11 простых вопросов из школьной программы, которые не по зубам большинству взрослых

Согласно данным «Левада-Центра», только 2,3 % россиян ответили правильно на 7 вопросов из школьной программы. В отдельных странах Европейского союза и США ситуация немного лучше, но число тех людей, которые не смогли справиться с вопросами для школьников, все же очень велико. Мы предлагаем вам проверить, насколько школьные знания отложились в вашей памяти.

AdMe.ru составил тест из 11 вопросов, на которые сможет дать ответ каждый успевающий школьник старших классов.

1.

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© Pixabay   © Pixabay  

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3.

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© Unsplash   © Unsplash  

4.

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© Pixabay   © Pixabay  

5.

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© Unsplash   © Unsplash  

6.

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© Unsplash   © Unsplash  

7.

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© Unsplash   © Unsplash  

8.

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© Pexels   © Pexels  

9.

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© Unsplash   © Unsplash  

10.

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© Unsplash   © Unsplash  

11.

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© Unsplash   © Unsplash  

Сколько правильных ответов удалось дать вам? Делитесь результатами в комментариях.

Фото на превью Unsplash

2 На склад!
15 Комментарии
  • 23 октября 2018
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