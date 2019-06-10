11 любопытных фактов о мужчинах, которые неизвестны даже им самим

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Вопреки распространенному убеждению, мужчины тоже склонны переживать из-за своей внешности. Еще в 2004 году психолог Стейси Данн обнаружила, что когда мужчинам показывали изображение случайной мускулистой фигуры, близкой к идеалу, то они мрачнели и становились злее. А опрос 2014 года показал, что 63 % парней считают, что им нужно похудеть.

AdMe.ru подготовил еще несколько занимательных фактов о сильном поле. Из них вы узнаете, из-за чего некоторые мужчины склонны вести себя эгоистично и почему при температуре 37 ° они становятся беспомощными как младенцы.

1. Тестостерон не делает мужчин агрессивнее

Большая часть исследований, которые выявляют связь между повышенным уровнем тестостерона в крови и агрессией, проводилась на животных или заключенных. Когда же очень высокие дозы этого гормона вводились обычным мужчинам, это никак не сказывалось на их поведении. На самом деле тестостерон не влияет на агрессивность мужчины напрямую, а лишь делает его более чувствительным к своему статусу. Это было доказано в ходе эксперимента, когда исследователи объявили всем участникам статус их партнеров, а затем выдали немного денег и предложили сыграть в экономическую игру. Мужчины могли либо отдать всю полученную сумму партнеру, либо ничего не отдавать ему, либо поделиться частью монет. В результате мужчины с более значительным положением и высоким уровнем тестостерона в крови вели себя как традиционные агрессоры, забирая себе большую часть «добычи». Но если статус игрока был ниже, чем у его партнера, то, несмотря на высокий уровень тестостерона в крови, он брал себе меньшую долю.

2. Мужчины, которые целуют своих жен перед уходом на работу, больше зарабатывают

Согласно исследованию профессора Кильского университета, мужчины, которые целуют своих избранниц по утрам, живут в среднем на 5 лет дольше, реже попадают в автомобильные аварии и зарабатывают больше на 20-35 %. Кроме того, у них больше шансов занять руководящую должность. У такого эффекта есть две причины: с одной стороны, поцелуи способствуют выбросу эндорфинов и дофамина — гормонов удовольствия, а с другой, показывают, что в отношениях все хорошо, и настраивают на позитивный лад. Что, в свою очередь, благоприятным образом сказывается на самочувствии и работоспособности мужчины.

3. В бороде мужчин больше бактерий, чем в шерсти собак

Исследователи из швейцарской клиники Hirslanden выяснили, что в бороде мужчин содержится больше микробов, чем в шерсти собак. У некоторых представителей сильного пола даже были выявлены бактерии, которые представляют серьезную опасность для здоровья человека. Впрочем, некоторые из мужчин выступили против этого исследования, заявив, что считают его вызванным погонофобией — страхом перед бородой.

4. Представителям сильного пола не стоит увлекаться джакузи и горячими ваннами

Перегревание половых органов даже на 2-4 ° может повредить репродуктивной системе мужчины. Если ноутбук даже немного нагревается или подключен к Wi-Fi, представителям сильного пола не стоит класть его себе на колени. А если есть проблемы с зачатием, то не стоит носить узкие брюки и проводить много времени в сауне или джакузи, это приятное времяпрепровождение лучше оставить женскому полу.

5. Обувь на высоких каблуках изначально носили мужчины

Еще в Х веке персы носили обувь на каблуках, чтобы лучше держаться в стременах. Она позволяла им устоять в седле и стрелять из лука. В начале XVII века шах Аббас I посетил несколько стран Европы и привез моду на каблуки. Мужчины-аристократы с удовольствием стали носить неудобную, но богато украшенную обувь, которая подчеркивала их статус. Высота каблука зависела от положения особы. От мужчин моду на высокие каблуки переняли и женщины. А в эпоху Просвещения мужчины перестали носить украшения, яркие одежды и каблуки, поскольку это могло показать расточительство и непрактичность владельца, свойственные лишь «легкомысленным» женщинам.

6. Мозг мужчин вознаграждает их за проявление эгоизма

Мозг женщины выбрасывает дофамин, если она проявляет щедрость или альтруизм. А если женщина жадничает, в ее мозгу включаются участки, ответственные за неудовольствие. Мужской мозг реагирует прямо противоположным образом, поощряя сильную половину человечества проявлять эгоизм. Так что если ваш избранник все-таки поделился с вами куском торта, он действительно вас ценит. И неважно, насколько маленький это кусочек.

7. У лысых мужчин тестостерона не больше, чем у других

Облысение у мужчин происходит не из-за высокого уровня тестостерона, как принято считать, а из-за генов, которые они получают от родителей. Поэтому и мужчины с низким уровнем тестостерона могут облысеть. Облысение у мужчин возникает из-за фермента, превращающего тестостерон у волосяных фолликулов в дигидротестостерон. Это вещество постепенно угнетает фолликулы, пока волосы в них не перестают расти. При этом дигидротестостерон не действует на фолликулы волос подбородка, поэтому даже полностью облысевшие мужчины вынуждены бриться.

8. Представители сильного пола тяжелее переносят простуду, чем «слабые» женщины

Мужская неспособность подняться с постели при температуре 37,2 ° уже стала предметом женских насмешек и анекдотов. Но оказывается, мужчины являются более незащищенными перед вирусами простуды и гриппа, чем женщины. Более высокое содержание тестостерона в их организме мешает полноценной борьбе с вирусами, в то время как эстрогены в теле женщины помогают ей дать более мощный иммунный ответ болезни. Так что стоит отнестись с пониманием к желанию любимого лишний день отлежаться в кровати и не списывать все на его лень. Вашему избраннику действительно нужно больше времени, чтобы восстановить здоровье.

9. У мужчин вздуваются вены из-за того, что большой объем мышц требует большего притока крови

Васкуляризация — так называют выраженные вены на ногах, руках и теле у мужчин. Появляются они из-за того, что большее количество мышц у мужчин требует большего притока крови. Венозный отток обратно к сердцу происходит медленнее, и из-за сильного давления тонкие стенки вен растягиваются. Так получаются вздутые вены на руках, характерные для накачанных мужчин. Однако не всегда вздутые вены являются признаком физической силы. Иногда это может быть показателем задержки воды в организме или результатом стресса.

10. Мужчины тоже могут заболеть раком молочной железы

Ежегодно от этого заболевания умирает более полумиллиона женщин по всему миру. И хотя оно кажется исключительно женским, представители сильного пола тоже подвержены этому виду рака. Но, к счастью для мужчин, риск пострадать от этого заболевания для них в десятки раз ниже.

11. Мужчины с бритыми головами кажутся выше и сильнее

Поскольку с облысением мужчинам бороться практически бесполезно, не стоит тратить деньги на средства для роста волос. Тем более что мужчины с начисто выбритой головой кажутся более авторитетными и сильными. Исследователи из Пенсильванского университета показали 60 участникам эксперимента фотографии мужчин с волосами и фотографии этих же людей, но уже без волос. Оказалось, что лысые представители сильного пола воспринимаются выше примерно на 3 см и имеют более влиятельный вид. В своих записях участники также описывали бритоголовых мужчин как более мужественных и доминирующих.

А какие, по-вашему, мужчины наиболее привлекательны — бородатые хипстеры, лысые, интеллигенты в очках, брутальные мачо? Поделитесь своим мнением.