углеводы, такие как белая мука, многие соусы, алкоголь и даже бананы, виноград и арбузы.

Миф № 4. Сахар способствует росту раковых опухолей

Сахар, поступающий в организм, превращается в энергию, а большое количество энергии и глюкозы способствует росту раковых клеток. Но отказ от сладкого не поможет замедлить распространение рака: опухоль найдет доступ к глюкозе в любом случае.

Миф № 5. Сахар вызывает привыкание, как наркотик

В настоящее время научные данные не подтверждают факта существования пищевой зависимости человеческого организма от какого-либо продукта питания. Сахар и сахароза не вызывают у человека физического привыкания и не могут действовать как наркотик.

Миф № 6. Сахарозаменители полезнее сахара

Сахарозаменители обычно употребляют те, кому сахар не рекомендован по медицинским показаниям. Но и многие здоровые люди считают, что заменять сахар искусственными добавками и подсластителями для организма полезней. На самом деле доказано, что синтетические сахарозаменители негативно влияют на здоровье: они не повышают уровень глюкозы в крови, а воздействуют только на вкусовые рецепторы, поэтому провоцируют переедание, способствуя набору веса. А сахарозаменители на основе натуральных компонентов практически не отличаются от сахара по калорийности.

Миф № 7. Сладкое лучше употреблять в первой половине дня

Существует теория, что продукты, содержащие сахар, лучше есть утром, так как во второй половине дня углеводы повышают уровень сахара в крови, и организму требуется больше времени, чтобы стабилизироваться. Но на самом деле любая пища приводит к повышению уровня сахара в крови, и нет доказательств, что углеводы наиболее активны в какой-то определенный период времени.

Миф № 8. Сладкое оказывает влияние на детскую психику

Миф о том, что сахар делает детей гиперактивными, глубоко укоренился в сознании некоторых родителей. Но многочисленные исследования не подтвердили, что сахар может как-то влиять на поведение детей и их активность.

Миф № 9. Сахар из сладостей отличается от сахара из фруктов и овощей

Сладкие плоды и ягоды содержат точно такой же сахар, какой составляет рафинад. Правда, концентрация его меньше и усваивается он быстрее, а вместе с сахаром в организм поступают необходимые минералы и витамины. Поэтому пирожному все же лучше предпочесть банан.

Миф № 10. Большая часть сахара поступает в организм со сладостями

Чтобы ограничить потребление сахара, недостаточно просто отказаться от сладкого. Сахар содержится практически везде, он является неотъемлемой частью большинства продуктов: хлеб, консервы, сыры, колбасы, овощи, фрукты, ягоды, соусы, соки, йогурты, алкоголь.

Миф № 11. Полный отказ от сахара — залог здоровья

Сахар является основным источником глюкозы, необходимой нашему организму, чтобы вырабатывать энергию. И чтобы избежать физического ослабления и снижения мозговой активности при отказе от сахара, необходимо заменить его другими продуктами, содержащими углеводы. Но даже при самых строгих диетах врачи не советуют полностью исключать сахар из рациона. Рекомендуемая суточная норма сахара — не более 15 % от общего количества углеводов (это примерно 50–60 г).

Хорошая новость для сладкоежек — сахар сам по себе не опасен, и желание побаловать себя шоколадкой, кусочком тортика или сладким капучино не отразится фатально на вашем здоровье. Но лишь в том случае, если тортика будет именно кусочек, а шоколадка одна. Если знать меру, можно «подслащивать» себе жизнь безбоязненно.

А как вы относитесь к этому продукту? Соблюдаете ли вы норму потребления сахара или считаете, что сладости слишком привлекательны, чтобы ограничивать себя в них?