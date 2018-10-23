11 простых вопросов из школьной программы, которые не по зубам большинству взрослых
Согласно данным «Левада-Центра», только 2,3 % россиян ответили правильно на 7 вопросов из школьной программы. В отдельных странах Европейского союза и США ситуация немного лучше, но число тех людей, которые не смогли справиться с вопросами для школьников, все же очень велико. Мы предлагаем вам проверить, насколько школьные знания отложились в вашей памяти.
AdMe.ru составил тест из 11 вопросов, на которые сможет дать ответ каждый успевающий школьник старших классов.
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Сколько правильных ответов удалось дать вам? Делитесь результатами в комментариях.
Фото на превью Unsplash